I my děláme chyby, školy mě nikdy nezajímaly. Co nejzajímavějšího vzkázal akcionářům Warren Buffett?

V 94 letech to nebude dlouho trvat, než mě Greg Abel nahradí jako generální ředitel a bude psát výroční dopisy. Greg sdílí krédo Berkshire, že „zpráva“ je to, co generální ředitel Berkshire každoročně dluží vlastníkům. A také chápe, že pokud začnete klamat své akcionáře, brzy uvěříte svým vlastním nesmyslům a budete klamat i sami sebe.

–Warren Buffett