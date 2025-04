Minecraft se postaral o zatím nejlepší filmový start roku. Na hranatý svět sází s limitkou i McDonald’s

Uložit 0

Ve čtvrtek dorazil do kin očekávaný Minecraft film inspirovaný stejnojmennou videohrou, která vnesla do herního průmyslu zcela nový žánr a svým hranatým světem ohromila miliony lidí. Dnes, téměř 14 let od oficiálního vydání plné verze, je se svými 300 miliony prodanými kopiemi nejprodávanější videohrou na světě, pomineme-li Tetris, který však vzhledem k množství jeho různých verzí mnozí považují za herní sérii.

Když studio Warner Bros loni v září zveřejnilo první trailer k Minecraft filmu, prvotní reakce byly bouřlivé. Během tří dnů od zveřejnění měl přes milion negativních hodnocení. „Fanoušci Minecraftu zdrceni ‚strašným‘ hraným trailerem,“ zněl titulek britských novin The Independent. „Upoutávka na Minecraft film je prokletím pro mé oči,” komentoval zase na hry zaměřený server GamingBible.

Už první den promítání však naznačil, že Minecraft film bude kasovní trhák. Tržby za pátek podle webu Deadline vystřelily na 55 milionů dolarů (přibližně 1,24 miliardy korun). Za celý první víkend pak celosvětové tržby pokořily 301 milionů dolarů (6,9 miliardy korun), což podle webu Deadline znamená zatím nejlepší filmový start roku 2025.

Snímek však mezi diváky vyvolává smíšené reakce. Na webu Rotten Tomatoes, který sdružuje recenze filmových kritiků z celého světa, dosáhl v době psaní tohoto článku hodnocení pouhých 48 procent. Naproti tomu na české filmové databázi ČSFD, kde snímek hodnotí běžní diváci, činí jeho hodnocení 62 procent.

Kritici nejčastěji vyzdvihují, že jde o nenáročnou zábavu, která sice postrádá řád, ale právě díky svému chaotickému duchu má potenciál nadchnout především dětské publikum. Na druhou stranu film podle mnoha diváků místo originálních nápadů sází na jistotu, působí prázdně a současně je zbytečně přeplácaný.

Na titul, který znovu oživil nadšení pro herní fenomén, láká i fastfoodový řetezec McDonald’s. Ten od začátku dubna nabízí zákazníkům dvě limitovaná menu – Minecraft Happy Meal a jeho obdobu pro dospělé Minecraft Movie Meal.

Sázka McDonald’s na propojení s herním světem zjevně funguje. Po sociálních sítích od spuštění akce ve velkém kolují videa, na kterých fanoušci novinku rozbalují a recenzují, limitované hračky se objevují v internetových bazarech a online video platformy plní recenze jednotlivých sběratelských předmětů.

Příspěvky, které se nové nabídce populárního fastfoodu věnují, dosahují i milionů zhlédnutí. „Úvodní ohlasy jsou nad očekávání pozitivní,“ říká ke kampani manažerka externí komunikace McDonald’s Lucia Poláčeková.

Fastfood najel na vlnu moderního marketingu

Společnost McDonald’s se nyní v marketingu opírá o strategii takzvaných „dropů“, což je model, který dlouhodobě s úspěchem využívají značky tenisek a streetwearového oblečení. Jak poznamenal server Forbes, podobně jako u limitovaných edic tenisek Yeezy jsou nová speciální menu prodávána zákazníkům v omezeném množství, obsahují exkluzivní položky a mají potenciál pro okamžitý přeprodej.

Minecraft Movie Meal navazuje na osvědčený model, který společnost s úspěchem použila na americkém trhu již v roce 2022. Tehdy zaznamenala výrazný úspěch s Happy Mealem pro dospělé, který začal řetězec prodávat ve spolupráci se streetwearovou značkou Cactus Plant Flea Market. Kampaň se stala trendem na sociální síti Twitter a přinesla 25% nárůst návštěvnosti aplikace McDonald’s.

> We got the Minecraft McDonald’s Adult Happy Meal and got the one we were looking for! 💚😍 pic.twitter.com/Rb2c1RIdvu — HappyKittyShop🪡🖤💀 (@HappyKittyShop5) April 3, 2025

Novinka, která v dubnu dorazila do Česka, se pyšní tematickou papírovou krabicí přepracovanou do pixelového designu, typického pro Minecraft. Obsahuje také box připomínající truhlu, ve které je ukrytá jedna z šesti sběratelských figurek. Každé z nich náleží kód, který ji po naskenování převede i do samotné hry jako avatara.

Kromě hraček menu obsahuje také pálivou omáčku Nether Flame z drceného chilli a kajenského pepře, jejíž název inspirovala „minecraftovská“ láva. Svému titulu zřejmě dostává, což dokazuje i fakt, že internetová komunita udělala z ochutnávání nového sosu výzvu. Pekelné omáčce se klasický Happy Meal, který si i ve speciální edici drží cenovku 115 korun, raději vyhýbá. Mladší fanoušci si v něm však mohou vybírat z 12 tematických hraček.

Jde tedy o produkt, který zřejmě osloví malé i velké. Pokud se však rodina rozhodne spojit návštěvu kina s tematickou večeří v McDonald’s, měla by se připravit na citelný zásah do rozpočtu. Menu pro dva dospělé a dvě děti totiž vyjde na přibližně 800 korun. A s lístky do kina se tak může rodinný večer vyšplhat až na dva tisíce korun.