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Máte dva miliony, kašlete na wow efekt a oceníte spíš střídmou nudu? Pak je tahle klasika přímo pro vás

Luxusní SUV Lexus RX v plug-in-hybridní verzi 450h+ není pro každého. Nedá se mu ale upřít, že to je skvělé auto, které dostojí své ceně.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Lexus
Vlajková loď Lexusu s označením RX
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Autotest Luboše Kreče Zaparkovat Lexus RX není vždy úplně sranda. Ne že by neměl asistenty a elektronické pomocníky, ale měří skoro 4,9 metru a – a to především – není to na první pohled znát. Auto svou velikost umně schovává, takže teprve při parkování zjistíte, jak velké doopravdy je. A přesně v tomhle maskování je RX jako doma. Skrývá totiž nejen rozměry, ale i fakt, že je to jeden z nejdůležitějších vozů moderní automobilové historie.

Může to znít jako přehnané tvrzení, ale RX je v zásadě – spolu s Mercedesem ML – praotcem prémiových SUV, jak je dnes známe. Lexus ho představil v roce 1998 na autosalonu v Detroitu, světlo světa spatřil ale už o rok dřív jako Toyota Harrier. A šlo o jeden z prvních luxusní crossoverů na světě.

Označení RX má znamenat Radiant Crossover a byl to právě tenhle vůz, kdo termín crossover proslavil. Mířil na předměstského zákazníka, který chtěl prémiové a vyvýšené auto, ale do terénu se tak úplně nechystal. Lexus RX byl okamžitý úspěch, například ve Spojených státech je to dodnes etalon prémiových SUV a ročně se ho tam prodá přes 100 tisíc kusů.

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Konkurence se ovšem chytila rychle. Mercedes měl třídu ML, BMW přišlo s ikonickým X5, které ukázalo, že i vysoké auto může jezdit skoro jako osobák. A pak to šlo se záplavou luxusních SUV ráz na ráz: od VW Touareg přes Audi Q7, Volvo XC90 a Porsche Cayenne až po Bentley Bentayga, Lamborghini Urus či Rolls-Royce Cullinan. Všechny tyhle vozy dnes drží zisky celých značek.

Lexus RX se v průběhu času snažil udávat i technologické tempo, podobně jako mateřská Toyota, takže byl například prvním vozem svého druhu s hybridním pohonem. Model RX 400h dorazil v roce 2005 a postupně se z něj stal bestseller značky. Celkem se těchto lexusů prodalo od roku 1998 přes 3,5 milionu kusů napříč pěti generacemi. A právě tu nejnovější, pátou, postavenou na nové platformě z roku 2022, jsem měl na týden půjčenou.

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Přední pohled na Lexus RX

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Když u tohohle auta otevřete dveře, nastoupíte a zase je zabouchnete, pochopíte, že je něco jinak. Uvnitř všechno dokonale lícuje, nemáte zároveň pocit, že byste nastoupili do futuristé vesmírné lodi, všechno tak nějak příjemně evokuje, že sedíte v prima autě. A to se dnes počítá. Zároveň vnímáte, že každý čtvereční centimetr stojí za ty peníze, které svítí na cenovce: dnes lze v akční nabídce získat Lexus RX 350h za 1,7 milionu a testovaná verze 450h+ je od 1,85 milionu korun.

Nikde nenarazíte na to, co známe třeba z koncernových nebo konkrétněji německých prémiových konkurentů. Tedy že nějaký prvek ovládání působí nepatřičně levně a že ho znáte například z řádově levnějších vozů. V Lexusu jsou i obyčejné páčky blinkrů nebo tlačítka na stahování oken z poctivých, pevných materiálů a působí za všech okolností solidně.

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Pár odlišností si ale člověk v tomhle korábu osvojit musí. Dveře se otevírají stiskem tlačítka, ne zatažením za kliku. Volič automatu se nejdřív zmáčkne doleva a teprve pak míří na R, N nebo D. A logika infotainmentu taky není úplně intuitivní. Nakonec je to ale všechno jen otázka zvyku.

Zároveň Lexus nechal na palubní desce pár fyzických tlačítek, takže klimatizaci ani hlasitost neřešíte v žádném podmenu. Co mě ale spolehlivě vytáčelo, bylo neustálé hlídání řidiče – auto mě napomínalo, ať se věnuju řízení, a vadilo mu, když jsem třeba na rovince držel volant jednou rukou. Asistenty, které víc otravují, než pomáhají, dnes bohužel ale nemá jen Lexus.

Lexus RX 450h+

  • pátá generace vlajkového SUV od Lexusu je na trhu od roku 2022
  • plug-in-hybridní pohon s baterií o kapacitě 18,1 kWh, čistě na elektřinu ujede kolem 60 km
  • systémový výkon vozu je 215 kW, z nuly na 100 km/h zrychlí za 6,6 sekundy
  • základní cena Lexusu RX ve slabší verzi začíná na 1,7 milionu korun, variantu 450h+ lze pořídit od 1,85 milionu

Co se jízdy týče, RX se chová spíš jako limuzína než jako SUV. Po nerovnostech se tolik nepohupuje, drží klid a tichý komfort, který od něj čekáte. Když naplno zaberou oba elektromotory s benzínovým čtyřválcem (systémový výkon je 215 kW), vůz dovede skvěle akcelerovat a z nuly na stovku dokáže RX zrychlit za 6,6 sekundy. Zároveň ale platí, že to je spíš rodinné než sportovní auto.

Označení „h“ v názvu značí, že jde o plug-in hybrida ten se chová hodně příjemně a střídmě. Na čistě elektrický pohon jsem ujel kolem šedesáti kilometrů, což odpovídá i oficiálním parametrům. Baterie má totiž kapacitu 18,1 kWh a spotřeba se držela okolo 22 kWh. A i když došel proud, RX nezačalo hltat – na samotný benzin jsem se vešel mezi sedm a osm litrů, což je u auta o hmotnosti přes dvě tuny milé překvapení.

Výhrady k autu jsou spíše subtilnější. Kufr je kvůli hodně svažité zádi méně prostorný, než byste u takhle velkého, rodinného auta čekali a než by kapacita 612 litrů značila. Také přední sedačky by v zatáčkách mohly držet líp a prostor vzadu je, zvlášť když dopředu usednou urostlejší cestující, spíš stísněnější.

Nedostatky jsou ale spíš ze sféry detailů. Zároveň platí, že RX 450h+ není pro každého: kdo si potrpí na status, emoce a wow efekt, pro toho tento vůz není. Je uměřený, konzervativní, technologicky vytříbený, ale tak trochu nudný. Nudný v tom dobrém slova smyslu.

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