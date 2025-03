Kryptoburza OKX oznámila získání evropské licence. Její oslava na Maltě ale měla hořkosladký průběh

Uložit 0

To načasování už nemohlo být nešťastnější. Jedna z největších globálních kryptoburz OKX sezvala na maltský Manoelův ostrov politiky, novináře i kryptoměnové experty, aby společně oslavili její vstup na evropský trh. Firma s oficiálním sídlem na Seychelách získala – jako první na světě – předběžnou licenci MiCA pro působení na všech trzích Evropské unie v rámci jednotného regulačního rámce. Atmosféra v pevnosti, která je běžně veřejnosti nepřístupná, však byla částečně napjatá.

Hosté totiž diskutovali i o informacích agentury Bloomberg, podle nichž hackeři využívali služby OKX k praní špinavých peněz. Podle citovaného článku se tím už zabýval také Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, kvůli čemuž by burza mohla o licenci přijít. Na místě se k tomu zástupci OKX příliš vyjadřovat nechtěli, jeden z českých manažerů odmítl žádost o rozhovor, narychlo se také zrušila tisková konference. V oficiální reakci se nicméně společnost nechala slyšet, že je článek Bloombergu zavádějící.

Není to přitom jediný letošní problém OKX. V lednu burza dostala ve Spojených státech pokutu ve výši 505 milionů dolarů (asi 11,5 miliardy korun). Podle amerických soudů OKX řadu let vědomě porušovala zákony proti praní špinavých peněz a vyhýbala se zavedení požadovaných pravidel, aby zločincům zabránila „ve zneužívání amerického finančního systému“. Burza vinu přiznala a pochybení připsala „nedostatkům v dodržování předpisů“.

Společnost založil v roce 2017 Číňan Star Xu, který stojí i za bitcoinovou burzou OKCoin. OKX je platforma, na které lze nakupovat bitcoin, ethereum a další kryptoměny. Už v roce 2018 oznámila, že hodlá expandovat právě na Maltu, ze které chce „učinit svou základnu pro další růst“. V dnešní době má pobočky například v Dubaji, Silicon Valley nebo Hongkongu a dle informací na svých webových stránkách poskytuje služby milionům uživatelů ve více než 100 zemích.

Kryptoburza ale nechtěla nic ubrat na pompéznosti své březnové akce. Na pevnosti se do výšky tyčil obrovský nápis OKX, který se promítal i na protější břeh zátoky, kde se nachází monumentální hradby hlavního maltského města Valletta. Prezidentka společnosti Hong Fangová pak prohlásila, že „získání licence je v souladu s posláním OKX zpřístupnit regulované krypto produkty v celé Evropě“.

A zatímco si OKX zvolila jako svou základnu pro evropskou expanzi Maltu, podle informací Hospodářských novin by klíčovou roli ve světě kryptoburz mohlo sehrát i tuzemsko. Česká kryptoměnová asociace totiž usiluje o to, aby zdaleka největší kryptoměnová burza světa Binance zažádala u České národní banky o jednotnou licenci MiCA. Fakticky by to znamenalo, že burza by příjmy ze svého podnikání na území celé EU danila právě v Česku. Na Binance se denně protočí obchody v hodnotě přibližně 17 miliard dolarů.

Evropský parlament schválil zmiňované nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets) před necelými dvěma lety. Unie do té doby nijak neupravovala převod měn, jako je bitcoin. Jde o vůbec první komplexní rámec pro regulaci kryptoaktiv v Evropské unii a je součástí Balíčku pro oblast digitálních financí, který Evropská komise zveřejnila v září roku 2020.

V rámci licence MiCA by obyvatelé Evropy mohli získat přístup k obchodování s více než 240 kryptoměnovými tokeny na burze OKX. Její webové stránky jsou už nyní k dispozici v místních jazycích včetně češtiny.