Miliardář Baudiš se stává majoritním vlastníkem hotelu Fairmont. Podíl odkoupil od Šlemra
Pavel Baudiš nyní drží 70procentní podíl, zbývajících 30 procent nadále vlastní jeho dlouholetý obchodní partner Eduard Kučera.
Před nedávnem se s velkou pompou znovu otevřel hotel Fairmont Golden Prague v centru Prahy. Dřívější InterContinental rekonstruovali tři miliardáři – Pavel Baudiš, Eduard Kučera a Oldřich Šlemr – a každý v něm získal přibližně třetinový podíl. Poslední zmíněný podnikatel teď ale z vlastnické struktury vypadl. A většinovým majitelem komplexu se stává Baudiš.
Jde o výsledek vzájemné výměny podílů mezi Baudišem a Šlemrem. Ti v minulosti sdíleli majetkové účasti v několika významných firmách. Nyní se dohodli na „swapu“ – Baudiš převzal kontrolu nad společností WIC Prague, vlastnící Fairmont Golden Prague, zatímco Šlemr získal většinu v R2G Rohan, které patří výrobce netkaných textilií PFNonwovens.
Tento obchodní krok je součástí postupného oddělení rodinných kanceláří, které oba podnikatelé zahájili již na jaře letošního roku. Rozdělení přitom přichází jen několik týdnů poté, co Fairmont Golden Prague získal dva klíče Michelin, čímž se zařadil mezi nejvýznamnější hotelové destinace v Evropě.
„S Eduardem a Oldřichem jsme se před pěti lety rozhodli tuto budovu zachránit, obnovit její význam jako architektonického skvostu a společenského centra, které bude opět sloužit místní komunitě i návštěvníkům města,“ říká Baudiš, který obnovu Fairmontu bere jako poctu svému pradědečkovi, jenž postavil v Praze celkem šest mostů.
Nové rozložení majetkových podílů ve Fairmontu, kdy Baudiš ovládá 70 procent a Kučera 30 procent, svým způsobem odráží i jejich majetkové poměry. Jde o to, že zatímco prvně jmenovaný si doposud ponechal významnou část akcií společnosti Gen (která vznikla z Avastu, který s Kučerou zakládali), Kučera už z ní do značné míry „vystoupil“ a nesvezl se tak na jeho akciovém růstu.
Podle magazínu Forbes je nyní Baudiš 10. nejbohatším Čechem s majetkem na úrovni 55 miliard korun, Kučera je „až“ na 17. místě s 33 miliardami korun. Mimochodem Oldřich Šlemr je v témže přehledu na 24. místě s 21,5 miliardy korun.