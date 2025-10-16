Kvůli Putinovi musel skvělý seriál Netflixu přepsat scénář. Realita nám dává až moc inspirace, říká autorka
„Seriál Diplomatické vztahy se s realitou střetává dost často na to, abychom museli scénář přepisovat,“ popisuje Debora Cahn pro CzechCrunch.
Sledujete Diplomatické vztahy na Netflixu? Ne? Tak to o hodně přicházíte! Je to opravdu strhující podívaná. Zaujme zaprvé skvělou chemií nejen dvou ústředních postav v podání rázné Keri Russell a protřelého Rufuse Sewella, ale zadruhé i tím, jak překvapivě přesně se strefuje do politiky současného světa. Nejen o tom se pro CzechCrunch rozhovořila autorka seriálu Debora Cahn.
Psala scénáře pro vynikající politické drama Západní křídlo. Anebo pro teroristický thriller Ve jménu vlasti neboli Homeland. Ale také pro oblíbený lékařský seriál Chirurgové. Nicméně hlavně první dva jmenované seriály byly pro Deboru Cahn skvělou průpravou na Diplomatické vztahy na Netflixu, v originále The Diplomat. Kromě toho, že vám je fakt doporučujeme – protože jsou tak akorát napínavé i uvěřitelné –, si přečtěte, jak o seriálu hovoří jeho autorka. Deborah Cahn totiž musela řešit i ruskou invazi na Ukrajinu. A také hovořila o tom…
… jak seriál odráží současnou politiku
Skutečný svět nám dává trochu víc inspirace, než bych si přála. Ale ta záludná část je to, že scénáře píšeme zhruba dva roky předtím, než se seriál vysílá. Na jednu stranu nechceme komentovat to, co je zrovna ve zprávách, na druhou se chceme věnovat obavám a tématům, která lidé zrovna řeší. Takže s dvouletým předstihem je to někdy náročné se trefit, ale konzultujeme Diplomatické vztahy s lidmi, kteří mají o zahraniční politice hluboké znalosti. A ti mají mnohem přesnější představu o tom, kam svět míří. Ale i já se čas od času sama s nějakou předpovědí trefím.
Jak Putinova invaze ovlivnila Diplomatické vztahy
Seriálový svět se s realitou střetává dost často na to, abychom museli scénář občas přepisovat. Proměnu si vynutila hned v první sezoně skutečná ruská invaze na Ukrajinu, a nebyla to malá proměna (původní scénáře s takovou eskalací konfliktu vůbec nepočítaly – pozn. red.). Ale i loni jsme se realitě přiblížili, když se v seriálu řešil stárnoucí americký prezident a jeho nepříliš připravený viceprezident…
Samozřejmě jsme nevěděli, že se skutečné politice přiblížíme, a vypadalo to až příliš jako komentář aktuální politické situace. Přitom jsme nic takového nechtěli. Chceme, aby náš scénář vyzníval relevantně, ale ne jako přímý komentář. Je fajn, když máme prst na tepu doby, ale občas je to až strašidelné.
Co z politiky by ještě ráda prozkoumala
Už když jsem na Diplomatických vztazích začala prvně pracovat, měla jsem v hlavě otázku, která mi v ní zůstala dodnes. Jak se má zachovat představitel země, když nesouhlasí s tím, co jeho země činí?
Co je v seriálu úplně jinak než ve skutečnosti
V televizi se věci dějí opravdu, ale opravdu rychle. Zatímco o kolečkách vládního soustrojí je dobře známé, že se otáčejí velmi, velmi pomalu. Takže scénáře píšeme tak, abychom vše dostali do stopáže jednotlivých epizod. První řada se odehrávala během několika dnů či týdnů, druhá také, takže času v seriálu neplyne moc, ale přitom řešíme otázky, na které se jinak hledá odpověď roky. Nebo klidně desítky let.
Dosáhnout tak rychle takových změn, jako se děje v Diplomatických vztazích, je jen krásná představa. Ale jednotlivé detaily se snažíme zachytit přesně, aby výsledkem byl zábavný politický thriller. Chceme, abyste se na každý další díl těšili, ale zároveň ukazovat i ty méně příjemné věci.
Jak Diplomatické vztahy vnímají opravdoví diplomaté
Od lidí, kteří pracují v zahraniční politice, máme velice příjemnou zpětnou vazbu. Chodí za námi a říkají věci jako: „Díky vám moji rodiče konečně chápou, co dělám!“ A nejsou to jen lidé ze Spojených států, ale i z jiných zemí. Hodně diváků si také myslí, že účesy Keri Russell coby hlavní hrdinky Kate Wyler by pro ambasadorku nebyly dostatečně reprezentativní. Ale ženy z oboru nám říkají: „Kdepak, přesně takhle to je, když jste v jednom kole!“ (smích)
Každopádně ano, máme ohlasy i od lidí, kteří jsou nadšení z toho, že v televizi můžete sledovat, co jejich práce obnáší. A spolu s kroky americké vlády v posledních měsících, kdy se zbavila spousty pracovníků, se k nám dostávají i poděkování za to, že ukazujeme, jak může jejich práce být důležitá.