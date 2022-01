V posledních dnech se na internetu široce řeší krypto skupina, která v aukci zaplatila v přepočtu 65 milionů korun za vzácnou kopii knihy nápadů pro neuskutečněnou filmovou adaptaci sci-fi Duna – takřka stonásobek její skutečné hodnoty. Organizace s názvem Spice DAO si prý myslela, že tím získala práva na její obsah. Tak to samozřejmě nefunguje a kryptonadšenci se stali terčem posměchu kvůli nepochopení naprostých základů autorského práva. Ve skutečnosti je ale situace podstatně komplikovanější.

Předmětem aukce, pořádané aukční síní Christie’s, byl takzvaný pitch book k epické adaptaci knihy Franka Herberta od slavného filmaře a surrealisty Alejandra Jodorowského. Jeho projekt se někdy označuje jako nejlepší film, co nikdy nevznikl, vznikly ale rozsáhlé nákresy vesmírných lodí, paláců a dalších prvků Duny, storyboardy (v zásadě komiksová verze scénáře) a jiné grafiky. Po půl století v soukromé kolekci se do aukce se dostala jedna z osmisetstránkových knih, v níž lze toto vše nalézt.

Zásadní přitom je, že nejde o publikovanou knihu, ale „režisérskou bibli“ určenou jen pro hlavní tvůrce filmu, producenty a studio. Proto vzniklo jen asi dvacet kopií, z nichž se část nejspíš nedochovala. Jde tak o extrémně vzácné artefakty z filmové historie, jejichž hodnota se dnes pohybuje kolem 30 tisíc dolarů (650 tisíc korun). Na knihu obrovské číslo, vedle částky zmíněné výše ale téměř mizivé.

Skupina Spice DAO kvůli aukci Christie’s od svých členů původně vybrala asi 750 tisíc dolarů, k vítězství to ale nestačilo. Do přihazování se proto vložil jeden ze zakladatelů, 25letý Američan Soban Saqib. Vyhrál s příhozem neuvěřitelných 2,66 milionu eur (65 milionů korun). Mladík, který nedávno zbohatl díky kryptoměnám, tak podle vlastních slov utratil téměř celé svoje jmění. Zásadní otázkou je proč.

Saqib se domluvil s kolektivem Spice DAO, sdružujícím převážně menší kryptoměnové investory, na vyplacení většiny částky s tím, že kniha vstoupí do vlastnictví skupiny. Celkově se pak vybralo kolem 12 milionů dolarů a Spice DAO tak na svém Twitteru zveřejnilo oslavný status předkládající tři hlavní cíle: zdarma zveřejnit Jodorowského knižní Dunu na internetu, natočit jí inspirovaný animovaný seriál a vytvořit další audiovizuální díla, která z ní budou vycházet volněji.

Kolem celé záležitosti se vyrojilo mnoho analýz, které postupně rozebírají, proč jednotlivé plány kolektivu nejsou proveditelné, v základu je ale situace zcela banální. Saqib v aukci koupil jednu kopii knihy, jako když si člověk koupí knihu v obchodě. Stejně jako on tak ani Spice DAO nemá absolutně žádné právo s knihou udělat prakticky cokoliv jiného, než jí listovat, ukázat ji kamarádům či známým, prodat dále nebo zničit.

O to více je pak zajímavé se do předkládaných záměrů skupiny ponořit trochu hlouběji. První cíl, oskenování knihy a zveřejnění na internetu, se aktuálně jeví jako ten hlavní. Má ale, zdá se, několik děr. Zaprvé na Google Photos nedávno vznikla složka obsahující stovky fotografií obsahu Jodorowského Duny. Mnozí ji použili jako důkaz hlouposti Spice DAO, protože stačilo chvíli hledat a zjistili by, že už dávno nic skenovat netřeba.

Větším problémem jsou už zmíněná práva. Samozřejmě není možné si koupit knihu, kompletně ji oskenovat a zveřejnit – ve fóru skupiny dokonce padl návrh jednotlivé stránky prodávat jako NFT a skutečnou knihu spálit. I kdybychom se přenesli přes záměr zničit významný umělecký artefakt, ostatní body není možné provést.

We won the auction for €2.66M. Now our mission is to:

1. Make the book public (to the extent permitted by law)

2. Produce an original animated limited series inspired by the book and sell it to a streaming service

3. Support derivative projects from the community pic.twitter.com/g4QnF6YZBp

— Spice DAO (🏜,🏜) (@TheSpiceDAO) January 15, 2022