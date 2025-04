Michal Strnad se může radovat. Jeho CSG ztrojnásobila čistý zisk, daří se jí hlavně na Ukrajině

Uložit 0

Už je to rok, co se průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), kterou vlastní miliardář Michal Strnad, přestěhovala do pražského Karlína. „Vyrostli jsme natolik, že nám už nestačí pronajatá patra. Jsme schopni kancelářskou budovu obsadit prakticky celou,“ prohlásil tehdy výkonný ředitel firmy David Chour. Osmipatrová budova Red Court stále září novotou, hned v lobby je ale odkaz na historii – je tu umístěn automobil Tatra 30/52 Sport z roku 1928. Tatrovka je totiž součástí Strnadova impéria.

CSG ovšem v průběhu uplynulého roku dotáhla řadu dalších akvizic. Loni v říjnu dala přes 50 miliard korun za legendárního amerického výrobce nábojů Remington, o pár týdnů později ovládla za podobnou částku skupinu Kinetic, která sdružuje přední americké výrobce malorážového střeliva. CSG také loni koupila německou chemičku, která má posloužit i k výrobě munice.

Skupina současně rozjela fond Presto Tech Horizons. Ten podporuje startupy v oblasti obranných a bezpečnostních technologií – loni investoval například do startupů Vidar Systems nebo Bavovna. Strnad zároveň letos založil v USA firmu MSM Group North America, jež chce dodávat produkty a služby americkým ozbrojeným silám.

Pořádně našlápnutý rok se odrazil i ve výsledcích CSG. Zatímco za rok 2023 vykázala skupina tržby 42 miliard korun a čistý zisk pět miliard, za loňský rok už hlásí tržby téměř 100 miliard korun a čistý zisk přes 13 miliard. Ukazatel EBITDA, tedy hrubý zisk před zdaněním, úroky a odpisy, vzrostl na 27,5 miliardy korun. Zdeněk Jurák, finanční ředitel CSG, uvedl, že jedním z hlavních milníků roku 2024 byla právě akvizice Kinetic Group. „Etablujeme se v USA a chceme se tam nadále rozvíjet,“ podtrhl.

Michal Strnad pak uvedl, že jedním z hlavních cílů CSG je, aby evropské demokracie měly nástroje k ochraně svobody v čím dál nestabilnějším světě. „Nacházíme se v klíčovém období, kdy obranný průmysl již není jen sektorem ekonomiky, ale základním kamenem naší suverenity a bezpečnosti. Mou ambicí nyní je, aby se CSG stala jednou ze dvou nejvýznamnějších společností obranného průmyslu v Evropě, k čemuž se každým strategickým krokem přibližujeme,“ tvrdí miliardář.

Podle něj CSG dodala loni Kyjevu jeden milion kusů dělostřelecké munice, částečně v rámci české muniční iniciativy. Ostatně tržby z Ukrajiny, která čelí ruské agresi, se skupině zčtyřnásobily na 1,7 miliardy eur (asi 42,5 miliardy korun), zatímco na trzích Evropské unie zaznamenala 90procentní nárůst na jednu miliardu eur (25 miliard korun). V Česku pak dosáhla příjmů ve výši půl miliardy eur (12,5 miliardy korun).

Tržby skupiny vygenerovala z více než 77 procent divize Defence, která zahrnuje výrobce pozemní vojenské techniky a velkorážové munice. Značný podíl (11 procent) připadá i na divizi malorážového střeliva Ammo+. Mezi další divize patří Aerospace (zastřešuje letecký průmysl), Mobility (automobilová a železniční výroba) a Business Projects (ostatní společnosti mimo klíčové obory skupiny).

Za růstem CSG stojí kromě zmíněného také rozšíření výrobních kapacit na Slovensku a ve Španělsku, čímž podle Juráka skupina reaguje na zvýšenou poptávku ze zemí NATO doplňujících své zásoby. CSG teď navíc hodlá upevnit svou pozici v Indii nebo Indonésii. Letos také založila vlastní nadační fond.

CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Británii a v USA. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. V podnicích holdingu CSG a propojených firmách pracuje více než 14 tisíc lidí. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis.