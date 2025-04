Kryptofond RockawayX spravuje přes 40 miliard korun. Na nové investice získal další miliardy

Uložit 0

Investiční skupina Rockaway do blockchainového světa naplno vstupovala koncem roku 2020, tehdy jen s cílem stát se největším fondem svého druhu v Evropě. Pod vedením zakladatele Viktora Fischera se to povedlo, během let specializovaný fond RockawayX podpořil přes stovku krypto projektů a ve správě má podle vlastního vyjádření dvě miliardy dolarů, v přepočtu 44 miliard korun. Teď otevírá novou kapitolu, od investorů totiž získal další miliardy.

RockawayX – původně fungovalo pod značkou Rockaway Blockchain Fund – oznámilo, že do svého druhého fondu nasbíralo dalších 125 milionů dolarů, tedy 2,75 miliardy korun. „Tento fundraising jsme uzavřeli, protože náš fond 2021 přinesl peněžní výnosy pro investory a zároveň se zachoval dlouhodobý růst v klíčových pozicích,“ uvedl Fischer.

Konkrétně mělo RockawayX investorům doteď vyplatit 2,1násobek vložených prostředků a aktuální celkové zhodnocení má dosahovat 5,4násobku. „Stále jsme museli získat důvěru investorů, že se tato výkonnost dá opakovat,“ přiznává Fischer. Zároveň zdůrazňuje, že aktuální fundraising RockawayX je v kontrastu s tržním děním, kdy například agentura Bloomberg označila venture kapitálové investice do kryptoprojektů za stagnující. Důvodem má být mimo jiné i rozsáhlé selhávání jiných fondů.

Foto: Rockaway Viktor Fischer, zakladatel a šéf RockawayX

RockawayX se soustředí zejména na ekosystém postavený kolem blockchainové sítě Solana, což je zjednodušeně řečeno rychlý a levný blockchainový protokol pro decentralizované aplikace. Zvládá desítky tisíc transakcí za sekundu, a je tak rychlejší než tradiční blockchainy. Má také vlastní kryptoměnu SOL.

„Na Solanu jsme se zaměřili od setkání s jejími zakladateli Anatolyem Yakovenkem a Rajem Gokalem v inkubátoru 500 Startups v San Franciscu na začátku roku 2018,“ komentuje Fischer. Fond tak podporuje budování aplikací právě na Solaně, kdy týmům poskytuje likviditu, provozování takzvaných solverů i hardwarových služeb.

Další zásadní oblastí, na kterou se RockawayX soustředí, jsou tzv. DeFi (decentralizované finance) a infrastrukturní protokoly, kde se zaměřuje na poskytování primární likvidity. Třetí nejdůležitější oblastí pro fond jsou pak decentralizované sítě, kromě podpory jednotlivých hráčů se soustředí například na vybudování více než desítky kabelových linek po celé Evropě, kde propojí centra s vysokými datovými toky. První linka na trase Frankfurt-Praha je již dokončena.