Majitelé Trdlokafe nebo Kytek od Pepy se dohodli s investory, peníze pošlou zkušení průmyslníci
Radek Klein a spol. sice zůstanou majoritními vlastníky skupiny Twist, získali ale partnera, který poskytne nutný kapitál – investiční skupinu CEIP.
Franšízová skupina Twist, která v Česku provozuje značky jako Kytky od Pepy, Trdlokafe nebo Bubblify, se dohodla na spolupráci s novým investorem. Minoritní podíl až 30 procent by v ní mohl získat private equity fond Central Europe Industry Partners (CEIP), který holdingu nyní poskytl financování pro další expanzi. Majoritními vlastníky každopádně zůstanou šéf skupiny Radek Klein a jeho blízcí spolupracovníci Andrea Fenn a Daniel Ryška.
Twist podle tiskové zprávy pokračoval i letos v rychlém růstu. V Česku provozuje téměř 340 poboček, celkem má skupina přes 400 jednotek ve 12 konceptech rozmístěných v osmi evropských zemích a ve Spojených arabských emirátech. Portfolio letos rozšířily značky Kytky od Pepy, OXO a Víno & Destiláty. Obrat skupiny za loňský rok činil 900 milionů korun, letos má atakovat dvě miliardy. Zisk EBITDA před daněmi a odpisy by měl vyrůst ze 114 milionů v roce 2024 na očekávaných více než 170 milionů letos.
„Naším cílem je podpořit další rozvoj skupiny, a to jak z hlediska kapitálu, tak i strategického řízení a expanze v evropském měřítku,“ uvedl Ondřej Benáček, managing partner CEIP. Radek Klein k tomu dodal: „Nejde pouze o kapitál, ale především o silného partnera, který rozumí růstovým firmám.“
Konstrukce transakce je taková, že skupina Twist získá od CEIP nové financování, které může v budoucnu proměnit (a patrně promění) za podíl do výše 30 % na celé skupině. V lednu by pak měl CEIP získat minoritu i přímým nákupem. Finanční detaily obchodu zůstaly nezveřejněny, podle odhadu CzechCrunche by se ale měly pohybovat ve vysokých desítkách milionů korun.
Finance od CEIP mají podpořit vedle pokračování expanze i konsolidaci procesů v rámci Twist. Skupině totiž v minulosti některé její nově oznámené projekty a vstupy na nové trhy nedopadly úspěchem a dostala se i do sporu s některými svými subdodavateli.
S výtkami se setkal také způsob, jímž inzerovala prodej svých franšíz, o nichž hovoří jako o investicích. Ještě nedávno uváděla, že obvyklý výnos jedné pobočky Trdlokafe je ročně 33 procent, po kritice – i od CzechCrunche – tuto informaci upravila na nynějších „20 až 30 % ročně“.
Pro investiční skupinu CEIP jde o poměrně překvapivý krok, když se spojuje s retailovou skupinou Twist. Dosud se totiž investoři kolem Ondřeje Benáčka věnovali především průmyslovým podnikům, jejich rukama prošel například technologický holding Elcom, který od nich loni získala americká společnost Averna.