Kromě historických a průmyslových nově i moderní Vršovice. Developeři budují na jejich okraji devět domů

Pražský Bohdalec má skvělou polohu, jde ale o poměrně zanedbanou část Prahy, jejímuž zušlechtění brání především roztříštěnost – je tu příliš mnoho využití, různá struktura a mnoho vlastníků. Přesto chce Praha toto území v budoucnu proměnit na atraktivní čtvrť. Jednou z vůbec prvních vlaštovek, která dává tušit, jak by rozsáhlé území mohlo v budoucnu vypadat, je projekt developerů Neocity a Daramis. Ti chtějí na rozhraní Vršovic a bohdaleckého kopce postavit devět bytových domů.

Katastr je to ještě vršovický, což lze snadno poznat podle toho, že nová výstavba je ohraničená ulicí Moskevská. Ta se táhne prakticky celými Vršovicemi odshora až dolů. A právě na jejím druhém konci, u Vršovického hřbitova, je v plánu vytvořit projekt podle architektonického studia Jiran a partner architekti. Projekt nese název Connect Vršovice a rozšiřuje tak v podstatě zástavbu v této pražské čtvrti. K historickým a průmyslovým Vršovicím tak přibudou ještě Vršovice moderní.

„Projekt tvoří devět činžovních vil městského měřítka, které jsou výškově odstupňované ve třech terasách podél ulice Moskevská. Každý dům má pět nadzemních podlaží a jedno ustupující,“ popisuje pro CzechCrunch architekt Zdeněk Jiran. Jejich projekt samotné domy přesahuje. Vzniknout by tu totiž měla kvalitní nově navržená městská třída, která zahrnuje obchodní parter, stromořadí a cyklostezku. Speciálním prvkem v území je ale také jedna z nárožních budov, která je osazená výraznými věžovými hodinami.

Veřejný prostor se přelévá dál do areálu projektu, kde vznikají poloveřejné zelené plochy s dětskými hřišti či klidovými zónami. „Projekt pracuje s řadou specifických prostor, které mají z obytného souboru vytvořit příjemné a živé místo k pobytu. Ve vnitroblocích vzniknou soukromé předzahrádky či komponované parkové plochy a mezi domy se bude nacházet pochozí kašna s vodotrysky, lavičkami a herními prvky,“ popisuje architekt.

Celkem jde o plochu 23 tisíc metrů čtverečních, na kterých chce developer propojit průmyslovou podobu dolních Vršovic s aktuální moderní architekturou. Studio sem za tímto účelem umístilo budovy pravidelného čtvercového půdorysu s jednotným stylem. Fasády tvoří velkorysá okna a lodžie.

Dominantním materiálem je režný keramický obklad v cihlovém odstínu. Ten odkazuje na tradiční pražskou architekturu, díky čemuž projekt zapadá do širšího kontextu města. Nároží domů pak architekti doplnili lodžiemi, což podle nich zmenšuje hmotu budov, ale také umožňuje průhledy na východ přes údolí směrem k Vinohradům a na sever až k Vltavě.

Architekti zároveň rozvrhli domy do ortogonální šachovnicové struktury, která vychází z geometrie vedení ulice Moskevská. „Tím dochází k jasné artikulaci zástavby mezi železničním mostem a vrcholem Bohdalce. Samostatně stojící budovy s možností volných průhledů do zeleně zároveň přirozeně doplňují a kultivují rozvojové území, které navazuje na charakteristicky komponovanou rodinnou zástavbu bohdaleckého kopce z třicátých let dvacátého století,“ vysvětuje Jiran.

Nová Moskevská je pak podle architekta navržená jako městská třída s novým chodníkem, stromořadím a cyklostezkou. „Connect Vršovice je ideální pro ty, kteří chtějí mít svůj klid a zároveň být blízko centra Prahy s veškerými službami na dosah,“ říká k tomu šéf společnosti Neocity Oded Ber.

Celkem by tu mělo vzniknout 316 bytových jednotek s menšími byty 1+kk a 2+kk, ale i prostorné rodinné byty se třemi a čtyřmi místnostmi s kuchyní. Většina má balkon, terasu a uvnitř stropní chlazení a rekuperaci vzduchu. Kromě toho bude v projektu také 253 metrů čtverečních komerčních prostor, které mají přispět k rozvoji místní komunity a rozšířit zdejší veřejný prostor. Projekt ale sází také na vybudovanou infrastrukturu v okolí. Třeba i vlakovou zastávku Praha-Eden. Developeři se pak zavázali, že spolu s projektem rovněž zkultivují současnou autobusovou zastávku Vršovický hřbitov.