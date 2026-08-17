Mluví mnoha jazyky, rozumí číslům i fotbalu a nikdy se neunaví. Livesport nasazuje virtuální moderátorku
Česká společnost Martina Hájka oslovuje po celém světě přes 155 milionů uživatelů. Nová AI avatarka má ještě rozšířit její zpravodajství.
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Pokud jste si na základě úvodního obrázku mysleli, že má podcast Livesport Daily novou moderátorku, odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Jmenuje se Aila, a přestože má věrnou lidskou tvář a mluví desítkami jazyků, existuje jen digitálně – a vedle křesílka ve studiu může být úplně kdekoliv a mluvit tam dokáže o čemkoliv. Po testovací premiéře v rámci nedávného mistrovství světa ve fotbale teď tato virtuální AI avatarka přechází do trvalé role tváře české společnosti Livesport, která každý měsíc poskytuje sportovní zpravodajský servis více než 155 milionům uživatelů po celém světě.
Fotbalový světový šampionát pro Livesport posloužil jako test konceptu, na kterém společně s AI produkčním studiem Fameplay pracoval více než rok. Virtuální moderátorka dokáže z rozsáhlého množství dat připravovat lokalizovaná videa, která sama moderuje v jazyce každého trhu. Během mistrovství světa tak uváděla ve španělštině a brazilské portugalštině sérii hráčských datových profilů a také se stala tváří kampaně na stahování aplikace v Latinské Americe, Španělsku a Francii, na každém z trhů jako rodilá mluvčí.
Livesport teď plánuje Ailu nasadit i do vlastních pořadů a dalších aktivit. „Naše zpravodajství oslovuje miliony lidí a vlastní studia jsme vybudovali proto, abychom obsah tvořili přesně tak, jak chceme,“ říká Alan Záruba, který má v Livesportu na starosti digitální obsah. „Aila naše možnosti rozšiřuje, ale nemění přístup, který jsme si za poslední roky vybudovali. Když jsme Fameplay zadávali koncept AI avatarky, která může zásadně změnit způsob, jakým škálujeme náš digitální obsah, definovali jsme budoucí Ailu jednoduše: rozumí číslům a vytváří z nich příběh.“
Plnohodnotné sportovní zpravodajství vedle samotného výsledkového servisu buduje Livesport od roku 2022. Dnes vychází ve třinácti jazycích na více než dvaceti trzích a měsíčně podle firmy, za níž stojí zakladatel Martin Hájek, osloví přes dvacet milionů uživatelů. Obsah vzniká v klasické redakci, ve vysílacím studiu i v podcastovém a virtuálním prostoru, přičemž formáty jako přehledy zápasů se v datové redakci poloautomaticky připravují napříč jazyky a míří rovnou do detailů zápasů na všech trzích najednou. Aila lidskou redakci ani studia podle firmy nenahrazuje, ale doplňuje je o vícejazyčnou variantu.
Samotná virtuální moderátorka přitom pod taktovkou Fameplay vznikala ve dvou rovinách. Produkce spočívala v natočení pohybů, mimiky a gest skutečné herečky, které tvůrci spojili s plně virtuálním obličejem, jenž nevychází z podoby žádného konkrétního člověka. Díky tomu a licenci pro neomezené využití je Livesport stoprocentním vlastníkem Aily a může ji nasazovat napříč trhy bez omezení.
„Samotný výkon – pohyb, mimika a přítomnost na obrazovce – pochází od skutečné herečky. Obličej byl ale vytvořený od úplného základu: je zcela virtuální a patří Livesportu,“ popisuje Lukáš Záhoř, Chief AI Producer a spoluzakladatel Fameplay.
„Většina virtuálních avatarů naproti tomu využívá obličej skutečné osoby a jen doufá, že se nikdo nezeptá, čí vlastně je. Pro Livesport jsme vytvořili aktivum, jehož hodnota bude s časem růst – ne deepfake, který vydrží jen do první žaloby,“ uzavírá Záhoř. Nejdůležitějším technologickým partnerem se stala platforma HeyGen, která je určená právě na generování videí pomocí AI avatarů či hlasových klonů, aniž byste je museli reálně natáčet nebo vlastnit pokročilou techniku.
Ve Fameplay nicméně oba světy propojili, i díky svým konexím v HeyGenu. „Díky tomu, že se známe s jejich šéfem produktu, jsme měli možnost vyvinout avatarku hybridně. Měli jsme přístup k funkcím, které nejsou standardně součástí, a měli jsme odblokovaná některá bezpečnostní opatření, protože nešlo o klonování reálné osoby,“ vysvětluje pro CzechCrunch Anna Bohoněk, Business Lead ve Fameplay. Větší pohyb avatarky umožnilo naroubování modelů Seedance do platformy HeyGen a hlasový design se ladil v nástrojích původem polského startupu ElevenLabs.
Livesport na dotaz CzechCrunche nechtěl komentovat, kolik celý projekt stál. V první fázi plánuje Ailu využívat ve třech oblastech: pro produktová oznámení a jako interní informační nástroj, jako hosta v původních televizních formátech a jako digitální moderátorku představující fotbalová data od analytické společnosti Opta. „Aila se zrodila jako nápad pro jeden televizní pořad a skončila jako virtuální tvář, kterou můžeme uplatnit téměř kdekoliv,“ dodává Záruba s tím, že Livesport už dnes provozuje globálně sdílený newsroom poháněný umělou inteligencí.
Celému Livesportu se přitom dlouhodobě daří růst. Populární aplikace na sportovní výsledky, za kterou stojí majitelé Martin Hájek a Jiří Mareš, loni poprvé překonala hranici 150 milionů návštěvníků. Její největší značkou ve světě je Flashscore, zároveň ji ve španělsky a francouzsky mluvících zemích pomáhá akvizice fotbalové aplikace BeSoccer. Poslední zveřejněné výsledky Livesportu za rok 2024 byly rekordní. Tržby meziročně vyrostly o pětinu na 2,67 miliardy korun, provozní zisk dosáhl 841 milionů, když vzrostl o 66 procent, a čistý zisk byl díky podílům v dceřiných společnostech ještě skoro o miliardu vyšší.