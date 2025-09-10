Konkurence octavie s obřím dojezdem a nabíječka, které stačí pět minut. Čínský BYD ukázal novinky
Čínská automobilka BYD přichází s vlajkovou lodí pro střední Evropu. Ujede kombinovaně 1 350 km, vypadá dobře a dáte za ni milion.
Neustálá debata o budoucnosti evropských automobilek se s rapidním nástupem těch čínských změnila na boj o přežití, v němž neustále přituhuje – čínská automobilka BYD teď představila zřejmě největší prospekt lokální nabídky, rodinný a velmi úsporný kombík s názvem BYD Seal 6 DM-i Touring. Ten dle oficiálních slibů ujede až 1 350 kilometrů na jedno nabití a nádrž současně. Jedná se totiž o plug-in hybrid. A cílovka? Typická česká rodina, jde tedy o konkurenci obrovsky oblíbené octavie.
Nový model od jednoho z hlavních rivalů Tesly se jmenuje Seal 6 DM-i Touring a je to vskutku zajímavé auto. Jde o moderně působící kombi, které se v prostřední variantě výbavy, již jsme testovali, pyšní například panoramatickým střešním oknem, sound systémem s osmi reproduktory, klimatizovanými sedačkami nebo chlazenou bezdrátovou nabíječkou na telefon.
Model využívá technologii Super DM Hybrid, která kombinuje elektrický pohon s úsporným spalovacím motorem. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 8,5 sekundy a v čistě elektrickém režimu zvládne přibližně 100 kilometrů. Elektrickému motoru sekunduje benzinový o objemu 1,5 litru a v námi testované verzi o výkonu 156 kW.
Automobilka u příležitosti představení vozu tak uspořádala akci pro novináře s názvem One Tank Challenge. Ta spočívala v dojetí z různých evropských destinací, kde BYD působí, do Mnichova, kde se v těchto dnech koná veletrh IAA Mobility. Z Prahy jsem vyjel v neděli před polednem a snažil jsem se jet co nejvíce realisticky. Auto ukazovalo dojezd 1 180 km. Na české dálnici jsem jel 133 km/h, na té německé pak kolem 140 km/h. Aktivně jsem přepínal mezi čistě elektrickým a kombinovaným pohonem, kdy jsem ve městech a v kolonách používal pouze elektřinu.
Při dojezdu do centra německé metropole mi auto hlásilo spotřeba 4,6 litru na 100 km a dojezd cirka 810 km. Cesta byla uživatelsky dosti příjemná, a když auto zrovna nejelo na elektřinu, benzinový motor solidně sekundoval. Při vyšších rychlostech bylo hlučné, ale nevtíravost není a ani nemá být jeho předností. Za testovaný kousek ve výbavě Comfort Lite dáte v Česku těsně nad milion korun.
Na veletrhu mobility představila automobilka ještě jednu zásadní novinku pro evropský region. Tou je ultrarychlé nabíjení baterií. Její megawattová nabíječka Flash Charging totiž nabije auto na 400 kilometrů dojezdu za pět minut. BYD plánuje postupně rozšířit síť těchto stanic po celé Evropě a do druhého čtvrtletí roku 2026 cílit na 200 až 300 instalací.
Podle Stelly Li, viceprezidentky firmy, technologie BYD vyžaduje jen 50 až 100 kW výkonu ze sítě, přičemž integrované bateriové úložiště dokáže navýšit výstup až na jeden megawatt. Tohle je podle ní zlomový moment v oblasti elektromobility.