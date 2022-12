Milion na dobročinnost za den? Bez problémů. Češi šetří, ale pomoc dalším je stejně neomrzela

Když jsme spolu o dárcovství hovořili loni, nemohli jsme začít jinak, než že to byl neobvyklý rok. A pokud něco platí pro letošek, jsou to tatáž slova. Čestmír Horký jako ředitel platformy Znesnáze21 Česku před pár lety představil dárcovský crowdfunding. Tedy prostředí, ve kterém se lidé na dobročinné účely skládají mezi sebou, třeba po desetikorunách nebo stokorunách. A dají dohromady miliony. Letos se Češi opět vybičovali, říká.

„Sbírek přibývá. Objem se zvýšil čtyřnásobně, jejich hladina je vyšší, navíc letošní podzim a zima jsou výrazně silnější než loni. Získat milion za den není problém,“ popisuje Horký. Podle něj poslední tři roky formovaly společnost, která si už zvykla na to, že pravidelně posílá příspěvky na dobročinnost. A letos se k lidem přidaly firmy.

Celkově se tak dárcovství u nás daří. Poslední data, která zveřejnila platforma Fórum dárců, hovoří o skoro 12 miliardách korun vybraných na dobročinné účely. To je meziročně o tři miliardy víc. Jenže poslední data se vztahují k roku 2021, kolik se rozdělilo letos, fórum dokáže spočítat zase až příští rok.

Jeho průzkum ale ukazuje, že téměř čtvrtina dárců říká, že v současné době daruje méně než před mimořádnými světovými a domácími událostmi v posledním roce. Konkrétně na Zneznáze se vybralo zatím 72 milionů korun. Je to méně než ve stejnou dobu loni, kdy ke konci roku platforma překračovala 117 milionů. „Loni částku ještě výrazně navyšovaly příspěvky spojené s covidem, následně ji hodně postrčilo tornádo,“ vysvětluje Horký.

Dokud bude třeba

Letošek se soustředí především na dvě aktuální témata – tím prvním je Ukrajina, druhým pak samoživitelky, samoživitelé a problémy, se kterými se ve zdražujícím se Česku potýkají.

Válka na Ukrajině lidi i firmy vybičovala především ze začátku útoku, ale miliony se vybírají dosud. „Spolupracujeme s jedním mladým mužem, který žije s maminkou v Čechách. Pravidelně na Ukrajinu dojíždí, vozí teplé boty pro vojáky nebo třeba potraviny a bude prý pokračovat, dokud válka neskončí. U nás vybral přes šest milionů korun. Je to velká věc, že jedinec dokáže získat tolik peněz,“ nastiňuje Horký.

Samoživitelé jsou zas pro platformu tak trochu srdcovou záležitostí. Právě tady odstartovalo velké téma, které rezonuje dosud. To když na platformě Nora Fridrichová spustila sbírku na nákup pro rodinu, která si dala za cíl vybrat alespoň 50 tisíc korun. Přerostla v miliony. A další na stejné účely proudí prostřednictvím jiných sbírek a platforem.

Letos jsme spustili kolem 820 sbírek. Ale žádostí bylo mnohem víc.

Znesnáze21 je specifická platforma. Je to místo, které se z dárcovství snaží udělat trend. Posouvá jej do prostoru plného příběhů a využívá principy marketingu, aby lidi zaujalo a dary nasbíralo. Sbírky, na které lidé či firmy peníze posílají, jsou pro ně představeny tak, aby dokázali rychle vplout do života (a problémů) žadatelů o příspěvek.

Daří se, průměrně tu dar aktuálně činí 1 100 korun. Pro srovnání – data Fóra dárců říkají, že průměrná darovaná částka na všech platformách je nyní někde v rozmezí 100 až 300 korun. Ještě loni byla častěji ve škatulce 200 až 500 korun, což ukazuje, že letos lidé na příspěvcích na dobročinnost opravdu šetří. Tam, kde ubrali, však přidaly zmíněné firmy. „Jejich příspěvky rostly o víc než sto procent,“ říká Horký.

Za dobu své existence platforma už získala příspěvky od 194 tisíc dárců, kteří dohromady nastřádali částku 230 milionů korun. Přispěli přitom na 1 700 sbírek, tedy představených příběhů. „Letos jsme spustili kolem 820 sbírek. Ale žádostí bylo mnohem víc,“ říká Horký.

Vysvětluje, že až 70 procent žádostí, které jeho organizace dostane, sbírkou nekončí. Někdy třeba proto, že je pro danou situaci vhodnější využít příspěvky od státu. Znesnáze totiž aktuálně tvoří deset lidí a většinou jde o sociální pracovníky, kteří vedle spouštění a administrace kampaní lidem v tíživé situaci prostě radí.

Značné naděje pak Horký vkládá v to, že se jeho platforma rozhodla spojit dárcovství s e-commerce. Spustila totiž nástroj s názvem GoodyDo, který si e-shopy můžou nasadit na své stránky, kde zákazníkům umožní zaokrouhlit jejich platby třeba jen o pár korun nahoru. Ty pak obchod pošle na zvolenou sbírku.

„Je to technologická vychytávka,“ raduje se Horký. Kouzlo je totiž v jednoduchosti. Lidé peníze posílají, protože je už stejně vydávají. Obchod zase vylepšuje vlastní společensky odpovědné aktivity, přitom ani on nemusí zařazovat žádné nové činnosti ani administrativu. Nástroj nasadí ve formě widgetu. Ale především – GoodyDo by mohlo výrazně vylepšit sumu vybraných peněz. „Předpokládám, že díky tomu příští rok můžeme zajistit nových 50 milionů korun,“ těší se Horký.