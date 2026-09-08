Lokální seriály jsou budoucnost, věří Disney. Chce jich trojnásobek a brzy uvede dva, co vznikaly v Česku
Zábavní kolos má globálně úspěšné značky, teď chce ale víc oslovit i místní publikum v jednotlivých koutech světa. A slovo dostane i střední Evropa.
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Co má společného seriál o postapokalyptickém Berlíně a moci chtivých upírech a korejské fantasy rom-com drama o ambiciózní císařovně? Třeba to, že se oba natáčely v Praze. A taky to, že jsou oba součástí produkce Disney, které se rozhodlo ve velkém vsadit na regionální obsah i místo vzniku. Momentálně natáčí v necelé dvacítce zemí, letos bychom se měli dočkat až 70 místních seriálů a filmů a do tří let chce zábavní kolos tohle číslo ztrojnásobit.
Už 16. září se ve vaší aplikaci objeví osm epizod zbrusu nového německého seriálu Město krve, za kterým producentsky stojí skvělý herecký chameleon Daniel Brühl a tvůrčí stránku obstaral tým oscarového snímku Na západní frontě klid. Dvě, po narození oddělené, sestry se v něm znovu shledají v rozpadajícím se postapokalyptickém Berlíně, který zničila klimatická změna, a zjistí, kým si vzájemně jsou. A taky že umírající město ve skutečnosti ovládají fašizující upíři.
Už tohle zní zajímavě, pro nás Čechy bude ale ještě zajímavější to, že podstatné části německé metropole si ve Městě krve zahrály Praha, Brno, ale i Ústí nad Labem. A nejsou samy, kdo se v zahraničních seriálech objeví. Kutná Hora nebo Jaroměřice nad Rokytnou se dokonce proměnily v kulisy megapopulárního světa korejského webtoonu Znovu vdaná císařovna, od kterého si Disney slibuje, že stejně jako předloha osloví publikum daleko za hranicemi své domoviny.
„Sice to není u lokální produkce náš primární cíl, ale máme za sebou už několik korejských produkcí, které si připsaly nečekaný úspěch v zahraničí. Hodně populární jsou například v Brazílii – kde mimochodem hodně bodují i turecká dramata –, ale pořád jsme nepřišli přesně na to, proč zrovna Brazílie je tak silná,“ řekl během letošního fanouškovského konventu D23 Eric Schrier, šéf Disney Television Studios, tedy divize amerického zábavního kolosu, která má na starosti výrobu televizního obsahu.
Mluvil totiž o tom, že firma nyní ve velkém sází vedle osvědčených globálních značek i na ryze místní produkce, coby další způsob, jak si udržet či získat diváky, a chystá se jejich tvorbu výrazně podpořit. „Jde nám o to nabídnout obsah, který bude vycházet z místa, kde lidé žijí, a který bude odrážet jejich kulturu i způsob vnímání. A když je to pomůže udržet v našem ekosystému, získáme to, o co nám jde,“ vysvětlil Schrier.
Podle jeho vyjádření aktuálně vznikají místní filmy či seriály na 17 světových trzích, letos by se jich mělo zrodit 60 až 70 a do tří let by se měl počet regionálních produkcí ztrojnásobit. Tohle celé je pak součástí širší snahy udělat ze streamovací služby Disney+ hlavní místo, kde se bude značka potkávat se svými fanoušky – ať už budou hledat globálně profláknuté hity, seriály ze své domoviny, sport nebo obsah ze sociálních sítí.
Tomu konkrétně má pomoct zatím pouze v Americe spuštěný formát vertikálních videí Verts. Jde v podstatě o TikTok uvnitř Disney+, který má do aplikace přilákat infuencery referující o tvorbě firmy. Minulý měsíc dokonce Disney a TikTok oznámily spolupráci, která zahrnuje i to, že tiktoková videa týkající se Disney, se objevují rovnou i v rámci Verts.
Ale zpět k lokální seriálové a filmové tvorbě – tu mají na starosti místní oddělení, která má Disney ve všech hlavních světových regionech a podle Schriera se do nich nyní „masivně investuje“. A vedle tvorby z asijsko-pacifické oblasti nebo západní Evropy se v ní podařilo prosadit i té z Evropy střední, konkrétně prvnímu původnímu seriálu z našeho regionu, který Disney natočilo v Polsku.
Temná detektivka z doby před vypuknutím druhé světové války Breslau, byla pro Disney natolik úspěšná (co přesně to ale znamená, firma nezveřejňuje), že si na začátku léta vysloužila oznámení druhé řady – a také pomohla prorazit cestu dalším polským projektům.
Zelenou dostal i rom-com seriál Everything Under Control o ambiciózní mladé ženě, jež nečekaně otěhotní, a také projekt s pracovním názvem The Game, který by měl být o skupině lidí, kteří se ocitnou uprostřed lesa, kde budou čelit nečekané hrozbě. Kdy by měly být hotové, ale Disney neoznámilo.
O možných českých seriálech zatím žádné zprávy zveřejněny nebyly, lokální natáčení ale minimálně přináší příležitosti pro tuzemské společnosti – například v případě zmiňovaného německého Města krve zajišťovala v Česku servisní produkci společnost Sirena Film.
Z lokálních novinek Disney tento rok spustí například druhou polovinu druhé řady skvělé britské soap opery Rivalové, která je situovaná do fiktivní televizní společnosti na anglickém venkově 80. let. A Disney oznámilo, že seriál dostane i třetí řadu.
Jak Schrier a jeho kolegové uvedli na D23, v půlce září na Disney+ dorazí vedle Města Krve i novinka z Francie s názvem Surveillant!, která bude sledovat fiktivní osudy ředitelky jedné francouzské věznice. Ke konci listopadu to pak bude třeba ještě druhá série brazilské romantické komedie Amor Da Minha Vida. Ani u jednoho seriálu ale není jasné, zda bude dostupný i v Česku.
Zmiňovaná Znovu vdaná císařovna, která patří mezi největší korejské počiny letošního roku vůbec a budeme ji moct sledovat i u nás, by měla na Disney+ dorazit 4. listopadu. Je to ale jen pomyslná špička ledovce korejské tvorby, která se letos na streamovací službě objevila. Disney za velké letošní hity označuje i reality show Battle of Fates, kde se utkávají nejrůznější osoby údajně schopné předpovídat budoucnost. K vidění je i z Česka a měla být natolik úspěšná, že se dočká i upravené verze pro americký trh a také spin-offu House of Fates.
Úplně největším původně regionálním hitem pak měl být letos další korejský titul, a sice seriál Dokonalá koruna. A korejské tvorby bude samozřejmě také přibývat – už teď je jasné, že se pro jihokorejské prostředí bude také adaptovat špiónský seriál Takoví normální Američané, jen se v originále bude místo The Americans jmenovat The Koreans. A korejské verze se dočká například i populární japonská kniha The Miracles of the Namiya General Store.
Všechno tohle se děje v době, kdy se původně ztrátová služba Disney+, kterou firma Walta Disneyho spustila na konci roku 2019, konečně dostala tam, kde ji její tvůrci chtěli mít – a sice do zisku. Ve třetím fiskálním čtvrtletí 2026 (do konce června) vzrostly tržby segmentu Entertainment o 6 procent na 11,35 miliardy dolarů a jeho zisk dokonce o 64 procent na 1,68 miliardy, přičemž provozní marže streamovací části dosáhla 13 procent.
Disney+ se tak z projektu, který ještě před třemi lety generoval miliardové ztráty, proměnil ve stabilně ziskovou součást firmy a management počítá s tím, že dvouciferná marže vydrží po celý fiskální rok 2026. Počet předplatitelů přestalo Disney, stejně jako Netflix, zveřejňovat. Poslední uvedená čísla jsou ze září loňského roku, kdy měla služba 131,6 milionu předplatitelů a 196 milionů napříč Disney+ a Hulu dohromady, díky čemuž byl streamovací ekosystém Disney druhý největší na světě za Netflixem.