Měla být hlavním lákadlem Masaryčky. Místo toho je střešní restaurace zavřená a firma dluží miliony

Když u Masarykova nádraží vyrostl projekt Zahy Hadid, výhledy na Prahu dostaly úplně jiný rozměr. Nové místo znamená rovněž novou, dosud nevídanou perspektivu. I proto si v budově s názvem Masaryčka pro sebe celou jednu střechu ponechal developer stavby – společnost Penta. Ta si zároveň uvědomila, že i druhá terasa může být skvělým lákadlem, a tak ji dala k dispozici restauraci. Otevřela před nedávnem, nyní už je zavřená.

Měl to být ten pomyslný zlatý hřeb. V Masaryčce najdete spoustu podniků, kdy každý má něco do sebe. Od toho střešního si ale Penta slibovala něco víc. Vyhledávaný cíl, předmět instagramových postů, místo, na které se bude stát fronta. Podobně to totiž zafungovalo naproti. Na hotelu Motel One, který stojí přes koleje a má za sebou stejného investora, se střecha stala žádaným místem pro různé večírky.

Podnik na střeše Masaryčky začala provozovat na konci loňského roku společnost S & N Barock Group, která tu otevřela v nejvyšším patře restauraci Noel, ve spodním pak menší bistro. Obojí je ale od začátku února, tedy jen po pár týdnech provozu, zavřené. Informaci pro CzechCrunch potvrdil mluvčí společnosti Penta Martin Lánský.

„Restaurace na terase i ta v přízemí je v současnosti z provozních důvodů uzavřená,“ uvedl Lánský s tím, že zatím není jasné, kdo bude místo provozovat dál. Důvody komentovat nechtěl, společnost, která je provozovatelem podniku, je každopádně v insolvenčním řízení. Její majitelé na zaslané dotazy nereagovali.

Podle insolvenčního rejstříku je důvodem pohledávka, kterou po majitelích restaurace požaduje obchodní společnost Remedis. Od té si S & N Barock Group měla půjčit peníze. Konkrétně jde o 63 milionů korun. „V průběhu roku 2024 dlužníkovi poskytla peněžité prostředky v celkové výši 63 000 000 korun za účelem financování vstupních stavebně-technických a pořizovacích nákladů souvisejících s projektem Noel Restaurant & Bar,“ uvádí insolvenční návrh. Podle něj si firma zapůjčila peníze na základě smluv uzavřených v období od dubna do října loňského roku. Peníze jsou podle návrhu po splatnosti už tři měsíce.

Nejde ale o jedinou společnost, která se přihlásila o finance. Dalších bezmála pět milionů prý dluží také firmě InterGast, a to na základě faktur o dodání zboží a služeb. Přihlásila se i Prague CBD, která měla s provozovatelem uzavřít nájemní smlouvu na prostor v Masaryčce. Celkem jde o více než tři miliony korun za nájemné za prosinec a leden. Posledním věřitelem je společnost PP Business Services, která dělala provozovatelům Noelu účetnictví. Za září a říjen jí dluží přes dvě stě tisíc korun. Dohromady jde tak o více než 71 milionů korun.

Městský soud 7. února vyhlásil na firmu insolvenční řízení a zároveň vyzval věřitele, aby u soudu podali svoje pohledávky. Zároveň firma údajně dluží mzdu svým zaměstnancům, kteří se ozvali na sociálních sítích.

Za bistrem i restaurací Noel stojí známí podnikatelé, kteří v Praze provozovali už několik míst. Jde o Švéda Tommyho Sjöö, který stál za restaurací Daniela’s by Barock. Provozoval ale také Kampa Park, Barock nebo Pravdu. Restauraci Noel otevřel Sjöö se svou dcerou Jessicou a jejím přítelem Andersonem Noëlem. Jediným majitelem podniku byl prostřednictvím S & N Barock Group Tommy Sjöö. Anderson Noël a Jessica Sjöö společně vlastní designové studio v New Yorku. V Praze chtěli vybudovat místo postavené na středomořské kuchyni, s tím měli mimo jiné pomáhat také zahraniční šéfkuchaři. Nyní jsou oba podniky prázdné.