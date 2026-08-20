Kvůli aplikaci na neznámá čísla vstával v pět ráno. Pak dal v práci výpověď a staví z ní velký byznys
Zakladatel aplikace Zvednout to? Jan Čislinský popisuje, jak se z vedlejšího projektu stal byznys na plný úvazek. Pustil se do něj i díky AI.
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Ještě letos v zimě vstával Jan Čislinský každý den v pět ráno. Nedělal to kvůli sportu ani dětem, ale kvůli aplikaci, na které pracoval jako na vedlejším projektu. Pracoval, dokud nezačaly schůzky v jeho korporátní práci, večer často padal únavou a rozvojem aplikace trávil i víkendy. „Bavilo mě to, ale některé dny jsem to vstávání už samozřejmě nedal, bylo toho moc,“ usmívá se dnes i proto, že tento hardcore pracovní režim již několik měsíců nemusí řešit.
Jan Čislinský je spoluzakladatelem aplikace Zvednout to?, která uživatelům pomáhá poznat, jestli mají zvednout hovor z neznámého čísla. Na iPhonu totiž pod neznámým číslem ukáže poznámku, zda jde o obtěžující hovor nebo třeba nějakého kurýra. A nově také nabízí možnost, že za vás hovor vyřídí virtuální kolega poháněný umělou inteligencí, který pak jen do pár sekund shrne, co po vás druhá strana chtěla. První verze vyšla už před deseti lety a teď se z toho pro Čislinského definitivně stal full time job.
K aplikaci se původně dostal přes svého kolegu z vývojářské skupiny Etnetera, kde působil na několika pozicích v rámci vývoje pro operační systém iOS. „Jeden kolega, který tam pracoval, přišel s nápadem, že uděláme tuhle aplikaci,“ vzpomíná Čislinský na rok 2016, kdy Apple konečně povolil detekci hovorů třetích stran a Zvednout to? se stala prvním českým projektem svého druhu v obchodě s aplikacemi pro iPhony. Zatímco jeho kolega přinesl první databázi čísel, Jan Čislinský vyvíjel samotný produkt.
V roce 2019 z Etnetery odešel do realitní poradenské společnosti JLL, kde se z vývojářské pozice propracoval až do manažerské role. Aplikace Zvednout to? mezitím fungovala tak trochu samospádem. Cenová politika byla nastavená na jednorázový poplatek ve výši 99 korun, přičemž každý měsíc si ji stáhlo kolem stovky lidí. „Několik let nepřišel skoro žádný update, vývoj byl úplně na vedlejší koleji,“ popisuje Čislinský, který se věnoval své korporátní kariéře a rodině.
Z App Storu mu nicméně pravidelně chodilo kolem pěti až deseti tisíc korun měsíčně. Sám navíc již delší dobu, podobně jako řada jiných vývojářů, přemítal, že by chtěl mít svůj vlastní projekt, který by si mohl dělat podle svých představ. „Došlo mi, že už ho vlastně mám. Pokud si už v té době dokázalo aplikaci najít sto lidí každý měsíc, aniž bych musel de facto cokoliv dělat, věřil jsem, že má mnohem větší potenciál,“ říká. Proto se před pár lety rozhodl od kolegy odkoupit jeho podíl a opřel se do vývoje.
Z vedlejšího projektu se začal stávat seriózní byznys, byť nešlo opustit jistou pozici v korporátu ihned. Rok práce věnoval kompletnímu předělání aplikace a před dvěma lety přišel s novou verzí, která opustila jednorázovou platbu a přešla na stále více využívaný model předplatného. Na začátku musel přečkat několik negativních ohlasů od uživatelů, jimž se nelíbilo, že by najednou museli začít za oblíbenou aplikaci platit, ale nakonec se to na celkovém vysokém hodnocení nijak nepodepsalo a aplikace Zvednout to? začala rychle růst.
Jedna věc byla několik jednohvězdičkových recenzí v App Storu, druhá realita následujících týdnů. Řada uživatelů si totiž rovnou aktivovala celoroční předplatné, které Čislinský věrným zákazníkům nabídl za zvýhodněnou cenu. Běžně vyjde na necelé tři stovky. „Za jeden nebo dva dny jsem utržil tolik, kolik jsem zaplatil za podíl toho kolegy,“ popisuje Čislinský okamžik, který ho utvrdil, že jde správným směrem.
Jeho průměrné měsíční hrubé tržby, tedy před odečtením daní či provizí Applu a samotnými náklady na provoz, rozvoj a jeho čas, se pohybují kolem devíti tisíc dolarů (190 tisíc korun) a pro letošní rok má cíl tuto částku ideálně zdvojnásobit. Předplatné si aktivovalo už přes 17 tisíc zákazníků a Čislinský věří, že Zvednout to? může pomoci dalším desítkám tisíc lidí.
Právě řádově stovky tisíc korun v hrubých příjmech měsíčně má majitel mobilní aplikace napočítané jako metu, která mu přinese potřebný komfort pro další rozvoj. „Když se dostanu na tuhle částku, tak už začínám být ve fázi svobody, že nemám stres z toho, že nebudu mít z čeho zaplatit hypotéku,“ usmívá se při zmínce tradičního dilematu, kdy se lidé rozhodují, zda mají jisté a dobré korporátní místo vyměnit za potenciálně divokou a nepředvídatelnou budoucnost na volné noze či ve vlastním podnikání.
Zdálo se mi, že to jsou pro mě takové druhé devadesátky.
Čislinský si přitom vše pečlivě propočítával. A dlouho mu to nevycházelo. „Vždycky jsem dospěl k tomu, že s takovým růstem to bude trvat hrozně dlouho, že se na potřebná čísla dostanu až během dvou nebo tří let, což bych nedokázal utáhnout,“ popisuje. Zlom přišel v kombinaci několika věcí. Vedle naspořených peněz, z nichž mohl rozvoj aplikace na čas financovat, se ve vlastním podnikání i díky poslouchání řady podcastů s úspěšnými byznysmeny definitivně zhlédl. A taky dorazila umělá inteligence.
Díky ní zjistil, že najednou dokáže obsáhnout sám celý byznys, na který by dříve potřeboval tým několika lidí. „Zdálo se mi, že to jsou pro mě takové druhé devadesátky,“ říká s odkazem na dobu, ve které se najednou v podnikání otevřelo spoustu příležitostí a jen po nich stačilo skočit. Ale kterou znal vzhledem k tomu, že se na začátku 90. let teprve sám narodil, jen z vyprávění. Teď už dobrý nápad sám měl a díky novým technologiím se před ním rozevřely úplně nové možnosti.
Po několika měsících přemítání nakonec odešel z korporátního zaměstnání letos v dubnu. Na vlastní noze je tak necelý půlrok a přiznává, že si to už i po tak krátké chvíli nedokáže jinak představit. „Oproti korporátnímu stylu práce, obzvlášť jako manažera, kdy jsem měl třeba každý týden jen půl dne na to, abych něco udělal, a zbytek jsem trávil na schůzkách, teď od rána do večera něco vyrábím,“ popisuje rozdíl, který pociťuje nejvíc.
Klíčovou roli v tom, že všechno zvládá sám, hraje zmíněná umělá inteligence. Čislinský má technické vzdělání a vývoji aplikací se věnuje přes patnáct let. Díky AI ale dokáže obsáhnout i všechny další aspekty byznysu, které nejsou jen čistě technické. Jde třeba o marketing nebo důležitou zákaznickou podporu. Na té by přitom ještě nedávno sám trávil nekonečné desítky hodin, nebo by musel najmout člověka. Dnes reagováním na podněty uživatelů tráví díky jazykovým modelům zhruba deset minut denně.
Základ jeho aplikace tvoří komunitně budovaná databáze čísel – když uživateli zavolá obtěžující číslo a nahlásí ho, Čislinský ho ověří a aplikace ho druhý den označí všem. K tomu se autor snaží neustále z veřejných zdrojů či ve spolupráci s vybranými firmami doplňovat další užitečné kontakty, nejde přitom jen o ty negativní. „Chtěli bychom mít ideálně třeba kontakty na všechny kurýry a další užitečné služby, aby uživatel věděl, že tohle číslo se nemusí bát vzít,“ popisuje plány.
Nově k tomu přibyla také aktivní vrstva ochrany: takzvaný AI bodyguard, na kterém Čislinský spolupracuje s Jiřím Zdvomkou a jeho aplikací Ghosty. Když zavolá neznámé číslo, hovor se přesměruje na AI asistenta, který se představí, zjistí, kdo a proč volá, a uživateli během chvíle pošle do aplikace shrnutí, podle kterého se rozhodne, jestli zavolá zpátky. Zatímco databáze čísel je podle Čislinského spíš pasivní štít fungující na už známé otravné linky, aktivní prověřování má zachytit i čísla, která volají poprvé.
Právě díky této funkci, která je k dispozici za 199 korun měsíčně, uvažuje také o expanzi mimo Česko. Dosud je totiž zaměřený výhradně na místní uživatele. S automaticky odpovídajícím AI asistentem by ale na nových trzích nemusel nutně hned od začátku mít k dispozici i databázi lokálních čísel. „Zvažujeme s Jiřím třeba expanzi do Itálie. Potenciál celého byznysu by byl pak samozřejmě dramaticky větší,“ přemítá. A novou kapitolu jeho byznysu může otevřít také verze pro Android, po které pokukuje.