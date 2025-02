Marvel sliboval, ale skutek utek. Nový Captain America je opět propadák, změní něco další filmy?

Uložit 0

Captain America: Brave New World je vcelku dobrý film. Snaží se přijít s něčím seriózním, má výraznou politickou rovinu, hlavní hrdina řeší odkaz svého předchůdce a svoji novou roli. Není příliš dlouhý. „Vcelku dobrý“ film Marvelu v sérii desítek dalších ovšem už dávno nestačí na to, aby do kin přitáhl davy diváků jako v minulosti. Novinka má po druhém víkendu mizerné tržby a místo otevírání nové kapitoly spíš navazuje na neúspěchy marvelovek posledních let. Mluví se o tom už roky a vedení Disney uznalo chybu, krizi jedné z jeho hlavních značek ale bude nejspíš čelit i nadále.

Marvel se už pět let snaží otevřít novou kapitolu kulturního fenoménu, který v minulé dekádě zcela dominoval zábavnímu průmyslu. Eternals měli představit odvážnou revitalizaci superhrdinské estetiky, přes zapojení oscarové režisérky Chloé Zhao to ale byl kritický i finanční propadák – tehdy největší od počátku MCU. Následující Spider-Man, Doctor Strange nebo Black Panther sice fungovaly, těžily ale hlavně z úspěchů předchozích filmů.

Další velkou nadějí, uvádějící nového hlavního zloducha pro Avengers, měl být Ant-Man a Wasp: Quantumania. I kdyby ale představitel Kanga, Jonathan Majors, nebyl odsouzen za domácí násilí, Quantumania by byla ostuda sama o sobě. Recenze mluvily o jakémsi chabém pokusu evokovat Star Wars s podivným dějem, kde je antagonista sice dobře zahraný, ale vůbec nepůsobí jako hrozba pro celý vesmír. Film se v kinech ani nezaplatil.

Marvels byly ještě horší. Technicky šlo sice o vcelku zábavnou, odlehčenou akční komedii, takový formát ale v kontextu MCU vůbec nefunguje, zvlášť ve spojení s generickým scénářem, jakoby vytvořeným umělou inteligencí. Snímek, který měl ukázat, že superhrdinové (resp. superhrdinky) na to pořád mají a dokáží zabavit něčím novým, šel opačným směrem. Marvels měly finančně nejslabší premiéru v historii studia a tržby byly tak špatné, že je Disney po pár týdnech raději přestalo hlásit.

Z posledních pár let jsou zde sice Strážci Galaxie: Volume 3 a Deadpool & Wolverine, které se dočkaly pozitivního přijetí i skvělých příjmů. První z nich ovšem režíroval James Gunn, jež záhy odešel ke konkurenčnímu DC, druhé těžilo z oblíbených postav. Deadpool si ve svém třetím řádění na velkém plátně sám utahoval z toho, jak má zachránit Marvel, který je zacyklený v nekonečném multiverzu, jeho zápletka ale nakonec do velké míry sestávala z téhož, jen s hrubým humorem a charismatičtějšími hrdiny.

Ředitel Disney Bob Iger přiznal, že studio to s kadencí vydávání filmů a seriálů přehnalo a utrpěla tím i jejich kvalita. Měla proto nastat výrazná změna strategie. Za celý loňský rok proto v kinech vyšla jen jediná marvelovka a jednotlivé projekty měly dostat více péče. Captain America: Nový svět je tak už několikátým pokusem o jakýsi „soft reset“ franšízy, který do ní má vnést nový život.

Skutečnost by ale nemohla být dále od pravdy. Čtvrtý film o superhrdinovi oděném do americké vlajky je s přehledem nejméně zajímavý ze všech, a v těch lepších momentech se jen snaží replikovat to, co fungovalo dříve. Hodnocení na agregátoru novinářských recenzí Rotten Tomatoes i uživatelských databázích jako ČSFD, iMDb nebo Letterboxd je dokonale průměrné a na tržbách je vidět nezájem běžných diváků.

Snímek sice před necelými dvěma týdny debutoval se sto miliony dolarů v Severní Americe a 192 miliony globálně, což byla poměrně vysoká čísla. Ve druhém víkendu se ale americké příjmy snížily o 68 procent – to je třetí nejhorší propad v historii Marvelu po Marvels (78 procent) a Ant-Man a Wasp: Quantumania (70 procent). Nyní má Nový svět na kontě globálně kolem 290 milionů dolarů, což je na blockbuster jeho formátu mizerný výsledek.

Rozpočet filmu se odhaduje na 180 milionů dolarů za produkci a asi stejný obnos za marketingovou kampaň – aby se vše zaplatilo, musel by podle informací serveru Deadline vydělat 425 milionů dolarů. Této mety by se snad mohlo dosáhnout. Nicméně, už dříve se v médiích objevily zprávy, že čtvrtý Captain America se musel kvůli špatným výsledkům testovacích projekcí z části přetáčet a produkční náklady se tím výrazně navýšily. Disney tak znovu čelí možnosti, že jeden z jeho nosných projektů v kinech nebude výdělečný a bude se spoléhat na prodeje online nebo do televizí.

Málokdo přitom očekává, že nejbližší chystané projekty si povedou výrazně lépe. Počátkem května do kin vyrazí Thunderbolts* sledující osudy antihrdinů MCU jako Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour) nebo Taskmaster (Olga Kurylenko) – zjednodušeně Sebevražedný oddíl od Marvelu. Přes velice dobré obsazení ale film z prvních ukázek působí spíše nevýrazně, ať už jde o šedí zalité vizuály, jednoduchý humor nebo počet postav, které se budou bít o pozornost.

Koncem července pak bude následovat Fantastická 4: První kroky (co že to Bob Iger zmiňoval o snížení kadence filmů?). Nebýt retro stylizace, snímek by téměř nijak nevystupoval z řady příběhů o skupině hrdinů bojujících proti velkému nebezpečí z vesmíru. Popularita Pedra Pascala a široká známost titulních superhrdinů by projektu mohla pomoci, zatím ale Fantastická čtyřka působí jako záležitost hlavně pro fanoušky.

Skutečně výraznější projekt se očekává až příští rok v květnu, kdy mají po sedmi letech vyjít další Avengers, tentokrát s podtitulem Doomsday. Hlavním lákadlem je přitom zloduch Doctor Doom, jehož překvapivě ztvární bývalý představitel Iron Mana Robert Downey Jr. O režii se zase postarají bratři Russoovi, stojící i za Avengers: Endgame. Jinými slovy, Marvel největší naděje vkládá do dalšího ohlédnutí do minulosti, podle všeho neschopný přijít s něčím novým.