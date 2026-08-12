Konec Oak Street sází na nostalgii a připomíná dinosauří filmové klasiky. Nový Jurský park to ale není
Co kdyby se celé vaše sousedství přesunulo do doby, kdy vládli světu dinosauři? Myslíte, že byste si poradili? Nový film vás rychle přesvědčí o opaku.
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Představte si, že ráno vstanete, dáte si snídani s rodinou, pozdravíte souseda a vyrazíte do práce. Když ale opouštíte ulici, zjistíte, že na místě, kde byla dřív křižovatka, se rozkládá bažina a z ní vylézá prehistorický krokodýl. Tenhle děsivý sen prozkoumává nový film, který by v současné silné konkurenci mohla spousta diváků přehlédnout, ale to by byla škoda. Novinka Konec Oak Street, která jde ve čtvrtek do kin, místy připomíná filmy Stevena Spielberga jako Jurský park nebo Čelisti, k tomu ale přidává něco navíc.
Denise a Greg (Anne Hathaway a Ewan McGregor) vychovávají dvě děti v idylickém prostředí americké Oak Street osmdesátých let. Prosluněný víkend na klidném předměstí ale naruší bouřka, po které následuje křik pterodaktylů. Neznamená to však, že se do Ameriky dostali dinosauři – to celé sousedství se přesunulo do éry dinosaurů. Jak se to stalo, vám film hned nevysvětlí. O to ale vlastně až tak nejde. Jde o to přežít, ochránit rodinu a dostat ji do bezpečí. Stranou tak musí jít manželská krize i sousedské spory.
Na začátku jsem měl pocit jako kdysi při sledování Jurského parku, ale rychle jsem zjistil, že jde o jiný druh filmu. Lidé umírají a scény jsou výrazně brutálnější. Díky tomu ale snímek zvyšuje napětí, o postavy máte opravdu strach a chvílemi vás děj vytáhne až na kraj sedačky. I z obav rodičů je divákovi jasné, že tohle není rodinná pohádka a pravděpodobně to nedopadne vůbec dobře.
Téma obyčejných lidí, kteří se musí kvůli nešťastné náhodě postavit dinosaurům, mohli diváci na filmovém plátně vidět v posledních letech hned čtyřikrát v rámci série Jurského světa, která se snažila zopakovat někdejší Spielbergův úspěch. Konec Oak Street na to jde ale jinak a je to jen dobře. Ačkoliv si i poslední díly Jurského světa na sebe nakonec vždy vydělaly, k obrovskému úspěchu jedničky měly daleko.
To bylo vidět i na nižším hodnocení od kritiků a diváků, kteří už byli tímto subžánrem přejedení. Tentokrát ale tvůrci možná našli ideální mix nostalgie a čerstvého přístupu. Samotný soundtrack k Oak Street vám navíc připomene tóny Johna Williamse, který skládal hudbu k původním Spielbergovým snímkům.
Režie i scénáře se ujal David Robert Mitchell, kterého nejspíš moc lidí nezná, někteří ale mohli zaznamenat jeho film Záhada Silver Lake, který distribuovalo populární studio A24 a který byl nominován na několika filmových festivalech. Vzhledem k autorově předchozí tvorbě je jasné, že na své si přijdou i diváci hororů, Mitchell ale sází spíš na atmosféru než na jumpscary a zároveň přidává pár vtipných momentů.
Co ve filmu funguje skvěle, je herecká dvojice Anne Hathaway a Ewana McGregora, kterým jsem věřil upřímný strach z nebezpečí a hlavně strach o jejich děti. Navíc mají ve filmu pár dobře napsaných dialogů, kde řeší problémy svého manželství a také to, jak před dětmi skrýt vlastní obrovský strach a zda jim nalhávat, že všechno dobře dopadne. Nicméně kromě rodiny a otravného souseda, který funguje jako komická vložka, už další postavy moc zapamatovatelné nebyly.
Popravdě se nedočkáte ani důmyslného příběhu – předměstí se prostě ocitlo v druhohorách, všude číhá nebezpečí a rodina se snaží přežít. V daném subžánru to ale ani není potřeba. Důležitější je atmosféra všudypřítomného nebezpečí. Když protagonisté opustí dům, protože jim docházejí zásoby nebo se zatoulal jejich pes, musí se schovávat. Souboj nepřipadá v úvahu, protože i brokovnice funguje jen jako rozptýlení, a když se objeví tyranosaurus, nezbývá než utíkat. Kdo se mu postaví, nepřežije.
Dinosauři tak jsou znovu po letech opravdu děsiví a věrnější skutečnému předobrazu svého druhu, pořád ale nejde mluvit realističnosti, například když McGregorova postava zvládne udržet dinosaury v šachu s pouhým kladivem.
Konec Oak Street tak sází na nostalgii, ale přidává surovost a vážnější témata. Film možná ocení především ti, kdo v dětství vyrůstali na Jurském parku, ale teď jako starší vyhledávají i dospělejší rozměr. V letošním nabitém létě, které válcuje Odyssea (kde také září Anne Hathaway) a nový Spider-Man, to ale bude mít i při nižším rozpočtu 85 milionů dolarů (1,8 miliardy korun) dinosauří film opravdu těžké.