Láká vás ratatouille jako od šéfkuchaře? Nová televize od Samsungu vám dá recept, stačí jí říct
Lednička vám podle receptu sepíše nákupní seznam. „Chceme, aby lidé díky AI mohli to nepodstatné pustit z hlavy,“ říká Martin Matlocha ze Samsungu.
V roce 2024 na sociální síti X rezonoval příspěvek od polské spisovatelky, která volala po tom, že umělá inteligence za nás nemá psát knihy a malovat obrazy, ale prát prádlo a mýt nádobí. Zdá se, že tato doba je blíž, než by se dalo čekat. Samsung na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas ukázal, jak vypadá domácnost, kde má být umělá inteligence každodenní parťák. Pomáhá nejen s rutinními věcmi, jako je praní nebo vaření, ale poradí i s tím, na co se koukat v televizi.
Veletrh Consumer Electronics Show (CES), který se koná každý rok, je jedním z největších na světě a firmy tu představují své hlavní novinky. Letošní ročník patřil především umělé inteligenci. „AI prochází všemi našimi spotřebiči, od televizí přes telefony až po pračky a ledničky. Celý ekosystém má zákazníkovi ulehčit život, ušetřit čas i energii,“ říká Martin Matlocha, od listopadu 2025 nový šéf CE divize Samsungu pro Česko a Slovensko, který dříve vedl obchodní týmy a mezinárodní agendu v ElectroWorld / Dixons Group, FAST CZ či Essilor Luxottica.
Dodává, že nejde o marketingovou nálepku: „Umělou inteligenci používáme dvěma způsoby. První násobně zvyšuje výkon hardwaru, u televizí například vylepšuje ostrost, kontrast a přesnost barev u obsahu s nízkým rozlišením. Druhý propojuje jednotlivá zařízení a dokáže třeba nadefinovat prací program.“
Televize předpovídá výsledek zápasu
Jak to vypadá v praxi? Na veletrhu Samsung představil nový model televize Micro RGB s úhlopříčkou 130 palců, tedy 330 centimetrů. Mikroskopické červené, zelené a modré diody svítí zcela samostatně, což znamená vyšší jas a 100% barevnou věrnost. O zpracování barev se stará procesor Micro RGB AI Engine Pro, který je nejvýkonnějším TV procesorem, jaký kdy Samsung vyvinul
První model s úhlopříčkou 115 palců se začal prodávat loni v listopadu a stojí 699 tisíc korun. „I přesto, že se jedná o prémiový segment, tak jsme na česko-slovenském trhu prodali už prvních deset kusů a zájem stále trvá,“ říká Matlocha a doplňuje, že v dubnu a květnu přijdou na trh i menší a cenově dostupnější modely. Micro RGB televizor s úhlopříčkou 55 palců bude stát kolem 60 tisíc korun.
Na základě statistik a historie vám televize řekne, kdo podle ní vyhraje. A dokonce odhadne skóre.
Jednou z hlavních vychytávek těchto modelů je systém Vision AI Companion. „To znamená, že když se třeba díváte na sport, televize vám k tomu dokáže dát kompletní informace o hráči. Můžete se jí zeptat, jak si myslí, že dopadne probíhající zápas. Na základě statistik a historie vám řekne, kdo podle ní vyhraje. A dokonce odhadne skóre,“ popisuje Martin Matlocha. Na tuhle pokročilou funkci si ale bude muset český uživatel počkat, zatím je dostupná jen v šesti vybraných zemích.
Přímo pro fotbalové fanoušky Samsung připravil režim AI Soccer Mode Pro, v němž umělá inteligence upraví obraz i zvuk, aby si divák připadal skutečně jako na stadionu. Funkce AI Sound Controller Pro pak umožňuje zesílit nebo zeslabit hlasitost davu v ochozech, komentáře nebo hudby v pozadí.
„Nejde ale jen o sport. Kromě toho, že vám televize může doporučit, co by se vám mohlo líbit na základě vašich preferencí, tak vám může najít i recept na lákavé jídlo, které si právě dávají herci ve filmu, co sledujete. Pak už stačí jen říct recept ledničce a ta vám poví, jestli na něj máte všechny ingredience, anebo vám vypracuje nákupní seznam,“ doplňuje.
Lednička, která vám sepíše nákupní seznam
Právě taková chytrá lednička od Samsungu byla na CESu také k vidění a získala tam cenu Innovation Awards 2026. Konkrétně model Bespoke AI Refrigerator Family Hub, který je vybavený AI asistentem Google Gemini. Lednička načte potravinu, kterou do ní vložíte, a doplní i její objem a trvanlivost. „Máte tak v podstatě chytrý mozek, který místo vás nosí v hlavě, co v lednici dneska máte a co můžete uvařit,“ vysvětluje Matlocha.
Nový model Bespoke AI Refrigerator Family Hub disponuje i dalšími pokročilými funkcemi. Video to Recipe vyhledá a automaticky spustí video s návodem k přípravě pokrmu a sepíše souhrn jednotlivých kroků. Systém FoodNote zase každý týden shrnuje stravovací návyky uživatelů, informuje o nejoblíbenějších ingrediencích a receptech a hlásí, jaké zásoby bude nutné brzy doplnit.
„Když dáváte přednost zdravému stravování, budou seznamy nebo recepty odpovídat tomu, jak fungujete a jaké jsou vaše oblíbené potraviny,“ vysvětluje Matlocha a dodává praktický příklad: „Lednička nedokáže rozeznat, jestli do ní vstupuje Martin, nebo jeho žena, protože je to společný prostor. Ale preference domácnosti jako celku vyhodnotí přesně.“
I když model Bespoke AI Refrigerator Family Hub není na českém trhu dostupný, český zákazník může některé AI funkce využívat v modelové řadě RM90F s 9“ AI Home displejem. Jednou z nich je například AI Vision. „AI Vision rozpoznává jednotlivé potraviny, ví, co z lednice zmizelo a co do ní přibylo. Když večer přijdete domů a přemýšlíte, co uvařit, spolu s aplikací Samsung Food nebo SmartThings vám navrhne recept podle toho, co v ní je. Lednička si pamatuje, jak často ji otevíráte, co vybíráte, jakou máte spotřebu. Když vám něco dochází, připomene vám to a doplní na nákupní seznam,“ dodává Martin Matlocha.
Pračka počká na levnější energii a vysavač s kamerou
Kromě televize a ledničky Samsung na veletrhu představil i novou verzi pračky Bespoke AI Laundry Combo a robotický vysavač Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. I ty využívají umělou inteligenci na maximum. „Pračka dokáže rozeznat materiál a množství prádla, které do ní dáváte. Prostřednictvím programu AI Wash nadefinuje správný prací program, kolik potřebujete pracího prostředku, kolik vody. Díky funkci AI Energy Mode optimalizuje celý prací proces, prací gel, vodu i energii. Navíc počká a zapne se v noci, kdy máte levnější energii, a pokud máte verzi i se sušičkou, prádlo se rovnou usuší,“ vysvětluje Martin Matlocha.
Co se týče robotických vysavačů, ty umí rozpoznat rozlité tekutiny, jako jsou káva, džus, nebo dokonce i kapaliny průhledné, jako je například voda. „Díky integrované kameře navíc můžete vysavačem sledovat, co se děje doma. To se hodí v případě, kdy máte domácí zvíře. Vysavač funguje i jako bezpečnostní kamera,“ říká Martin Matlocha a dodává, že vysavače už překonají i několikacentimetrovou překážku, jako je třeba práh nebo menší schod, a lze je ovládat hlasem. „Řeknete: Potřebuju vysát obývací pokoj. A vysavač se rozjede.“ Ovládání hlasem aktuálně funguje jenom v anglickém jazyce.
Všechny spotřebiče se ovládají přes aplikaci SmartThings, kterou ve světě využívá více než 430 milionů lidí. Najdete ji v telefonech, televizích i na displejích ledniček. A nefunguje jen pro Samsung. „Můžete do ní napojit desítky dalších značek a zařízení. Osvětlení, žaluzie, zastínění a další spotřebiče,“ dodává Martin Matlocha.
Když si ale pustíte AI do celé domácnosti, vyvstává otázka zabezpečení. Co když někdo systém hackne a začne vám ovládat pračku nebo televizi? „Lidé si důležitost zabezpečení často neuvědomují, dokud se něco nestane,“ říká Martin Matlocha. Proto Samsung používá systém Samsung Knox, bezpečnostní platformu, která chrání celý ekosystém. Ve všech přístrojích, včetně těch nejnovějších z lasvegaského veletrhu, je obsažená už automaticky.
