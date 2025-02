Mixit sahá po miliardě. K vytouženému obratu mu výrazně pomohla i vydařená expanze do Německa

Uložit 0

1 000 000 000. Tohle číslo si koncem ledna napsali v kancelářích českého výrobce müsli a dalších pochutin na tabuli. Aby ho měli pěkně na očích. Zakladatelé Mixitu si totiž spočítali, že pokud se jim podaří narůst v lednu, únoru a březnu meziročně vždy o více jak 60 procent, uzavřou fiskální rok 2024 s obratem kolem jedné miliardy korun. V lednu se jim to povedlo, tak teď dělají všechno pro to, aby to vyšlo i ve zbývajících měsících. A vydatně jim v tom pomáhá i teprve půl roku fungující e-shop v Německu, který se v některých dnech stává po Česku tím druhým nejvýnosnějším.

„Nechci říkat, že to bude přesně miliarda, možná skončíme těsně pod, možná lehce nad, ale věřím, že se tam dostaneme,“ neskrývá své nadšení Martin Wallner, jeden ze zakladatelského dua pražského Mixitu. Se svým parťákem Tomášem Huberem si pokoření miliardy původně naplánovali na rok 2026, loni v létě se ale po několika letech váhání a jistého ostychu rozhodli vstoupit na německý trh, což se ukázalo jako velmi výhodný tah. „Nejsme první, kdo to říká, ale měli jsme tam jít už dávno,“ směje se Huber.

Na svůj první „západní“ trh se Mixit vydal v červenci a po prvních měsících se tamní denní tržby pohybují prý kolem půl milionu korun. „Když ale spustíme různé nové kampaně, tak se nám už podaří dostat i na milion. A v dobrých dnech nám Německo tržbami přeskočí i Slovensko, což je náš druhý nejsilnější trh,“ říká Wallner.

„Jedeme tam zatím poměrně agresivní marketing a co se týče ziskovosti, tak jsme na nule. Máme ale dobrou retenci zákazníků a i ti, co u nás nakupují poprvé, se nebojí objednat najednou klidně za sto eur,“ pokračuje s tím, že jde o ten nejoptimističtější scénář, ve který s Huberem ani nedoufali. „Báli jsme se, že tam naše výrobky budou vnímat jako podřadné, nelokální, tak jsme se dlouho soustředili na země na východ od Česka, ale byla to hloupost,“ dodává jeho parťák.

Mixitu, který kromě Česka, Slovenska a Německa působí ještě i v Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se loni dařilo obecně, právě německý trh ho ale posunul k vytoužené jedničce s devíti nulami. Firma počítá svůj fiskální rok vždy od dubna do března a za ten, co patřil roku 2023, si připsala necelých 700 milionů v tržbách bez DPH. Letos tedy všichni doufají, že to bude o 300 milionů víc a konsolidovaný zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) za celou skupinu očekávají majitelé, kteří rozhodně nepatří mezi podnikatele, co rádi staví vzdušné zámky, nad 100 miliony korun.

Foto: CzechCrunch Majitelé Mixitu před svým novým sídlem

Na spadnutí je rozjezd e-shopu v Rakousku a pak výpad dál na „jih a západ“, konkrétnější Wallner s Huberem zatím být nechtějí. Rovnou ale říkají, že prozatím se nechystají do Švýcarska, jednoduše kvůli rozdílné legislativě vyplývající z toho, že tato země není členem EU. „Rozhodně se ale v Německu chceme letos zaměřit i na B2B segment, zatím prodáváme jen koncovým zákazníkům. Ale už se nám ozývají první zájemci z řad obchodníků a to je pro nás samozřejmě velice zajímavé,“ přibližuje Wallner.

Směrem k hlubší spolupráci s retailem se chtějí ubírat i v Česku, kde by rádi u svých dosavadních partnerů zalistovali ještě víc produktů. Nabídka Mixitu, který kdysi začínal s tím, že prodával müsli, které si mohli zákazníci namíchat podle sebe, totiž neustále roste. K nejrůznějším směsím tak už dlouho patří i kaše a tyčinky, slané i sladké oříšky, lyofilizované ovoce, ale třeba i sýry, zdravé bonbóny a mnoho nejrůznějších pochutin včetně třeba vlastních rostlinných nápojů. Ladění stávajících produktů, ale i vymýšlení dalších, má nově na starosti šestičlenný tým. A i jeho práce patří mezi priority pro tento rok.

Většinu svých laskomin Mixit už dva roky vyrábí v novém sídle v pražských Malešicích, kde Wallner s Huberem původně chtěli vytvořit i bezobslužnou prodejnu. Plány na ni šly ale prozatím stranou. „Jednak se to ukázalo jako hodně velká časová investice, jednak místo, kde ji plánujeme otevřít, využíváme ve špičkách ke skladování i kompletaci,“ říká Huber.

S nedostačujícími kapacitami se ostatně Mixit, který meziročně roste stabilně, pere skoro pořád. V místě svého bývalého sídla v Michli v Praze 4 to řešil velkým venkovním stanem na obalový materiál, nyní v Malešicích zakladatelé pomalu začínají promýšlet přístavbu. Vzhledem k tomu, že z kraje Prahy expedují i rostoucí počet objednávek do Německa – a to většinou s doručením do následujícího dne –, se není co divit.