Native – – 5 min čtení

Krmit tělo nestačí, i duše má hlad. Umění v kanceláři má vliv na úspěch byznysu, říká Marek Jakúbek

Půjčil si od kamaráda obraz za 10 eur měsíčně, teď pronajímá umění do firem. Podle Jakúbka to přináší do byznysu inspiraci, wellbeing i ESG body.