Lidi si pletou LinkedIn s nástěnkou pro umělé osobní PR. Jak na něm uspět? Ukáže LiSummit 2026
Šestý ročník konference LiSummit 2026 se zaměří na sociální síť LinkedIn, která je i nadále nejlepší pro pracovní účely. Hodně se však mění.
Proč je LinkedIn pořád nejlepší síť pro pracovní účely? A proč není dobré si ho plést s osobní výlohou plnou vyretušovaných fotografií? I na to bude odpovídat již šestý ročník konference LiSummit 2026, za kterou stojí známý marketér Martin Hošek spolu s CzechCrunchem a která bere LinkedIn jako pracovní nástroj, ne jako sociální hřiště. Celodenní akce se uskuteční ve čtvrtek 19. března v Praze.
Mluvit se bude o tom, jestli je LinkedIn ztráta času, nebo nejvýdělečnější síť současnosti, proč na něm všichni lžou, jak dokáže dodávat odvahu anebo jaké má efekty, když začne na této sociální síti mluvit vedení velké korporace. V rámci hlavního programu LiSummitu 2026 vystoupí například šéf České spořitelny Tomáš Salomon a její hlavní ekonom David Navrátil, AI lektorka Eliška Vyhnánková, zakladatelka #HolkyzMarketingu Aneta Martinek nebo uznávaný marketér Josef Havelka.
„Formát zůstává stejný jako v posledních třech letech. Dopolední program, který trvá přibližně do dvou hodin, proběhne v aule ČSOB Kampusu. Máme opět celou řadu skvělých řečníků. Těší mě, že se nám stále daří oslovovat zajímavé osobnosti, které s LinkedInem reálně pracují,“ říká organizátor akce Martin Hošek, který pracoval třeba v Air Bank, J&T Bance nebo Herbadentu a dnes funguje jako konzultant právě v oblasti LinkedInu.
Součástí programu bude také vyhlášení žebříčku nejvlivnějších CEOs na českém LinkedInu, kterou loni s nejvyšším kumulativním počtem zobrazení ovládl šéf Škody Auto Klaus Zellmer. Největší průměrný počet zobrazení na jeden příspěvek měl šéf České spořitelny Tomáš Salomon a největší česká banka byla také nejvlivnější firmou. Výsledky za loňský rok opět přinese exkluzivně CzechCrunch ve spolupráci s agenturou Future Sales, zveřejněny budou během LiSummitu.
Na něm se pak účastníci v rámci odpoledního programu rozdělí do šesti skupin na specializované workshopy, které pokrývají témata od budování osobní značky až po ryze technické aspekty sítě. O tom, jak vytěžit z LinkedInu co nejvíc kandidátů, promluví talent manažerka Zdenka Krejčíková. Praktické příklady a ukázky, jak využít AI, předloží šéf Digiskills Jan Dolejš a jak zaujmout do tří vteřin popíše Václav Strnadel, který se specializuje na leadership a smysluplnou komunikaci.
Šestý ročník konference LiSummit 2026 proběhne ve čtvrtek 19. března v pražském ČSOB Kampusu. Oficiální program akce probíhá od 9 do 17 hodin, následuje after party. V prodeji je 300 vstupenek, přičemž jedna stojí 6 990 korun bez DPH. Další detaily včetně kompletního programu akce najdete na lisummmit2026.com.