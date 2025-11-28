Z Prahy se vrátila domů na Moravu, kde převzala firmu. Teď na pecích pro pekaře generuje stovky milionů
Martina Kornfeilová na konferenci Money Maker mluvila o návratu domů, kde převzala otěže po svém otci a řídí výrobce pekárenských pecí Kornfeil.
Původně neměla v plánu být v rodinné firmě. Chtěla si užívat života v Praze, potkávat slavné lidi. A také tam nějakou dobu žila. Později ale usoudila, že ji práce v reklamce nenaplňuje – a vrátila se domů, do malé vesničky u Brna s názvem Čejč, kde sídlí jeden z nejvýznamnějších výrobců pekařských pecí na světě. „Fakt jsem nechtěla, přišlo mi to trapné,“ vzpomíná Martina Kornfeilová. Nakonec ale do firmy Kornfeil nastoupila, poté převzala otěže po otci – a dnes řídí podnik s půlmiliardovým obratem.
Příjezd z velkoměsta do jihomoravské vesničky o 1 300 obyvatelích byl pro Martinu Kornfeilovou kulturní šok. A tušila, že bude mít pocity jakéhosi odříznutí od civilizace. „Jenže když mě vytočila manažerka jedné banky na konferenci, kterou jsme chystali, a začala po mě křičet kvůli špatné cedulce, řekla jsem si, že už to nemám zapotřebí,“ řekla během přednášky na naší nedávné konferenci Money Maker.
Nevrátila se ale „jen domů“, naopak v Čejči rozjela novou kariéru. Z reklamní agentury přišla do velké fabriky, kde její otec od devadesátých let pod hlavičkou firmy Kornfeil vyráběl pekařské pece a dostal se s nimi až do pekáren jako Kuchenmeister, Penam, Kabát, Merhaut nebo Alf & Bet. A všechno směřovalo k tomu, že jednoho dne do čela podniku s celosvětovým jménem a stovkami milionů korun v tržbách usedne.
„Vrátila jsem se v listopadu a hned v lednu jsem toho začala litovat. Ten střet byl obrovský. Praha, Čejc. Čejc, Praha. Postupem let jsem v tom ale začala vidět smysl, ostatně se na vesnici potkáváte s lidmi, se kterými děláte ve firmě, což by se v Praze nestalo. A zároveň jsem si začala uvědomovat, že ty pece, které vyrábíme my, dělají na stejné úrovni asi jen čtyři firmy na světě,“ vzpomíná.
Zatímco její sestra Karolína, která v rodinné firmě také pracuje, neměla ambice stát v čele, u Martiny se tato nátura projevovala už odmala. Proto v roce 2022 nahradila svého otce a stala se CEO. Pod její taktovkou začal Kornfeil ještě více růst a loni navýšil tržby o více než dvacet procent na necelou půlmiliardu korun. A nechystá se zpomalovat ani letos, kdy cílí na obrat mezi 600 až 700 miliony korun.
„Můj táta ale nikdy nebude spokojený, protože má jiné představy, jak by firmu vedl,“ říká s úsměvem Kornfeilová a zároveň reaguje na ne příliš pozitivní vztahy, které se svým otcem zpočátku měla, což před lety vygradovalo tím, že mu poslala vlastní výpověď. „I tak ale teď už dokáže ustoupit a projevit nám (Martině a sestře Karolíně – pozn. redakce) důvěru, že to děláme dobře,“ dodává.
Z pohledu zahraničního a domácího exportu pak očekávané tržby budou vyrovnanější, než kdy dříve. Kornfeil má velké jméno za hranicemi, proto v poslední době z drtivé většiny vyvážel do zahraničí, které tvořilo až osmdesát procent. V tomto roce se ale misky vah mají srovnat – domácí trh totiž posiluje. „Tuzemští pekaři se zřejmě oklepali z covidové krize. Teď tvoří asi 40 procent našeho exportu,“ doplňuje Kornfeilová.
Vysvětluje si to i tím, že všeobecně roste globální potravinářský průmysl, a to ve vyšších jednotkách procent ročně. I proto vzniká více malých, řemeslných pekáren. Aneb jak sama řekla: „Chleba budou jíst lidé pořád“. Na druhou stranu ale vidí, že chybí lidé, kteří by v pekárnách pracovali. „Nikdo tam nechce dělat. A bohužel (nebo bohudík), umělá inteligence pekaře nenahradí,“ zmiňuje.
Fotogalerie: Money Maker Praha 2025
CzechCrunch uspořádal čtvrtý ročník velké konference Money Maker, na které vystoupily přední osobnosti českého byznysového a investičního světa.
Do Nové Spirály a Křižíkových pavilonů na Výstavišti Praha zavítalo přes 1 100 návštěvníků. Generálním partnerem akce byla investiční skupina LongRiver.
„My automatizujeme a nakupujeme roboty, bez toho bychom nemohli růst. Ale vliv AI je u nás minimální, zejména kvůli tomu, že jsme zakázková výroba. A umělá inteligence potřebuje zatím spíš rutinní, opakující se činnosti. Nicméně jsme to zkoušeli – a nadále zkoušíme. Vidíme však, že je to v případě našeho oboru zatím v plenkách,“ vysvětluje Kornfeilová, která byla začátkem roku i hostem podcastu Money Maker.
Během konference, na které mezi desítkami byznysmenů a úspěšných podnikatelů vystoupili i tvůrci populární reality show Zrádci, se Kornfeilová dostala i k chybám, které se v průběhu takové podnikatelské mise zkrátka mohou objevit. Například když najala manažery z korporátů s mezinárodními zkušenostmi, kteří na svých předchozích štacích byli zvyklí na „full-service“ a podpůrné týmy, což v případě její firmy takto nefunguje.
„Bylo to moje manažerské pochybení. Až potom, co jsme je najali, jsme vlastně zjistili, že nemáme asistentku, která by je řešila. Že nemáme ani oddělení, které by to řešilo. Byli zvyklí na něco jiného, zatímco my v Kornfeilu jsme zvyklí na vyšší míru samostatnosti. Ostatně ani já nemám žádnou asistentku,“ dodává Kornfeilová.
A co považuje za největší byznysový highlight letošního roku? Zakázku do Spojených států v hodnotě 110 milionů korun, kdy konkrétně do Denveru doručí až pětatřicet pecí. Podle Kornfeilové se jedná o jeden z jejích největších projektů.