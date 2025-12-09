„Měříme padni komu padni.“ Šéf PageSpeed.one vysvětluje, kdo boduje v jejich žebříčku rychlosti webů
Nejrychlejším webům roku 2025 vládne JRC, slovenský Woox i krmiva Calibra, což je projekt agentury, která měřicí nástroj pomohla vytvořit.
Vteřina zpoždění při načítání webu ještě před lety mohla e-shop stát miliony na ušlých tržbách. V roce 2025 už se nehraje o vteřiny, ale milisekundy. Česká a slovenská e-commerce scéna znovu zrychlila a výsledky letošního měření PageSpeed.one Awards ukazují, že české weby jdou cestou cíleného zlepšování uživatelského prožitku.
Letos se mezi nejrychlejšími umístila česká skupina Smarty, provozující síť prodejen chytré elektroniky a gamingu, výrobce krmiv pro chovatele Calibra a tradiční strojírenská rodinná značka Kornfeil, která instaluje pece do pekáren po celém světě. Slovenský žebříček pak ovládla česká značka oblečení Woox se svým slovenským e-shopem, odborný časopis Ecommerce Bridge nebo slevový portál Vaše Kupóny.
Vítězný herní gigant JRC i slovenský e-shop Woox potvrzují, že rychlost není jen technický parametr důležitý pro vývojáře, ale tvrdá obchodní měna. „Když se stránky načítají svižně, lidé se na webu cítí komfortně a mnohem častěji dokončí nákup. Uživatelský zážitek z rychlého webu je zkrátka na úplně jiné úrovni – a právě proto je pro nás tohle vítězství tak cenné,“ uvádí Adam Košťálek, vedoucí webového týmu skupiny Smarty Brands.
Podobně na rychlost nahlíží i David Arzt zakladatel jesenického lovebrandu Woox, jehož online obchod Woox.sk se stal vítězem slovenského žebříčku: „Rychlost je dnes základní výbava e-shopu. Nejprve ji musíte umět změřit, pak vytunit, co se dá, a přitom udržet rozumný balanc mezi brandem a výkonem. A naše meta pro příští rok? Rychlostní bedna v Česku. Stejně je ale nakonec nejdůležitější jeden jediný vítěz – zákazník, pro kterého to všechno děláme.“
PageSpeed.one Awards 2025: Kdo má nejrychlejší web?
Žebříček vychází z unikátní metodiky SPS (Score PageSpeed.one), která kombinuje data od reálných uživatelů a dlouhodobé měření rychlosti českých a slovenských domén.
Top 3 weby pro Česko
- JRC.cz (Smarty Brands)
- Mojecalibra.cz (projekt agentury SuperKoders)
- Kornfeil.cz
Top 3 weby pro Slovensko
- Woox.sk (Shoptet & Mime Digital)
- Ecommercebridge.sk
- Vasekupony.sk
Projděte si kompletní výsledky PageSpeed.one Awards 2025 také pro kategorie E-commerce a Corporate.
Byznysové dopady rychlosti webu si ale neuvědomuje zdaleka každý obchodník. „To, že jsou dneska už všechny weby dostatečně rychlé, je mýtus. Ti nejlepší vědí, že na milisekundách záleží a nůžky mezi špičkou a zbytkem trhu se rozevírají,“ říká Martin Michálek, který za nástrojem monitorujícím čtyřicet tisíc českých a slovenských domén stojí, a opírá se o data například ze studie Milliseconds Make Millions od společnosti Deloitte.
Ta na datech z mobilních zařízení ukázala, co s byznysem udělá zrychlení o pouhou jednu desetinu sekundy. Může přinést až 8,4procentní nárůst konverzního poměru spolu s 9,2procentním růstem průměrné hodnoty objednávky.
Střet zájmu, nebo důkaz unikátnosti?
Pozornému pohledu na letošní výsledky neunikne jedna věc. Na předních příčkách, hned v závěsu za absolutním vítězem, figurují projekty digitální agentury SuperKoders. Ta nástroj PageSpeed.one dlouhodobě pomáhá rozvíjet a plánuje z něj vytvořit uznávanou autoritu v oblasti měření, optimalizace a zvyšování rychlosti českých a slovenských webů. „Je to slon v místnosti, o kterém se nebojíme mluvit,“ dodává Michálek. Nabízí se totiž otázka, jak velký je střet zájmů, když v soutěži bodují projekty agentury, která je s organizátorem žebříčku úzce spojená.
„PageSpeed.one je dnes samostatná firma, ve které mají SuperKoders menšinový podíl. Původně vznikl tento nástroj jako společný projekt – já jsem téma řešil jako freelancer, kluci agenturně. Chtěli si uplést bič sami na sebe, aby si na klientských projektech mohli ověřit kvalitu odevzdávaného kódu,“ vysvětluje Michálek vznik projektu.
Podle jeho slov je umístění klientských projektů SuperKoders logickým vyústěním, nikoliv manipulací: „Vybírali jsme ze stovek webů, které si platí náš prémiový monitoring. SuperKoders tam měli hodně želízek v ohni, protože na rychlost kladou extrémní důraz. Ale vyhrál například web z dílny agentury Mime Digital běžící na Shoptetu. To je samo o sobě důkazem, že měříme padni komu padni.“
Náš kolega Michal Matuška dokázal nemožné a vypočítal z šesti metrik jedno srozumitelné číslo – SPS skóre.
Aby Michálek rozptýlil pochybnosti o nadržování, upozorňuje na veřejně dostupnou dokumentaci metodiky měření unikátního SPS skóre (Score PageSpeed.one). Zatímco většina alternativních nástrojů spoléhá na takzvaná syntetická data (tedy průchod robotů webem v laboratorních podmínkách), PageSpeed.one jde cestou uživatelské reality.
„Rychlost webu rovná se web plus uživatel. Proto stavíme na datech z Chrome UX Reportu přímo od Googlu. Většina takových nástrojů sleduje hned šest různých metrik, ale náš kolega Michal Matuška dokázal nemožné a vypočítal z nich jedno srozumitelné číslo – SPS skóre,“ vysvětluje Michálek, podle jaké metriky je letošní žebříček sestaven.
Politický bizár a invaze robotů
Zatímco e-shopy ladí každou milisekundu, jiný segment českého internetu jako by zamrzl v čase. Analýza PageSpeed.one se letos zaměřila také na weby politických stran a výsledky byly tristní. „Je to paradox. V politickém marketingu se točí miliardy, ale technický stav webů parlamentních stran často neodpovídá ani standardům z roku 2010,“ kroutí hlavou Michálek. Pomalé načítání a chybějící optimalizace pro mobily jsou v tomto sektoru spíše pravidlem než výjimkou.
Do budoucna pak největší hrozbu pro rychlost webů vidí v nástupu umělé inteligence. A to ve velmi agresivní formě. „AI boti už dnes dokážou krutě vytěžovat servery. Nedávno jsme u jednoho úspěšného českého e-shopu naměřili za týden čtyři miliony dotazů z USA. Devadesát procent z toho dělal indexovací robot od společnosti Meta. Roboti občas doslova blázní a reálně zpomalují web lidským zákazníkům,“ varuje Michálek.
Výhled do roku 2026 je potom jasný. Měření rychlosti se bude muset posunout od syntetických testů ještě blíže k reálné uživatelské zkušenosti. A protože AI chatboti a asistenti nebudou chtít posílat své uživatele na pomalé weby, rychlost už nebude jen o SEO pro Google, ale o tom, jestli vás umělá inteligence vůbec doporučí.
„Budeme muset odlišit skutečného zákazníka od robota a zajistit, aby člověk dostal obsah okamžitě. Kdo to nezvládne, ten v éře umělé inteligence neprodá,“ uzavírá Michálek.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.