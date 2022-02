Energetika či doprava jsou sektory, na které se nejčastěji ukazuje prstem, je-li řeč o produkci skleníkových plynů. K jejich tvorbě však přispívá i zemědělství, a to především krávy chované pro maso a mléko. Ty se na tvorbě skleníkových plynů podílejí podle Fredrika Åkermana ze startupu Volta Greentech z pěti procent, což má být dvojnásobek toho, co vypustí letecká doprava. Se svou firmou by toto číslo rád zmenšil speciálním krmným doplňkem z červených mořských řas. Ty prý totiž dokáží rapidně snížit množství metanu, které krávy do vzduchu vypouští.

Metan, který krávy vylučují především říháním, představuje pro kvalitu vzduchu výrazně větší zátěž než oxid uhličitý. Po celém světě se nyní chová přibližně 1,5 miliardy kusů dobytka, přičemž jedna kráva je za rok schopná vyprodukovat až devadesát kilogramů tohoto plynu, tvrdí švédský Volta Greentech.

Startup se proto rozhodl najít řešení, jak množství metanu vznikajícího v kravínech a na pastvinách co nejvíce eliminovat. Firma podporovaná Peterem Carlssonem, zakladatelem jednoho z nejhodnotnějších evropských startupů Northvolt, k tomu využívá mořské řasy, které kravám zařazuje do jídelníčku.

Konkrétně se jedná o červenou mořskou řasu Asparagopsis taxiformis s vysokým obsahem bioaktivních látek. Ty blokují jeden z enzymů vylučovaných v bachoru krav, jenž je důležitý pro činnost bakterií, které mají vznik metanu na svědomí.

Červené řasy se vysuší a rozemelou na prášek Foto: Volta Greentech

Zda tato řasa skutečně funguje, si firma ověřila během pilotního projektu na jedné ze švédských farem. Přidáváním mořských řas do krmiva se tam podařilo snížit množství vyprodukovaného metanu o více než osmdesát procent. A tento úspěch byl pro Volta Greentech dostatečným impulzem k tomu, aby začal spřádat plány na masovou produkci svého výrobku.

Spoluzakladatel a šéf Volta Greentech Fredrik Åkerman se o červené mořské řase dozvěděl z reportáže v televizi. Ta jej motivovala k hledání způsobu, jak její účinky využít v zemědělství. Aby jich měl dostatek, plánuje červené řasy pěstovat pod umělým osvětlením v nádržích čerpajících čerstvou vodu z oceánu.

K naplnění jeho plánů mu má pomoci investice z minulého roku, kdy startup nabral 1,7 milionu eur (více než 41 milionů korun). Díky tomu může postavit továrnu Volta Factory 2, ve které chce ročně vyprodukovat až padesát tun krmné směsi, tedy množství, které by mělo vystačit pro snížení emisí metanu přibližně u tří až pěti tisíc kusů dobytka.

Volta Greentech není prvním projektem svého druhu. Na trhu již existují doplňky stravy určené pro skot vytvořené například na bázi česneku či citrónové trávy, které testoval i Burger King. Tyto přípravky ovšem nemají dosáhnout takových účinků jako mořské řasy. Ty kravám v potravě navíc nijak nevadí a neovlivňují ani chuť jejich masa a mléka, což se ukázalo jako problém například u přípravků na bázi kari.

Firma nyní hledá způsoby, jak navázat spolupráci s farmáři a potravinářskými společnostmi, aby nalezla optimální obchodní model. Plány startupu počítají s tím, že producenti budou moci k masu a mléku od krav, které zatěžují klima planety méně, dát určitou cenovou přirážku. A doufají i ve státní regulace, které by mohly jejich byznysu pomoci. V Kalifornii musí například farmáři do roku 2030 snížit produkci metanových emisí o čtyřicet procent.