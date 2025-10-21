Mikroskopy prodali za miliardy, teď je investují. V Brně stavíme stovky bytů, chceme i startupy, odhalují
„Moc takových jako my tu není,“ hlásí Electron Capital Partners. Spravuje miliardy korun, které vydělaly rodiny kolem brněnského Tescanu.
Když podnikatel Jaroslav Klíma oslavil sedmdesáté narozeniny, začal řešit, co bude s jeho majetkem. „Můžu být nemohoucí, umřít nebo by mohly mezi dědici vypuknout spory,“ přiblížil před časem pro Hospodářské noviny. Rozhodl se proto založit svěřenský fond s profesionálním správcem. Těsně před Vánoci roku 2022 pak nastal zásadní zlom – Klíma i s dalšími podílníky prodali většinový podíl v brněnském výrobci mikroskopů Tescan americké společnosti Carlyle v transakci za odhadovaných sedm miliard korun. Právě díky tomu se z fondu stal plnohodnotný family office, ve kterém již desetičlenný tým o tento kapitál pečuje.
„Všichni, kteří se takto dostanou k většímu majetku, řeší, co s ním dál. Bylo fajn, že my jsme si s partnery od začátku velice dobře rozuměli v tom, co chceme dělat,“ vypráví Marek Nechvátal, který vede Electron Capital Partners, tedy family office sdružující čtyři rodiny zakladatelů a podílníků Tescanu. „Start byl v podstatě velice rychlý, za půl roku od transakce jsme to celé nastavili,“ pokračuje Nechvátal.
Office doteď působil mimo mediální radar, s prvními investicemi a rozbíhajícími se aktivitami ho teď Nechvátal představuje pro CzechCrunch. Plány jsou totiž velké. Electron Capital Partners má k dispozici kapitál ve výši jednotek miliard korun, které postupně investuje do větších technologických firem, startupů, ale třeba i realit – například v Brně má již rozběhnuté dva projekty s více než 500 byty.
„Jsme částečně unikátní v tom, že opravdu máme DNA family officu, moc takových v Česku úplně není,“ říká Nechvátal, jenž před touto štací strávil patnáct let v oblasti privátního bankovnictví. V rozhovoru mluví o tom, jak Electron Capital Partners funguje, jaká je investiční strategie včetně již realizovaných investic, ale také o tom, jaký je investiční horizont takového fondu i proč je důležité řešit mezigenerační kontinuitu rodinného majetku.
Říkáte, že family officů v Česku moc není. Jak to myslíte?
Family office, jak jej vnímáme my, znamená, že aktivně spravujeme naše investiční projekty a naše investiční strategie je určena jen rodinám, které u nás mají prostředky. I když se v Česku obecně tento pojem používá, často odkazuje na to, že správce majetek jen distribuuje do fondů třetích stran. Opravdových family officů je u nás ještě relativně málo, ale myslím si, že ještě nabydou na oblibě.
Inspirujeme se nejlepšími modely, které fungují desítky let. Vidíme to u značek jako BMW nebo Hilton.
Vy se externím investorům ani neplánujete otevírat?
Nemáme to v plánu, nepotřebujeme je. Chceme však, aby ti, kteří investora hledají, věděli, že zde existuje i naše skupina a může jim nabídnout něco zajímavého. V našich investičních projektech chceme pracovat na bázi dlouhodobé investiční spolupráce, jelikož jsme schopni provádět správu rodinného majetku našich partnerů i v rámci mezigeneračního přechodu. Po letech již vidíme, že pro mnoho investičních záměrů toto může být zásadní benefit.
Mezigenerační kontinuita je aktuální téma, starší generace podnikatelů postupně odchází do důchodu a řeší nástupnictví ve svých firmách či právě správě majetku. Jak to máte nastavené u vás?
Inspirujeme se nejlepšími modely, které v zahraničí a zejména v anglosaském světě fungují desítky let. Jako rodina si můžete nastavit spolupráci s partnerem pro správu majetku, abyste si své „zlaté vejce“ nerozbili a jeho plody mohla rodina užívat i nadále. Vidíme to u značek jako BMW nebo Hilton, u nás to není tak rozvinuté, ale jsem rád, že i v našem menším měřítku můžeme tyto modely zavádět do praxe.
Co je family office
Family office, v překladu rodinná kancelář, je soukromá společnost, která se zabývá správou investic a majetku pro movitou rodinu (případně několik rodin) s aktivy v řádu minimálně miliard korun. Cílem je efektivně zhodnocovat a převádět majetek i pro další generace. Protože nespravuje cizí kapitál, nepodléhá regulaci jako jiné investiční fondy.
Příkladem v Česku je Amalar Holding Renáty Kellnerové a jejích dcer, BD Partners bývalých podílníků PPF Ladislava Bartoníčka a Jeana-Pascala Duvieusarta, BPD Partners trojice byznysmenů Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský, Consilium Tomáše Němce nebo JSK Investments Simony a Jaromíra Kijonkových.
Jak se tedy řeší to nástupnictví? Vztah a důvěru si se správcem musí vybudovat i ta mladší generace, aby to během let nezačalo skřípat.
Je to hodně o komunikaci ze strany zakladatele, který musí mít zájem předávat informace a vysvětlovat, proč si vybral zrovna family office, jak to funguje, jaké jsou benefity. Samozřejmě je zásadní, aby do procesu byla rodina zahrnuta od počátku a chápala, proč jsou prostředky alokovány takovým způsobem, jakým jsou. My na úrovni naší investiční komise se zakladateli pravidelně jednáme o každé větší investici, bavíme se o firmách nebo nemovitostních projektech, do kterých chceme investovat. Je to společná práce a myslím, že velmi dobře funguje.
Podívejme se tedy na vaši strategii. Na jaké příležitosti koukáte?
Obecně to můžeme rozdělit do několika strategických oblastí – private equity, venture kapitál, řízení portfolia obchodovatelných cenných papírů a real estate. V nemovitostech nás zajímá zejména rezidenční bydlení. Kvalitní nájemní bydlení je nezastavitelný trend a dříve nebo později dojde ke konsolidaci, kdy tento trh budou ovládat velcí institucionální hráči. Na tom bychom se rádi podíleli.
Máte už nějaké projekty rozpracované?
V Brně máme dva poměrně velké projekty, každý z nich o 250 až 280 bytových jednotkách, a jsme ve stavu, kdy se blížíme získání stavebního povolení. Tento development chceme v portfoliu držet dlouhodobě, aby z toho měla užitek i další generace. Myslíme si totiž, že vývoj je jasný – dostupnost vlastního bydlení zůstává na další roky v negativním trendu, v této oblasti se přibližujeme západní Evropě. Nemovitostní trh má u nás specifické fundamenty, a ty se v posledních letech spíš kazí, než že by se zlepšovaly. Kvalitní projekty nájemního bydlení mohou celkově nemovitostnímu trhu velmi pomoci.
Kromě toho ale podle dat na webu máte v portfoliu také Průmyslový park Planá nad Lužnicí nebo Inovační centrum Svatopetrská v Brně…
Ano, diverzifikujeme také do průmyslových nemovitostí, kde ale spolupracujeme s partnery, kteří nám pomohou se o ně starat.
Nemovitostní trh má u nás specifické fundamenty, a ty se v posledních letech spíš kazí, než že by se zlepšovaly.
Jaké další oblasti ve strategii máte?
Zaměřujeme se na technologické firmy – ať už v rámci private equity, nebo jako venture kapitál. Ze startupů je naše vlaštovka Groundcom, který pomáhá komunikovat se satelity. U zavedenějších firem jde například o Tecumed, který dělá individuální řešení v klinické medicíně s pomocí 3D technologií, jež přináší rychlé plánování operací, flexibilní podporu přesného provedení operací s implantáty na míru pacienta. Dalším příkladem je Meopta, která vyrábí optiku pro polovodičový průmysl. Zde jsme součástí investičního projektu Carlyle.
Jak do strategie zapadá Gala Vinařství?
Když chceme, můžeme dělat i „investiční filantropii“ – toto vinařství podporujeme v rámci rozvoje toho nejkvalitnějšího z jižní Moravy. Pan Gala připravuje velmi zajímavé projekty na Pálavě. Tato investice funguje jako takový doplněk, radost pro naše partnery. Není to základem portfolia.
Všechny zmiňované společnosti mají své působení na Moravě. Zaměřujete se jen na tento region?
V rámci nemovitostí se chceme dívat po celé České republice. Kromě toho se chceme zaměřovat na technologicko-strojírenské společnosti s globální působností – ostatně, to jsou i zkušenosti z Tescanu, na kterých můžeme stavět. Díváme se však na celou Evropu.
Developerské, private equity i venture kapitálové fondy pracují s daným investičním horizontem, většinou v řádu osmi až deseti let. Vy se s investicemi díváte možná i na generace, jak to funguje v praxi?
Máte pravdu, to je jeden z nejzajímavějších prvků, které family office na investiční trh mohou přinést. Běžné fondy mají vůči klientům povinnost přinést časově ohraničenou návratnost a jsou omezené daným časem a ne tím, zda je aktivum dobré nebo špatné, zda má ještě další růstový potenciál.
My jsme samozřejmě také vázaní tím, jak je nastavená dividendová politika, v průběhu let budeme aktiva nakupovat a následně prodávat se zhodnocením. Ale naše výhoda je, že k tomu nejsme nuceni v daném horizontu. To mění přístup i k našim investičním partnerům. Pokud budou mít zajímavý potenciál, rádi je podpoříme i v dalším rozvoji, na rozdíl od klasických fondů, které exitovat musí.