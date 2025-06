Menší startovací byt jako cesta k většímu bydlení? Stále více Čechů zjišťuje, že to může být past

Uložit 0

Mít malý startovací byt, který jednou pomůže k vlastnímu většímu bydlení. Tahle strategie zněla ještě před pár lety skvěle. Jenže dnes mnoho domácností naráží na překážky, které z odrazového můstku dělají spíš začarovaný kruh. Jaké překážky to jsou, co s nimi lze dělat a na co se připravit? O tom píše ve svém textu pro CzechCrunch Martin Machala, šéf startupu Ownest, který se specializuje na financování realit. Spoluvlastní ho ČSOB a skupina EHS Marka Rosenbauma.

Změna malého za větší? Banky na to nejsou připravené

Na první pohled se zdá, že cesta k většímu bydlení je přímočará – stačí prodat malý byt, načerpat hypotéku a za získané peníze pořídit větší domov. Dnes však rodiny často zjišťují, že situace není tak jednoduchá.

Hlavní překážkou je hypotéka, která na malém bytě zůstává. Banky zároveň nejsou připravené na to, že lidé potřebují nový byt koupit dřív, než prodají ten starý. Dvojí hypotéka je pro většinu rodin nedosažitelná, zvlášť pokud je jeden z partnerů na rodičovské. Překlenovací úvěry mají limit ve výši dva a půl milionu korun a logicky na větší byt v Praze nebo Brně nestačí.

Málo známý problém se přitom týká opravdu velké skupiny lidí. Pokud vyjdu z dostupných statistických dat, může být v Česku kolem 70 až 100 tisíc domácností, které splácí hypotéku na byt do 45 metrů čtverečních. Dalších 130 až 200 tisíc domácností žije v bytech do 60 metrů. Mnozí z nich dnes stojí před otázkou, zda je správný čas na změnu.

Výsledkem je, že mnoho rodin zůstává v malých bytech, i když děti rostou a potřeba prostoru je stále naléhavější. Psychologové přitom upozorňují, že právě domácí prostředí významně ovlivňuje kvalitu rodinného života. Když děti nemají dostatek prostoru, zvyšuje se stres, který ovlivňuje školní výsledky i vztahy v rodině. Bydlení tak není jen otázkou peněz, ale i dlouhodobé pohody a stability.

Po prodeji garsonky na půl roku do nájmu? Účet zaskočí

Prodej a dočasný pobyt v nájemním bytě, než si rodina vybere nový, se tak často zdá jako jediné schůdné řešení. Zároveň však jeho celkový účet zaskočí. Ceny větších bytů totiž budou v následujících měsících nadále růst. Tedy i po dobu, kdy bude rodina vybírat nový byt.

Alternativní cesty k financování bydlení Odložená hypotéka: Společnost za vás koupí vybraný byt a vy v něm zatím bydlíte v nájmu a znáte budoucí odkupní cenu. Zároveň nepotřebujete 10 až 20 % vlastních zdrojů a hypotéku si sjednáte až později (třeba po poklesu úroků nebo po prodeji předchozí nemovitosti). Nájem s možností pozdějšího odkupu (Rent-to-Own): Nejprve bydlíte v pronájmu a po smluvené době máte přednostní právo byt odkoupit za předem stanovených podmínek. Část nájmu obvykle slouží jako záloha na budoucí koupi. V České republice poskytovatel musí mít bankovní licenci na výběr prostředků od retailového spotřebitele. Byt na protiúčet: Někteří developeři nabízí možnost nakupovat nové byty na protiúčet. Mívá nepříliš výhodné podmínky pro klienta. Překlenovací úvěr: Krátkodobý úvěr překlene období mezi koupí nové nemovitosti a prodejem staré. Vyhnete se nucenému stěhování i rychlému prodeji pod cenou. Problém bývá velice nízký limit úvěru, který na nákup běžného bytu nestačí. Sdílené vlastnictví: Nemovitost kupuje více lidí většinou přes online platformy. Každý splácí svůj podíl, ale zároveň získává poměrnou část tržního nájmu od nájemce, který v nemovitosti bydlí. Snižuje vstupní limit pro investici a riziko – ale vyžaduje vysokou důvěru a jasná pravidla. Sale-and-rent-back: Prodej stávající nemovitosti s možností zůstat v ní jako nájemce. Hotovost a čas je možné použít k nákupu nové nemovitosti. Běžné v UK nebo USA. Americká hypotéka: Ručení nemovitostí s možností získat půjčku na cokoliv (včetně jiné nemovitosti), u níž nemusíte dokládat účel. Mívá vyšší úrok a specifická pravidla oproti klasické hypotéce. Družstevní bydlení: Úvěr si při nákupu nemovitosti bere družstvo. Domácnost jen vloží vstupní podíl a zbytek ceny splácí v měsíčním nájmu. Stavební spoření: Tradiční spořicí produkt se státní podporou a možností výhodného úvěru na bydlení. Po naspoření určité částky lze získat půjčku s pevným úrokem na koupi či rekonstrukci nemovitosti. Problém bývá velice nízký limit úvěru, který na nákup běžného bytu nestačí.

Jen za poslední půlrok podle Delloite Real Indexu stouply reálné ceny prodaných bytů v Praze o téměř šest procent. U bytu o 80 metrech čtverečních to znamená nárůst ceny o 660 tisíc korun. Připočtěte půlroční nájemné kolem 30 tisíc korun měsíčně a domácnost platí dalších 180 tisíc. Celkové zdražení tak dosahuje 840 tisíc korun jen za to, že rodina hledá s připravenou hypotékou.

Možná tedy leckoho napadne, jestli nehrát vabank a pokusit se načasovat vše bez mezikroku, tedy prodat byt, sjednat hypotéku a rovnou koupit nový. V případě neúspěchu ale hrozí propadnutí rezervačního poplatku, sankce za nečerpání hypotéky a nakonec návrat do nájmu na neurčito. Riziko je příliš vysoké.

Právě tady přichází ke slovu alternativní cesty k financování. Jednou z nich je odložená hypotéka, která umožňuje koupit nový byt okamžitě, ale splácení odložit o 4 až 24 měsíců. Tento časový prostor dává rodinám možnost v klidu prodat původní byt, aniž by musely spěchat, což je tlačí k chybě nebo slevovat z ceny.

I odložená hypotéka něco stojí

Svůj předobraz má odložená hypotéka v USA nebo Austrálii, kde tvoří naprosto běžnou součást nabídky realitních kanceláří. V Česku se jedná stále ještě o mladý instrument, který většinou spojuje externí financování – například ze strany developera. V případě Ownestu kupuje byt pro klienta investor a klient má možnost odkoupit ho za předem stanovených konkrétních podmínek.

Samotný odkup bytu klientem je většinou řešený pomocí klasického bankovního produktu (tedy hypotékou – proto „odložená hypotéka“) nebo financemi z prodeje předchozí nemovitosti. Hlavní síla tohoto instrumentu pramení právě ze schopnosti nechat v mezičase pracovat trh, získat čas navíc na zajištění výhodnějšího financování, ale zároveň mít možnost nastěhovat se do ideální nemovitosti v podstatě okamžitě.

Nejvýhodnější pochopitelně je, pokud trh roste rychleji, než jaké jsou podmínky pro odkup bytu po domluvené lhůtě. Odkupní cena nemovitosti je stanovena na začátku programu a v případě Ownestu roste o 6,25 % ročně. Je tedy možné snadno odhadnout, kdy se to vyplatí. V případě ostatních poplatků zájemce zaplatí za právní a investiční prověrku nemovitosti dvě procenta z ceny bytu a zálohu ve výši jednoho procenta, která by propadla, kdyby klient nemovitost neodkoupil a Ownest byl nucený ji prodat.

Pokud by tempo růstu cen bytů například v Praze vydrželo stejné jako dnes (zaokrouhleme ho na deset procent za rok), vyroste cena 80metrového pražského bytu po dvou letech z 11 milionů na 13,3 milionu korun. I s poplatky (220 tisíc korun v případě Ownestu) je klient v plusu přes 670 tisíc korun.

A to je důvod, na který domácnost při cestě do většího slyší. Z proinvestované půlmiliardy a více než 1 200 lidí registrovaných do programu Ownest dnes tvoří stěhování do většího bytu už 45 procent všech poptávek. Dává to smysl – vyberete si nový byt, nastěhujete se a prodáváte starý v klidu. Vyhnete se tak zbytečným ztrátám, časovému tlaku i riziku, že mezitím vysněné bydlení zdraží – nebo ještě hůř zmizí úplně z trhu.