Legenda odchází. Warren Buffett překvapil akcionáře a oznámil, že jde do důchodu

Investor a filantrop Warren Buffett o víkendu na setkání s akcionáři své společnosti Berkshire Hathaway nečekaně oznámil, že na konci roku odejde do důchodu. Představenstvu společnosti doporučí, aby ho na pozici generálního ředitele vystřídal Greg Abel, kterého si už dříve vybral za svého nástupce. Čtyřiadevadesátiletý miliardář patří mezi nejvlivnější a nejúspěšnější investory všech dob.

„Věštec z Omahy“, jak se Buffettovi přezdívá, působil v Berkshire Hathaway šest desítek let. „Nastal čas, kdy by se na konci roku Greg měl stát generálním ředitelem společnosti, a chci toto doporučení předložit managementu,“ uvedl podle deníku Financial Times.

Od roku 1965, kdy Buffett převzal kontrolu nad Berkshire Hathaway, z něj vybudoval jeden z největších konglomerátů světa. Portfolio společnosti zahrnuje pojišťovny, železniční společnosti, energetické firmy i významné podíly v korporacích jako Apple, Coca-Cola či Bank of America.

Buffettův přístup k investování, založený na hodnotové strategii a dlouhodobém horizontu, inspiroval generace investorů – i prostřednictvím psaných slov. Jeho každoroční dopisy akcionářům jsou považovány téměř za učebnicové texty.

Berkshire Hathaway je jednou z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností na světě. V loňském roce zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů (v přepočtu více než jeden bilion korun). Zisk byl třetí rok po sobě rekordní.