Koupíte tu bio české kuře, dáte si asijský street food i kouknete na film. Dřív se tu přitom prodával dobytek
Kdysi se tu zpracovávalo maso pro celou Prahu. Dnes tu nakupují šéfkuchaři a míří sem turisté i rodiny. Z Holešovické tržnice je pulzující centrum.
Voní tu bylinky, třeba thajská bazalka, čerstvé pečivo i jahody. U stánku s masem z volného chovu nakupuje šéfkuchař jedné z nejlepších pražských restaurací, ale i člověk, který plánuje večeři pro své přátele. Oba přišli pro totéž, suroviny, které jinde nenajdou. Jiní sem míří na oběd či za jiným gastronomickým zážitkem a večer za kulturou všeho druhu a jedinečnou atmosférou, která vychází i z historie tohoto místa.
Když v roce 2022 Výstaviště Praha převzalo areál pražské Holešovické tržnice po více než desetiletém soudním sporu pražského magistrátu s bývalým nájemcem, zdědilo místo s obrovským potenciálem a stejně velkou investiční zátěží.
Od té doby tady proběhly stovky kulturních nebo gurmánských akci, v programovém oddělení se zrodil koncept pop-up akcí se zaměřením na světové kuchyně, vzniklo letní a zimní kino, Food Truck Point s téměř celoročním provozem a rozmanitým street foodem, otevřely se nové podniky od Ambiente i Yazu by SaSaZu a kompletní rekonstrukcí prošla třeba i budova Bursy, které se již brzy ujme společnost Zátiší Group a jejich nejen české speciality. Samozřejmě ale nechybí ani spousta kultury a užít si tady můžete i takové lahůdky jako psí Pop-Up Dog & Friends. Místo značně ožilo a s tím přibyli návštěvníci, cizinci, rodiny a kuchaři nejen z celé Prahy.
Areál na Bubenském nábřeží postavil v letech 1893–1895 architekt Josef Srdínko pro Ústřední jatka královského města Prahy, tehdy jeden z nejmodernějších provozů svého druhu v Evropě. Na ploše několika hektarů zaměstnával podnik přes tisíc lidí a zásoboval masem takřka celé hlavní město. Jatka fungovala až do roku 1983. Dodnes tu zůstaly secesní a novorenesanční budovy i plastiky Mužů s býky u hlavního vjezdu.
Srdcem dnešní tržnice je Hala 22, která původně sloužila jako trh zvířat. Z této doby tu zůstaly i litinové konstrukce. Dnes je tu ale největší krytý farmářský trh v Praze a své zboží tu nabízí okolo šedesáti prodejců. „Koupíte tu ty nejchutnější brambory, kvalitní česnek, čerstvou zeleninu, sezónní jahody i voňavé bylinky. Je to ideální místo pro každého, kdo hledá inspiraci do kuchyně. A kdo tu nakupuje? Například Ambiente, Ze Mě projekt, Zátiší Group a další špičky české gastronomie. Halu 22 navštívil i štáb španělské televize zaměřené na světová tržiště,“ říká Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště a Holešovické tržnice.
Mezi stálé prodejce patří například David Morávek s bio hovězím z volných pastvin, Karel Kvarda s uzeninami vlastní výroby nebo Ilona Riegelová s bylinkami a sazenicemi. Farma Napipi nabízí kuřata a vejce z volného chovu, Fantova rybárna čerstvé mořské speciality. K tomu tu najdete pekárnu Andělské koláčky, zázvorové šoty Gingles, med od Daniela Prokeše z Domažlic. Zvláštní kapitolou je Mushroom Planet, tedy houbová farma, která v tržnici prodává od svého úplného začátku. Prodejce, kteří tu mohou své zboží nabízet, si ale tržnice pečlivě vybírá. „Upřednostňujeme jednoznačně české pěstitele a výrobce. Primárně se snažíme o pestrost,“ vysvětluje Milena Mauricová.
Nákupem to ale v tržnici většinou nekončí. Kolem Haly 22 vyrostla za poslední roky řada podniků, kvůli kterým se vyplatí zůstat. Například zmiňované SaSaZu letos přidalo nový provoz Yazu by SaSaZu, street food koncept přinášející asijskou pouliční gastronomii pod jednu střechu. Nabízí pět kuchyní: vietnamskou, thajskou, japonskou, korejskou i indickou.
Ambiente, jedna z největších restauračních skupin u nás, si v tržnici otevřelo hned tři provozy: řeznictví Naše maso, cukrárnu Myšák a slovenskou restauraci Skô. „Z nejnovějšího trojlístku Ambiente máme velkou radost,“ potvrzuje Milena Mauricová. V těsné blízkosti Haly 22 dělá Food Truck Point burgery z farmářského hovězího, řecké souvlaki, mexické speciality, palačinky. Každý čtvrtek tu navíc běží letní kino, kam je vstup zdarma, v zimě pak již tradiční vánoční trháky v rámci zimní edice Svařák & film.
Každou slunečnou středu pak na dvorku mezi halami 27 a 28, kde sídlí zmiňované koncepty Ambiente, probíhá série akcí Padla, DJ sety pod širým nebem a speciální nabídka jídla i nápojů od všech tří podniků. A v září se na Tržní náměstí vrátí PIZZA! PIZZA! POP-UP, celodenní oslava italského životního stylu s pizzou, focacciou, aperitivem a gelatem.
A kdo tu nakupuje? Například Ambiente, Ze Mě projekt, Zátiší Group a další špičky české gastronomie.
Před tržnicí ale stojí ještě hodně práce, většina hal totiž pochází z konce 19. století. „Holešovická tržnice je místo, které bylo dlouhodobě investičně podhodnocené a prakticky každá hala potřebuje kompletní rekonstrukci. Výzvou je udržet kvalitní produkci v prostorách, které potřebují miliardové investice, a jsou vyhledávaným místem pro Pražany stejně jako návštěvníky z jiných koutů země i ze světa,“ říká Milena Mauricová.
Právě cizinci sem cestu nacházejí stále častěji: „To se pojí i s růstem Holešovic a novými nájemci. Zásadně se rozšířila skupina o lidi z Karlína díky Štvanické lávce, více rodin s dětmi vyhledává naše rodinné aktivity, party lidí přicházejí třeba na gastroakce. Zůstává ale i stálá klientela, na kterou jsou někteří naši prodejci zvyklí i desítky let,“ dodává.
Směr, jakým se chtějí dále ubírat, je ale jasný. „Určitě je to směs gastra a kultury, co hraje a bude hrát prim. Tržnice by měla být pulzujícím místem, kde se setkávají všechny generace a každý by si měl mít možnost najít to své. Jednou může být must-see v Praze stejně jako Karlův most,“ dodává.
Holešovická tržnice přitom není jediný areál, který Výstaviště Praha spravuje. Kousek odsud, na samotném Výstavišti, běží přes léto Letní scéna Studia DVA a Festival za dveřmi. V srpnu sem dorazí NeverMore 68, akce připomínající události roku 1968. Na podzim se pak po čtyřleté rekonstrukci za zhruba tři miliardy korun otevře Průmyslový palác a hned první akcí, kterou by měl hostit, je Designblok.