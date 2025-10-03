Mladí řidiči povinné ručení nehledají přes srovnávače. Podle datového ředitele Klik.cz přichází o tisíce
Přístup k autu má 9 z 10 řidičů do 26 let, jen není jejich. Při pořízení prvního vozu si pojištění řeší sami, bez srovnávače. A zbytečně přeplácí.
Je mu čtyřiadvacet, v kapse má čerstvý řidičák a po pár letech brigád konečně drží v ruce klíčky od svého prvního auta. Není to funglovka, spíše deset let stará Škoda Fabia, ale je jeho. Radost z auta a svobody ale přerušují nové povinnosti – například povinné ručení. Podobně jako většina jeho vrstevníků se s žádostí o radu obrátí na rodiče, finančního poradce nebo zkusí oslovit pojišťovnu, kterou zná z reklamy. A tím dělá chybu, která ho může stát i několik tisíc korun ročně.
Tak vypadá situace většiny mladých řidičů, jak ji zmapoval nový průzkum Skupiny Klik.cz, která v Česku provozuje srovnávače Klik.cz, ePojisteni.cz a srovnejto.cz. Ačkoliv jde o generaci, která je zvyklá online porovnávat ceny letenek i elektroniky, při výběru pojištění vozů se chová překvapivě konzervativně. „Pouze 16 procent mladých lidí volí pojištění přes srovnávače, což je hluboko pod průměrem populace, kde tuto možnost využívá třetina všech řidičů,“ vysvětluje Karel Šultes, ředitel produktu a datové analýzy Skupiny Klik.cz.
Takový přístup je o to paradoxnější, že právě mladým řidičům srovnávače nabízí potenciální úsporu. Pojišťovny je totiž kvůli nedostatku zkušeností a vyššímu riziku nehody vnímají jako rizikovou skupinu a účtují jim výrazně vyšší sazby. Podle dat Skupiny Klik.cz platí mladí za povinné ručení u staršího vozu v průměru 8 700 korun ročně, což je více než dvojnásobek částky, kterou hradí zkušenější řidiči.
Rozdíly v ceně i několik tisíc
Šultes vidí důvod v tom, že mladá generace řidičů přebírá návyky svých rodičů. „Mladí řidiči auto často osobně nevlastní a půjčují si rodinný vůz. Víme, že každý desátý mladý držitel řidičáku pojištění vůbec neřeší. A když se dostanou do situace, že si mají zařídit pojištění sami, nechají si poradit od zkušenějších a přeberou tak jejich návyky,“ dodává.
Jak velký rozdíl v ceně může správný výběr udělat, ukazuje modelový příklad pro nejrozšířenější auto na českých silnicích – deset let starou Škodu Fabia s motorem 1,2 TSI. Orientační ceny ročního povinného ručení se podle srovnávače Klik.cz u pojistníka z Litoměřic ve věku 23 let pohybují mezi 6 842 až 22 948 korunami. Pro řidiče ve věku 42 let to pro představu je pouze 2 210 až 3 899 korun. U balíčků kombinujících povinné ručení s havarijním pojištěním se pak může cena pro mladé řidiče může vyšplhat až k 50 000 korun za rok.
Srovnávače měly být prvním místem, které navštívím. Nestačí oslovit jen pojišťovnu, kterou už používám.
Přesné ceny srovnávač nabídne až po zadání rodného čísla řidiče, kdy se započítají bonusy a malusy podle toho, co má řidič ve své historii. Největší slevy za roky bez nehody se pohybují kolem 30 až 50 procent, naopak řidičům s četnějšími nehodami se pojištění může prodražit i na dvojnásobek. Pokud ale řidič podepisuje první povinné ručení, žádný bonus ani malus v historii nemá.
U nevyježděných řidičů reflektují ceny statisticky vyšší riziko nehod a menší zkušenost, ale jejich výši ovlivňuje i mnoho dalších faktorů – může se do ní promítnou například bydliště, účel využívání vozu i počet nasbíraných trestných bodů. Dva stejně staří řidiči tak u stejné pojišťovny nejspíš dostanou výrazně rozdílnou nabídku, záleží na přístupu konkrétní pojišťovny k tvorbě sazeb.
Nabídka různých pojišťoven se pak liší i v dalších zásadních parametrech. Nemusí dokonce platit ani to, že dražší pojištění se vždy rovná více službám, protože i levnější varianta může obsahovat například užitečné připojištění čelních skel nebo srážky se zvěří.
„Už kvůli vysoké komplexnosti pojistek, by srovnávače měly být prvním místem, které při výběru navštívím. Nestačí oslovit jen pojišťovnu, kterou už používám, potřebuji vybírat tu variantu, která pro konkrétního řidiče a vůz nabízí nejlepší poměr cena–výkon,“ dodává Šultes.
Auto z úspor, pojištění řeší rodiče
Průzkum ukázal, že zhruba ve 24 letech přichází zlom, kdy si mladí lidé začínají kupovat vlastní ojeté auto, nejčastěji z vlastních úspor (55 % případů). Přestože se tím osamostatňují, péči o pojištění často přenechávají starším. Téměř v polovině případů (45 %) sjednávají pojistku rodiče či prarodiče, což je dvakrát častější u žen než u mužů. Samostatně si pojištění zařizuje jen 35 procent mladých řidičů.
Zajímavé jsou i regionální rozdíly. Zatímco ve velkých městech jako Praha a Brno vlastní auto jen menšina mladých, v Praze například ani ne čtvrtina, v Libereckém nebo Plzeňském kraji je to více než polovina (52 %). Nízké využívání srovnávačů je pak nejpatrnější v Praze, kde tuto možnost volí pouhých devět procent mladých, na rozdíl od sousedního Středočeského kraje s dvaceti procenty.
„Vidím velký potenciál, jak mladým řidičům pomoci k lepší informovanosti o nabídkách a k výběru levnější varianty,“ doplňuje Šultes. Podle něj je klíčové nejen porovnat cenu, ale také si uvědomit dlouhodobé výhody. Včasným uzavřením pojistky na své jméno totiž řidič začíná sbírat zmíněné bonusy za jízdu bez nehod, které mu v budoucnu pojištění výrazně zlevní.
U povinného ručení platí, že každý si historii píše sám. „Čím dříve si mladý řidič sjedná pojištění sám na sebe a začne tvořit svůj osobní profil, tím dříve se dostane ke slevám. Online srovnávač se vyplatí využívat v každém roce. V tom prvním najde nejlevnější variantu, v těch dalších zohlední nasbírané bonusy,“ uzavírá Šultes.
