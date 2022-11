Mario, Luigi, skákání, závody i Donkey Kong. Nový trailer na Super Maria ve filmu plní sny fanoušků

Videohry berou hráče do fantastických světů plných mocných hrdinů, ale ta nejslavnější herní postavička je italský instalatér. Kníratý Mario s červenou čapkou na hlavě je popkulturní ikonou a jeho sláva už dávno přerostla obrazovky herních konzolí, na nichž vyrůstal. Už brzy se ukáže i v českých kinech v animovaném snímku Super Mario Bros. ve filmu, který na sebe teď upozorňuje novým trailerem.



V roce 1981 to začalo videohrou Donkey Kong od japonského vývojáře Šigerua Mijamota. Od té doby vyšly desítky rozmanitých titulů od společnosti Nintendo, v nichž titulní hrdina skákal, závodil, bojoval a bavil miliony hráčů všech věků. Stal se tou nejznámější videoherní figurkou v historii. Spolu se svým bratrem Luigim – a všemi dobře známými postavičkami od princezny Peach až po zloducha Bowsera – nyní milovaný Mario pobaví fanoušky na velkém plátně.

Snímek Super Mario Bros. ve filmu bude mít v Česku premiéru už 23. března (samozřejmě i s dabingem) a po nedávné krátké ochutnávce se představuje dvouminutovým trailerem. Ten je přímo napěchovaný odkazy na veleslavnou herní značku Super Mario, které nadchnou věrné fanoušky – ale i spoustou milé zábavy, která přiláká i diváky italským instalatérem nepolíbené. Nechybí ani zmiňovaný Donkey Kong, ve kterém se Mario světu představil vůbec poprvé.

Právě s tímto obřím opičákem se v úvodních sekundách traileru Mario nepříliš úspěšně utkává v aréně po vzoru populární bojové série Super Smash Bros. V ní měří síly všechny představitelné postavičky z her od Nintenda od Mariova bratra Luigiho až po rozmanité Pokémony, ale také zástupci jiných značek – třeba ježek Sonic od Segy. Anebo videoherní bojovníci ze Street Fightera a Tekkenu.

V traileru nechybí ani pasáž připomínající prostředí, ve kterém Mario takříkajíc vyrůstal – tedy překážková dráha jako z videoherních skákaček série Super Mario, která už dlouhé roky prověřuje reflexy a načasování (a také trpělivost!) hráčů po celém světě. Závěr upoutávky pak patří honičce na motokárách jako ze závodních her Mario Kart. Včetně duhové dráhy, kde hráči svádějí ty nejurputnější souboje o nejrychlejšího řidiče.

Opravdovým znalcům pak neunikne Mario v chlupatém převleku tanukiho, úsměv na tváři fanoušků vyvolají i zvukové efekty důvěrně známé z her. Anebo moment, když italský instalatér hlasem Chrise Pratta zvolá typické „wahoo!“ Obsazení hollywoodské hvězdy se přitom u největších mariofilů setkalo s nevolí. To kvůli absenci Charlese Martineta, který Maria mluví ve videohrách. O jeho hlas by ale film neměl být ochuzen, prý zazní jako pomrknutí na fanoušky v menší roli.

Vedle Pratta se jako Mariův bratr Luigi představí Charlie Day, který propůjčil svůj hlas astronautovi Bennymu ve filmu Lego příběh. V roli princezny Peach z Houbového království se objeví Anya Taylor-Joyová ze šachového seriálu od Netflixu Dámský gambit. Obřího želváka a hlavního záporáka Bowsera namluví Jack Black známý jako muzikant i herec třeba z Jumanji. Snímek vzniká ve spolupráci Universal Pictures, Nintenda a animátorského studia Illumination, jež stojí za sérií Já, padouch a Mimoni.

Trailer je navíc pomyslným dodatečným narozeninovým dárkem pro Mariova otce. Geniální herní tvůrce Šigeru Mijamoto nedávno oslavil sedmdesátiny a na snímku se z poradní role producenta podílí. Rocková hvězda mezi herními vývojáři a muž přirovnávaný ke Stevenu Spielbergovi ve videoherním průmyslu může být spokojen. Povedený trailer dává tušit, že díky Super Mario Bros. ve filmu pohádková popularita jeho tvorby ještě naroste. Jako sám Mario, když sní kouzelnou houbu.