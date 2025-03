Legendární Senna je miloval. TAG Heuer se vrací jako časomíra Formule 1, slaví to kolekcí hodinek

Uložit 0

Nejmladší trojnásobný mistr světa Formule 1, přes 40 vyhraných závodů, 80 pódiových umístění a jedinečný cit pro závodění. To byl Brazilec Ayrton Senna da Silva, legendární pilot Formule 1 a také ambasador značky TAG Heuer. Dnes by mu bylo 65 let a nejspíš by mu udělalo radost, že jeho oblíbený TAG Heuer začíná letošní rok ve velkém stylu. Po dvanáctileté pauze je zpět jako partner oficiální časomíry Formule 1 na následujících deset sezón. Při této příležitosti také v únoru představil kompletně přepracovanou kolekci hodinek Formula 1.

Po estetické stránce navazuje na své předchozí generace, které se v nabídce TAG Heueru objevily poprvé v roce 1986. Stále si zachovává své závodnické DNA v podobě chronografu, výrazných barev a robustně zpracovaného pouzdra s pískovanou povrchovou úpravou. Ta pomáhá k lepší čitelnosti času, kdy nehrozí nežádoucí odlesky, a navíc působí velmi luxusně.

Všechny čtyři modely s automatickým mechanickým kalibrem, které jsou uvedeny na trh, mají nový design i tvar pouzdra, jsou vyrobeny z titanu a dodávají se na kaučukových řemíncích. Tři standardní reference doplňuje model v barvách týmu Oracle Red Bull Racing. Značka ze skupiny LVMH sponzoruje nejúspěšnější stáj posledních let již od roku 2016, a byla tak u všech mistrovských titulů Maxe Verstappena, který ovládl poslední čtyři roky Mistrovství světa jezdců F1.

Foto: Koscom Hodinky TAG Heuer si zachovaly tradiční závodnickou DNA v podobě chronografu

TAG Heuer ale není v motorsportu žádným nováčkem. Bohatá historie tehdy ještě Heueru ve spojení s elitní Formulí 1 sahá až do šedesátých let. Systém pro měření času Centigraph už tehdy dokázal zaznamenat čas okruhu závodního vozu s přesností na tisícinu vteřiny a v sedmdesátých letech dokonce v jeden okamžik u více vozů současně.

Vizionář a ředitel značky Jack Heuer měl velmi dobré vztahy se závodníky a jeho hodinky se objevily na zápěstí legendárních pilotů, jako byl Jochen Rindt s modelem Autavia anebo Jo Siffert. Ten se stal vůbec prvním ambasadorem značky a pomohl Heueru do světa Formule 1 proniknout.

Foto: Koscom Od roku 2004 je TAG Heuer také oficiální časomírou závodu Indianapolis 500

„Byl to jeden z nejlepších marketingových tahů, které jsem kdy provedl,“ komentoval to Jack Heuer. Jo Siffert byl rozený obchodník a jeho vliv mezi piloty a funkcionáři týmů zajistil, že téměř každý z paddocku Formule nosil hodinky značky Heuer. Bylo to také vůbec poprvé, kdy se logo hodinářské manufaktury objevilo na závodnické kombinéze a monopostu formule. V té době také piloti běžně nosili hodinky i během samotné Grand Prix a pro Heuer to byla ideální příležitost, jak otestovat odolnost jejich kalibrů při skutečně extrémní zátěži.

Tak se nastartovalo dekády trvající úspěšné partnerství této švýcarské manufaktury s Formulí 1. V roce 1971 začal Heuer spolupracovat se stájí Ferrari a dodal kompletní systém časomíry na testovací okruh v italském Fioranu, v letech 1975 až 1979 se pak stal oficiálním sponzorem značky v éře slavných pilotů Nikiho Laudy a Claye Regazzoniho.

Akvizice skupinou TAG v roce 1985 nasměrovala od následující sezóny manufakturu s již upraveným názvem TAG Heuer do stáje McLaren Formula 1, kterou skupina vlastnila. Po pár letech právě s ní podepsal kontrakt nadějný brazilský jezdec Ayrton Senna.

Senna byl spjatý se švýcarskou hodinářskou manufakturou od svého přestupu do McLarenu v roce 1988 a zůstal s ní úzce spojený po celou svoji závodní kariéru. Mezi lety 1988 a 1991 získal tři tituly mistra světa Formule 1 a stal se nejmladším trojnásobným šampionem v historii. Další možnost soupeřit o nejvyšší příčky ukončila jeho tragická nehoda při Velké ceně San Marina v květnu 1994.

Mechanická závada na monopostu způsobila vyjetí z trati v zatáčce Tamburello a náraz do betonové bariéry, kde mu úlomky formule způsobily smrtelné zranění hlavy. Partnerství TAG Heueru s legendou motorsportu ale přetrvává dále jako odkaz na samotného Sennu, jehož jméno je rovněž spojeno i s nadací podporující vzdělávání mladých Brazilců. TAG Heuer na jeho počest uvádí speciální edice, které mají jednoho z nejtalentovanějších závodníků všech dob připomenout.