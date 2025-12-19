Byznys –  – 1 min čtení

Majitelé Trdlokafe nebo Kytek od Pepy se dohodli s investory, peníze pošlou zkušení průmyslníci

Radek Klein a spol. sice zůstanou majoritními vlastníky skupiny Twist, získali ale partnera, který poskytne nutný kapitál – investiční skupinu CEIP.

Luboš KrečLuboš Kreč

klein
Foto: Twistcafe
Radek Klein, šéf Twistcafe Group
0Zobrazit komentáře

Franšízová skupina Twist, která v Česku provozuje značky jako Kytky od Pepy, Trdlokafe nebo Bubblify, se dohodla na spolupráci s novým investorem. Minoritní podíl až 30 procent by v ní mohl získat private equity fond Central Europe Industry Partners (CEIP), který holdingu nyní poskytl financování pro další expanzi. Majoritními vlastníky každopádně zůstanou šéf skupiny Radek Klein a jeho blízcí spolupracovníci Andrea Fenn a Daniel Ryška.

Twist podle tiskové zprávy pokračoval i letos v rychlém růstu. V Česku provozuje téměř 340 poboček, celkem má skupina přes 400 jednotek ve 12 konceptech rozmístěných v osmi evropských zemích a ve Spojených arabských emirátech. Portfolio letos rozšířily značky Kytky od Pepy, OXO a Víno & Destiláty. Obrat skupiny za loňský rok činil 900 milionů korun, letos má atakovat dvě miliardy. Zisk EBITDA před daněmi a odpisy by měl vyrůst ze 114 milionů v roce 2024 na očekávaných více než 170 milionů letos.

„Naším cílem je podpořit další rozvoj skupiny, a to jak z hlediska kapitálu, tak i strategického řízení a expanze v evropském měřítku,“ uvedl Ondřej Benáček, managing partner CEIP. Radek Klein k tomu dodal: „Nejde pouze o kapitál, ale především o silného partnera, který rozumí růstovým firmám.“

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Konstrukce transakce je taková, že skupina Twist získá od CEIP nové financování, které může v budoucnu proměnit (a patrně promění) za podíl do výše 30 % na celé skupině. V lednu by pak měl CEIP získat minoritu i přímým nákupem. Finanční detaily obchodu zůstaly nezveřejněny, podle odhadu CzechCrunche by se ale měly pohybovat ve vysokých desítkách milionů korun.

Finance od CEIP mají podpořit vedle pokračování expanze i konsolidaci procesů v rámci Twist. Skupině totiž v minulosti některé její nově oznámené projekty a vstupy na nové trhy nedopadly úspěchem a dostala se i do sporu s některými svými subdodavateli.

S výtkami se setkal také způsob, jímž inzerovala prodej svých franšíz, o nichž hovoří jako o investicích. Ještě nedávno uváděla, že obvyklý výnos jedné pobočky Trdlokafe je ročně 33 procent, po kritice – i od CzechCrunche – tuto informaci upravila na nynějších „20 až 30 % ročně“.

Pro investiční skupinu CEIP jde o poměrně překvapivý krok, když se spojuje s retailovou skupinou Twist. Dosud se totiž investoři kolem Ondřeje Benáčka věnovali především průmyslovým podnikům, jejich rukama prošel například technologický holding Elcom, který od nich loni získala americká společnost Averna.

Související témata:TwistTrdlokafe
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    revnice-7

    Tři přátelé si řekli, že budou bydlet vedle sebe. Společná zahrada nemá ploty a je hned u lesa

  2. 2

    kalshi

    Jsou z nich jedni z nejmladších miliardářů. Postavili portál, kde lidé sází na to, co by se mohlo stát

  3. 3

    florenc-1

    V centru Prahy vyroste nová čtvrť za 20 miliard. Do projektu Penty se zapojí hned 15 evropských ateliérů

  1. 1

    e2

    Jsem cynik, tak proč mě tak zasáhla smrt Patrika Hezuckého? Ukazoval, v čem tkví síla „těch druhých“

  2. 2

    00-kijonkova-jokl-1

    Je mu 29 a byznys, který rozjel už na základce, mu vydělal stamiliony. Většinu od něj koupila Kijonková

  3. 3

    ftmo-founders2

    Češi postavili stroj na peníze. Výsledek? Tržby 6,8 miliardy, zisk 2,4 miliardy a spolknutí konkurenta