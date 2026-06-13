Lidé jsou na internetu poprvé menšinou, nadvládu převzaly stroje. Online byznysu nastávají těžké časy
AI poprvé přečíslila lidstvo na webu. To mění pravidla hry pro každého, kdo chce online vydělávat nebo jen najít autentické informace.
Lidé se na internetu poprvé v historii stali menšinou. Ukazují to nejnovější zjištění společnosti Cloudflare, podle kterých dnes boti a AI agenti generují 57,5 % veškerého webového provozu, zatímco na lidské uživatele zbývá už jen 42,5 %. Tato čísla se přitom opírají o mimořádně silná data, Cloudflare totiž funguje jako globální infrastrukturní štít, přes jehož servery protéká zhruba pětina celosvětového webu.
Internet, původně stavěný výhradně pro lidskou pozornost, se tak prokazatelně překlopil do zcela nové éry. A rychlost, s jakou změna přišla, překvapila i samotného šéfa Cloudflaru MatthewaPrince, který o ní na začátku června informoval na sociální síti X. „Nejdřív jsem si myslel, že tohle nastane na konci roku 2027, pak jsem to přehodnotil a měl za to, že asi spíš začátek. Stalo se to rychleji, než by mě vůbec napadlo,“ přiznal.
Autonomní roboti na internetu nejsou novinkou. Vyhledávací software Googlu prochází webové stránky už desítky let a různé typy programů sbírajících data pro trénink AI modelů dělají vrásky provozovatelům serverů dlouhodobě. Tito „staří známí“ však za aktuálním zlomem nestojí.
Hlavním motorem současného posunu je takzvaná agentní AI. Jde o pokročilý software, který nestahuje data jen pro sebe, ale aktivně jedná na internetu jménem konkrétního uživatele. Vyhledává informace, srovnává ceny, provádí rezervace nebo dokonce samostatně nakupuje. Právě zde vzniká obrovská asymetrie, která v následujících měsících zřejmě výrazně zkomplikuje život provozovatelům webů i inzerentům. Zatímco člověk, který si vybírá nový fotoaparát, navštíví třeba pět webů, AI agent jich při stejném úkolu pročte klidně pět tisíc.
Podle letošní zprávy State of AI Traffic od bezpečnostní firmy Human Security rostl v roce 2025 AI provoz osmkrát rychleji než ten lidský, přičemž provoz z AI platforem směrem k webům vyskočil meziročně o masivních 187 procent. Nejdramatičtější je však růst samotné agentní kategorie, tedy oněch AI pomocníků, co za uživatele pročesávají weby. Ta na začátku roku 2025 tvořila pouhých 1,7 procenta automatizovaného provozu, aby do konce téhož roku narostla o téměř 8 tisíc procent.
V tuto chvíli je definitivně jasné, že AI agenti už nejsou jen hračkou pro technologické nadšence. Celá ekonomika moderního webu, digitální reklama, konverzní trychtýře e-shopů, monetizace vydavatelů i předplatné online služeb, ale stojí na předpokladu, že na druhé straně obrazovky sedí živý člověk. Někdo, komu lze něco prodat, zobrazit reklamní banner nebo ho přesvědčit ke kliknutí.
Jenže umělá inteligence na reklamu neklikne. Pokud návštěvnost webů začnou obstarávat hlavně stroje, běžné statistiky rázem ztratí smysl. Metriky budou měřit jen pomyslné duchy a hodnota reklamního prostoru se ocitne na vodě. Pro investory to znamená tvrdý budíček. Je nutné přehodnotit internetový byznys, který doteď žil výhradně z lidské pozornosti. Té totiž i v digitálním prostoru postupně ubývá.
Proměna má však i své vítěze. A paradoxně mezi ty první patří právě společnost Cloudflare. Ta už v roce 2025 spustila službu Pay Per Crawl, díky které si majitelé webů mohou poprvé nechat zaplatit za to, když jim automatické programy „vysávají“ data ze stránek, aby na nich učili třeba vlastní modely umělé inteligence. Na přání vydavatelů navíc tento systém dokáže nepovolaným robotům zabouchnout dveře před nosem, což se stalo už ve více než 416 miliardách případů, uvádí Forbes.
Nezapomnělo se ale ani na ty umělé inteligence, které mají na weby vstup povolený. Právě pro ně vznikl formát Markdown for Agents. Ten funguje jako šikovný překladač, který běžnou stránku převede do takové podoby, aby se v ní algoritmům mnohem lépe a rychleji četlo.
Mrtvý internet dávno není konspirací
AI boti a agenti ale nejsou na internetu jen pozorovateli, stále častěji se masivně podílejí na vytváření jeho samotného obsahu. Podle analýzy citované magazínem Futurism bylo už v květnu 2025 přes 52 procent nově publikovaných článků na webu generováno umělou inteligencí. Evropský policejní úřad Europol dříve dokonce odhadl, že do roku 2026 by synteticky vytvořený obsah mohl tvořit až neuvěřitelných 90 procent všeho, co se na internetu objevuje.
Pro přesnost je však nutné podotknout, že těchto 52 procent se týká výhradně nově publikovaných článků, a ne celého internetu jako takového. Archiv desítek let lidské tvorby v celkovém objemu stále výrazně převažuje. Jenže každý další text, který se na webu nově objeví, už s mnohem větší pravděpodobností napsal stroj než lidská ruka.
Miliony lidí si i proto vytvořily svůj vlastní, překvapivě jednoduchý obranný mechanismus. Ke svým dotazům automaticky připisují magické slůvko „reddit“. Vyhledávač tím donutí, aby jim přednostně zobrazil výsledky z této populární diskuzní platformy. Uživatelé tak sází na systém, ve kterém odpovědi neřadí jen chladný algoritmus nebo zaplacené SEO, ale hodnotí je a filtruje živá komunita.
Hadi, co si požírají vlastní ocasy
I pro samotný AI průmysl má masivní zaplevelení webu jeden nepříjemný rozměr. Velké jazykové modely se totiž z principu trénují na textech z internetu, tedy na obsahu, který donedávna vytvářeli výhradně lidé. Když ale stroje začnou ve velkém trénovat na výstupech jiných strojů, celková kvalita a inteligence výsledných modelů začne prudce upadat.
Špičkové technologické laboratoře jako Anthropic, Google či OpenAI proto v současnosti masivně navyšují podíl lidsky ověřených dat ve svých trénovacích procesech a licencují si kvalitní obsah přímo od velkých vydavatelských domů.
Je fascinující, že z tohoto digitálního chaosu nyní nejvíce profitují platformy, které jsou striktně postavené na ověřitelně lidském obsahu. Třeba již zmíněný Reddit zažívá díky masovému útěku uživatelů od AI obsahu rekordní růst celkové návštěvnosti, přičemž se podle Forbesu skvěle daří také newsletterové platformě Substack nebo kurátorovaným komunitám typu Hacker News.
Šéf Cloudflaru Matthew Prince sice otevřeně připouští, že současný reklamní model internetu je v přímém ohrožení, v radikální transformaci ale zároveň vidí obrovskou příležitost. Podle něj totiž možná stojí lidstvo na prahu nového zlatého věku internetu, ve kterém si uživatelé budou moci účtovat za přístup ke svým datům a získají nad svým soukromím skutečnou kontrolu. Podmínkou ovšem je, jak dodává v rozhovoru pro americkou televizi NBC News, naučit se žít ve světě, kde za nás běžně jednají stroje. A dokázat si vůči nim vybudovat zdravou důvěru.