Kauza s KFC jim může přihřát fritézu. Čerstvé kuřecí? Osobně ručím za přísná pravidla, říká český šéf Popeyes
Prošlé maso uvedlo KFC do nezáviděníhodné pozice. Těžit z toho může konkurenční Popeyes, který v Česku otevírá další pobočky – naposledy v úterý.
Pár týdnů stará reportáž youtubového novináře Jana Tuny řadě lidí možná naznačila, proč jim po kuřecích kouscích z KFC nemusí být na druhý den zrovna nejlépe. Ovládl s ní internet, kde se jeho zjištění o falšování údajů o trvanlivosti masa velmi rychle šířilo. Z kauzy, kterou se zabývá i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, nicméně může v Česku těžit Popeyes, jedna z hlavních konkurencí tradičního kuřecího fast foodu. Jejich strategie je ale už dlouho jasná.
V listopadu oslaví síť Popeyes dva roky na tuzemském trhu – a zejména pražští si musí dodnes pamatovat, jaký rozruch způsobilo, když otevřela svou první pobočku na Václavském náměstí, kde fronty sahaly až k metru a někteří před restaurací i nocovali. „Na to snad nejde nikdy zapomenout,“ říká pro CzechCrunch před dvouletým výročím český šéf Popeyes Marko Blaževič.
Od toho momentu se americký fast food začal rychle rozšiřovat do dalších lokalit a dnes má v provozu osm poboček, z toho pět přímo v Praze, po jedné pak v Kladně, Českých Budějovicích a Brně. Do konce roku chce zamířit i do Plzně, Pardubic, Olomouce nebo Ostravy, což jen potvrzuje, jak rychle se snaží obsadit co nejvíce koutů republiky a urvat si pro sebe velkou část trhu.
Popeyes navíc může nahrávat kauza, která v posledních týdnech hýbala internetem. V hlavní roli stojí KFC, jeden z nejznámějších řetězců s rychlým občerstvením na světě, který čelí silné vlně pobouření ze strany české veřejnosti za praktiky manipulující s čerstvostí a kvalitou nabízeného masa. Reportáž o tom jako první natočil novinář Jan Tuna – a podložil ji poměrně šokujícími zjištěními.
Sesbíral totiž zprávy i záběry současných a bývalých zaměstnanců (od některých pod podmínkou anonymity), kteří popisovali, jak měli být instruováni nadřízenými, aby manipulovali s údaji o trvanlivosti masa, které je už takzvaně cítit. Šli na to přes přelepování štítků s datem spotřeby. Tyto kuřecí kousky pak putovali k zákazníkům. Tunova reportáž navíc naznačuje, že nemělo jít o nešťastnou náhodu, ale běžnou praxi.
Kuřecí skandál v Dánsku
V červnu odhalili novináři v Dánsku, že zaměstnanci tamních KFC prodlužovali datum spotřeby kuřecího masa přelepováním štítků, podobně jako v Česku. Inspekce odhalily vážné hygienické nedostatky ve všech jedenácti pobočkách, včetně špatného chlazení, nečistot, zbytků marinády i plísní. Kvůli těmto porušením byly všechny dánské pobočky KFC dočasně uzavřeny. Franšízový provozovatel Isken ApS přišel o smlouvu s KFC a podal návrh na bankrot. Značka nyní hledá nového partnera pro návrat na dánský trh.
„Osobně se můžu zaručit, že v případě, že by někdo z našich lidí nerespektoval pravidla o čerstvosti a bezpečném nakládání s masem i ostatními surovinami v Popeyes, nemá u nás místo. Nám totiž na důvěře našich hostů záleží, proto to celé bereme velmi vážně a je to naše naprostá priorita,“ komentuje Blaževič v souvislosti s aktuální kauzou KFC.
Problémy s masem od KFC se dostaly až ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která podle serveru E15 odhalila prošlé maso na pobočce v Liberci. Se společností AmRest, která KFC v Česku, ale také třeba v Polsku, provozuje, tak zahájila správní řízení o uložení pokuty. Jak uvádí mluvčí inspekce Pavel Kopřiva, má jít o první takové zjištění z mnoha zatím nedokončených kontrol.
KFC se brání, že šlo o ojedinělý případ, který měl být již vyřešen. Obecně se ale zdá, že značka ke své online krizové komunikaci přistupuje velmi vágně a se zákazníky příliš nemluví. Dosud od ní nepřišlo jasné stanovisko a přesné vysvětlení, jaké kroky KFC dělá, aby se taková situace už neopakovala. Místy to působí, že se snaží kontroverzi zamlčet. CzechCrunch se se zástupci snažil spojit, zatím bez odpovědi.
Pro Popeyes se proto nabízí příležitost, jak svůj Chicken Sandwich, nejpopulárnější položku v nabídce, a další kuřecí sortiment dostat k více zákazníkům. Přesněji k těm, kteří rádi navštěvovali konkurenci. Jak ale Blaževič pro CzechCrunch potvrzuje, žádné nové marketingové kroky, které by využily nastalé situace, nechystají a drží se nastaveného plánu.
Úterní oznámení o otevření v pořadí osmé restaurace v obchodním centru Nový Smíchov v Praze tak bylo pouhou shodou okolností, v harmonogramu jejich expanze byla už před tím, než se kauza s prošlým masem u konkurence provalila do médií. „A ne, ani nepozorujeme změny v návštěvnosti našich restaurací, je u nás pořád stejně rušno,“ dodává Blaževič.
Zatímco Popeyes se nabízí jako logický krok pro ty, kteří mají rádi rychlé občerstvení z kuřete a nechtějí se již stravovat v KFC, nejde o jedinou síť, která z toho může vytěžit. Ostatně i McDonald’s má poměrně širokou nabídku obdobných pokrmů – a jak vyplývá z březnového rozhovoru s jedním z jeho zástupců, obliba kuřecího u nich roste.
Teď se naskýtá otázka, jak to s popularitou KFC v Česku bude dál. Jestli lidé na kauzu, která na tuzemském internetu generovala miliony impresí, v dohledné době zapomenou, nebo ji budou mít s tradičním americkým fast foodem spojenou. Do Česka totiž míří další velké sítě s rychlým občerstvením, které mohou změnit rozložení sil.