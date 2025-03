Mapy.cz chtějí být světové. Přechází na mezinárodní doménu a stanou se z nich Mapy.com

Uložit 0

V Česku patří Mapy.cz mezi nejoblíbenější aplikace. Ve světě mají ale silnou konkurenci, které se nyní chtějí přiblížit pomocí nové domény. Stanou se z nich Mapy.com. Výhody z toho má mít i český uživatel, a to nejen na cestách. „Přechod na Mapy.com je krokem k větší srozumitelnosti pro zahraniční uživatele,“ říká k tomu David Finger ze Seznamu.

V rámci změny chtěla firma zachovat odkaz na původní název, zároveň měl nově oslovit globální publikum. „Je to skvělý kompromis mezi uchováním českých kořenů a srozumitelnosti pro mezinárodní uživatele. Použití domény .com činí značku přístupnější pro širší publikum, aniž by se ztratila vazba na původní českou identitu,“ dodává Finger, jenž má ve společnosti Seznam na starosti řízení divizí, pod které spadají nejen Mapy, ale například také Email.cz.

Cílem je nyní v zahraničí konkurovat zavedeným značkám. A to například i v dopravě. Zatímco dříve Mapy.cz upřednostňovali lidé zejména pro turistické trasy, nyní paří v tuzemsku také k zavedeným navigačním systémům – podobně jako konkurence bere data z reálného provozu. Na cestách tak slouží podobně jako Google Mapy nebo aplikace Waze.

Foto: Seznam.cz Mapy.cz budou nově Mapy.com

Plná aplikace včetně dopravních dat ale není dostupná jen v Česku. Už teď se podle ní lze orientovat také na Slovensku, v Polsku, v Rakousku a Německu. Spolu s novou doménou se objeví také ve Slovinsku, v Maďarsku a v Itálii. „Uživatelé se tak pohodlně dostanou například z Prahy do Alp nebo na Balaton. Navíc řidiči z těchto zemí pomohou získávat data o provozu v dopravě, nehodách, uzavírkách a mohou hlásit policejní hlídky,“ informoval Seznam.

Společnost zároveň dodává, že výhodu bude mít nová doména i pro české uživatele. A to hlavně proto, že mapové podklady budou mít rozsáhlejší pokrytí a budou tak přesnější. Vylepšení se má ale dočkat i správa offline map. Brzy by měla aplikace nabídnout jejich přehlednější výběr v zahraničních regionech. Uživatelé si také budou moci jednoduše zvolit požadovanou oblast, která bude přístupná i bez internetu, přímo z mapy.

Už na konci minulého roku také Seznam zveřejnil podrobnosti, které se týkají nové prémiové placené verze Map. V ní si lidé mohou přizpůsobit rychlost chůze, běhu nebo jízdy na kole podle sebe. Kromě nich lze ale do aplikace promítnout také procházku s kočárkem nebo jízdu na koloběžce. K uloženým místům pak mohou lidé v placené verzi například i vkládat svoje poznámky a mít neomezené stahování offline map. Pěší trasy je pak možné plánovat také přes zajištěné cesty.

Podle Seznamu nebude mít změna domény žádný vliv na fungování aplikace, jde totiž o minimální úpravu. V Česku Mapy.cz používá v hlavní sezóně až 4,8 milionu lidí.