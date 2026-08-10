Kuřecí souboj v Česku. McDonald’s láká i fanoušky KFC, které je v problémech, svá křídla ale stáhl
McDonald's odmítá, že by reagoval na potíže konkurence, zájem o kuřecí maso ale dlouhodobě roste. Křídla už nicméně letos zákazníkům nenabídne.
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Kuřecí maso se v McDonald’s dlouhodobě stává čím dál důležitější součástí menu – dnes už tvoří přibližně čtyři z deseti prodaných produktů a největší fastfoodový řetězec v Česku do něj rok co rok investuje. Letos měla být zásadní novinkou v této oblasti křídla, tedy pokrm, který je v Česku desítky let spojovaný především s konkurenčním KFC. Novinka přišla jen pár týdnů poté, co KFC po měsících hygienických skandálů a propadu tržeb restartovalo svůj provoz a zavedlo nové kontrolní procesy. McDonald’s ale křídla z nabídky po pár týdnech nakonec stáhl a vrátit je plánuje nejdříve v příštím roce.
„Kuřecí křídla jsme se rozhodli stáhnout na základě našeho interního vyhodnocení produktu v testovací fázi a standardních procesů, které u novinek uplatňujeme,“ vysvětluje pro CzechCrunch marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu Jan Diehel. „Křídla (a nejen křídla) jsou produkty, na které bychom se chtěli do budoucna zaměřit, a rádi bychom je přinesli zpátky v první části roku 2027,“ doplňuje.
Dokud byla kuřecí křídla v nabídce, nepatřila k nejlevnějším. Jak upozornil ve svém testu server iDNES.cz, McDonald’s si za tři kusy účtoval 95 korun, zatímco v KFC stálo stejné množství 62 korun a v Popeyes 65 korun. U pětikusové porce byl rozdíl ještě výraznější a s příplatkem za omáčku se cena vyšplhala až na 174 korun, tedy zhruba o padesát až šedesát korun víc než u konkurence. Křídla zmizela i Chicken Boxu, kde zůstávají jen nugetky a stripsy.
V kuřecí nabídce McDonald’s dál najdete například wrapy nebo burgery jako McChicken Ceasar a další. Otázku, zda jde o snahu oslovit zákazníky zklamané kauzou kolem KFC, Jan Diehel odmítá. „Kuřecí nabídku rozšiřujeme postupně již několik let jako součást naší dlouhodobé strategie rozvoje menu,“ říká s tím, že rostoucí zájem o kuřecí produkty americký řetězec sleduje napříč evropskými trhy, nejen v Česku. Zároveň ale nevylučuje, že novinky mohou přitáhnout i zákazníky odjinud.
„Když zákazníkům nabídneme produkty, které mají rádi, věříme, že osloví jak naše stávající hosty, tak i nové zákazníky,“ dodává Diehel. Podíl kuřecího masa na tržbách přitom u McDonald’s dlouhodobě roste, hovězí burgery ale zůstávají hlavní součástí nabídky. „Hovězí burgery zůstávají ikonickou a nejvýznamnější součástí menu. Zároveň ale dlouhodobě roste popularita kuřecích produktů, které dnes tvoří přibližně čtyři z deseti prodaných produktů v naší nabídce,“ uvádí Diehel.
Konkurenční KFC mezitím prochází nejsložitějším obdobím ve své tuzemské historii. Kauza, kterou loni v září rozjel aktivistický novinář Jan Tuna, odhalila prošlé marinované maso na pobočce v Liberci, rozmrazování kuřete ve stojaté vodě v pražských Dejvicích či plesnivé muffiny v Jenišově na Karlovarsku. Tržby řetězce se v říjnu propadly meziročně o více než 37 procent a propad pokračoval i v následujících měsících. Dokládají to výsledky společnosti AmRest kótované na polské burze, která v Česku provozuje restaurace KFC a také Starbucks, Burger King a Pizza Hut.
Zatímco na přelomu let 2024 a 2025 patřilo Česko k tahounům ziskovosti celé skupiny AmRest, o rok později se situace úplně otočila. V loňském čtvrtém čtvrtletí se český trh výsledkově zhroutil. Zatímco celá skupina AmRest zažila jen mírný pokles tržeb, v Česku došlo k propadu o více než 21 procent. Pokles pokračoval i do prvního kvartálu roku 2026, v němž Česko v tržbách meziročně kleslo o pětinu a prohloubila se i provozní ztráta. To se významně propsalo do čísel celé skupiny AmRest, která kvůli českému výpadku v prvním letošním kvartálu zaznamenala celkový pokles tržeb o 1,5 procenta.
Zpráva pro investory přitom výslovně uvádí, že nebýt problémů v Česku, celkové tržby skupiny by naopak o 1,4 procenta rostly a ziskovost by stoupla o 8,5 procenta. Vedení českého KFC bylo po vypuknutí skandálu kritizováno odborníky za silnou komunikační pasivitu, což firma zpětně přiznala. „Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. A to jak v otázce kontrol, které probíhaly, tak ohledně změn, které jsme zaváděli,“ uvedla v květnu ředitelka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá.
Až v květnu KFC na jeden den plošně zavřelo všechny své pobočky, aby spustilo nové digitální systémy kontroly bezpečnosti potravin. Konkurence mezitím expanduje. Nové pobočky v Česku otevírá Popeyes, které rovněž staví na kuřecím mase, svou první restauraci otevřelo na konci roku 2023 na Václavském náměstí a aktuálně jich tu provozuje přes deset. Pozici největšího řetězce rychlého občerstvení v zemi drží McDonald’s, který tu má 143 restaurací. KFC jich má jen o dvě méně. McDonald’s vede i v tržbách, které přesahují deset miliard korun, AmRest tu má celkově zhruba sedm miliard.