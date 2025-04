Seriálová a filmová nálož v dubnu: Andor, The Last of Us, Minecraft, Příběh služebnice a Vyšehrad Dvje

Uložit 0

S jarem se neprobouzí jenom příroda, ale i streamovací služby. V dubnu nás totiž čeká jedna seriálová bomba vedle druhé. Vrací se megapecky Star Wars: Andor a The Last of Us, do toho přijde další řada Black Mirror a uzavření Příběhu služebnice. Anebo Tom Hardy v akčním thriller od Netflixu. Ale i do kina se vyplatí zamířit, Minecraft, Vyšehrad Dvje a Ben Affleck v Zúčtování 2 by mohli pobavit.

3. dubna

Operace Black Bag – kino

Špiónský thriller s Cate Blanchettovou a Michaelem Fassbenderem coby manželskou dvojicí agentů sklízí VELMI slibné recenze. Tohle nebudou žádní Pan a paní Smithovi.

V pasti – kino

Remake argentinského hororu s českým producentem Petrem Jáklem představuje zlodějíčka Billa Skarsgårda a ďábelského majitele luxusního vozu Anthonyho Hopkinse. První do auta vleze, druhý na někoho takového číhal. Vrchol kinematografie to nebude, nervy drásající zážitek podle traileru ale ano.

Minecraft – kino

Podívejte, nikdo nečeká, že ten film bude super zábavná bomba plná chytrých vtípků. Ale je to Minecraft, takže na to se svými dětmi stejně půjdete. A velká část z vás/nás i bez nich.

Lovec démonů – Prime Video

V originále Bondsman. Kevin Bacon jako lovec odměn, který umře, ale po svém návratu mezi (ne)živé zjistí, že tentokrát nebude lovit obyčejné zločince, ale démony? To chceme vidět!

Devil May Cry – Netflix

Herní adaptace mívají kolísavou kvalitu, ale anime zpracování by slavné akci z Japonska mohlo sedět.

Jurský svět: Teorie chaosu – Netflix

Kolik řad měl populární Křídový kemp, si už nepamatujeme, jeho nástupce s odrostlejšími hrdiny a ještě drsnějšími problémy teď ale dostává třetí. Je to podívaná primárně pro větší děti, užije si ji ale jistě opět každý, kdo z dinosauřích let ještě nevyrostl.

Puls – Netflix

Dramata z lékařského prostředí se asi nikdy neomrzí, zvlášť když k nim přidáte i ta osobní a milostná. V novém seriálu o nemocnici v Miami, který připomíná jak Pohotovost, tak Chirurgy, navíc řádí i hurikán.

5. dubna

Zemřít pro sex – Disney+

Molly, kterou hraje Michelle Williamsová, zjistí, že má rakovinu prsu, a tak… opustí manžela, aby mohla prozkoumat své sexuální touhy, které celý život upozadňovala. Priority máme v životě každý jiné a tenhle seriál na ně slibuje neotřelý pohled.

8. dubna

Příběh služebnice – Max

Závěrečná řada jednoho z obřích hitů HBO. Elisabeth Mossová se znovu postaví totalitní vládě fiktivního Gileádu. Najednou dostaneme hned tři díly, zbývající vždy po týdnu.

10. dubna

Black Mirror – Netflix

Dystopický seriál, který si bere na paškál nejrůznější neduhy našeho světa, bude mít už sedmou sérii. Předchozí úplně nezaujala, tak snad to bude lepší. A poprvé se vrátí postavy z jedné z předchozích epizod.

Racek – kino

Dejvické divadlo patří mezi naprostou kulturní špičku a ve vybraných kinech dostanete jedinečnou možnost vidět derniéru jedné z jeho nejoceňovanějších a nejnavštěvovanějších inscenací.

Amatér – kino

Rami Malek coby uťápnutý analytik CIA, který se naprosto nečekaně rozhodne vzít věci do svých rukou poté, co je jeho žena zabita při teroristickém útoku a nadřízení odmítnou konat. Nezní to úplně originálně, ale jednorázová zábava to být může.

11. dubna

Sousedská tajemství – Apple TV+

A převratně nezní ani zápletka nového seriálu na Applu, má ale přece jen větší nádech tajemství – šikovný finančník přijde o ženu i práci, a tak začne obírat své bohaté sousedy. A zaplete se „do něčeho velice nebezpečného“. My tomu šanci určitě dáme.

13. dubna

Pán času – Disney+

Doctor Who v nové reinkarnaci baví stejně jako dřív a v podání Ncutiho Gatwy míří do své druhé série na Disney+. Sonické šroubováky připravit!

14. dubna

The Last of Us – Max

Jeden z nejočekávanějších seriálů roku. Joel a Ellie žijí už pět let v relativním klidu v osadě Jackson, vztahy mezi nimi se ale rozpadají a nebezpečí, která nad všemi visí, se blíží. Zombieapokalypsa, lekačky, ale i zkoumání ne zrovna jednoduchých etických témat. Kdo se taky už nemůže dočkat?

15. dubna

Stranger Things: The First Shadow – Netflix

Než dorazí pátá řada, můžete si čekání zkrátit pohledem do zákulisí divadelní hry na motivy seriálových Stranger Things.

16. dubna

Nevinná hra – Disney+

Noční můra všech rodičů a napívaná podívaná pro všechny ostatní. Matka dovolí dceři přespat u kamarádky, ale ráno zjistí, že to byla bouda a její dítě někdo unesl…

17. dubna

Vyšehrad Dvje – kino

Lavi dostal zahraniční angažmá. Nejnepravděpodobnější premisa slibuje další úchylné sportovní vtípky nejen pro fotbalové fanoušky.

Svět mezi námi – kino

Marie Tomanová je úspěšná česká fotografka, jež je ale mnohem známější za hranicemi než doma. A to je škoda. Naštěstí to můžete napravit tím, že se vydáte na nový dokument.

18. dubna

Light & Magic – Disney+

Skvělá dokumentární série o trikových kouzelnících ze společnosti Industrial Light & Magic pokračuje. Ideální k naladění na starwarsovského Andora…

22. dubna

Andor – Disney+

Povstání proti fašistickému Impériu nabírá na intenzitě. A s ním i naše očekávání od pokračování nejlepšího dospěláckého zpracování Star Wars všech dob.

23. dubna

The Beast Within – SkyShowtime

Tenhle loňský horor úplně skvělé recenze nepobral, ale zase je to film, kde se Kit Harington mění na vlkodlaka, což je na nudné nedělní streamování ideální…

24. dubna

Zúčtování 2 – kino

Ben Affleck coby autistický mafiánský účetní v prvním Accountantovi dost bavil. Teď se k němu přidá i Jon Bernthal aka seriálový Punisher. Tak snad se s dvojkou nepřepočítali.

Until Dawn – kino

Filmová adaptace herního hororu se nemá svým zdrojem inspirovat příběhově, což je škoda, ale stejně jako videohra si bude pohrávat s lidmi chycenými v časové smyčce, což zní dobře.

Ty – Netflix

Tečku v podobě páté řady ukáže tento měsíc i netflixovský hit Ty o stalkerovi, co rád zabíjí své partnerky a neustále hledá tu pravou. I jeho předchozí řada byla poněkud slabší, tak snad to ta závěrečná spraví.

25. dubna

Totální rozklad – Netflix

Tom Hardy jako deprimovaný detektiv v akčním thrilleru od režiséra kultovní klasiky The Raid. Tohle by mohlo bavit.