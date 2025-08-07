Za stamiliony koupili GoOut i Ticketportal a ovládli Česko. Ne všichni přežijí, říká jejich šéf
Nejprve dravým Estoncům Lukáš Jandač s kolegy prodal GoOut. Pak už společně koupili ještě Ticketstream a Ticketportal a dnes všem šéfuje.
Lukáš Jandač, šéf PLG Czech Republic (GoOut, Ticketportal, Ticketstream)
Český ticketingový trh se převrátil vzhůru nohama. Dlouhé roky tu fungovalo několik hráčů, kteří si mezi sebe dělili největší akce a předháněli se, kdo kterou získá. Nově platí, že ať už si koupíte vstupenku na libovolnou akci přes Ticketportal, GoOut nebo Ticketstream, vydělá na tom mimo jiné jedna skupina. Všechny tři významné ticketingové hráče koupili Estonci, kteří český trh ovládli pod vedením Lukáše Jandače. „Už máme vyhlédnuté další dva akviziční cíle,“ říká ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch.
Lukáš Jandač je jedním ze tří původních majitelů společnosti GoOut, která se stala prvním tuzemským akvizičním cílem estonské skupiny PLG (Piletilevi Group). Detaily transakce nikdy nebyly veřejně komunikovány a ani jedna ze stran je nechce prozradit ani dnes, ale podle informací CzechCrunche v roce 2023 zaplatilo PLG za GoOut řádově střední stovky milionů korun. A Jandač jako jediný ve firmě dál zůstal.
Zatímco jeho dlouholetí souputníci Vojtěchové Otevřel a Knyttl se vydali budovat nový projekt v podobě platformy Herohero, Lukáš Jandač s Estonci vyjednal, že si ponechá minoritní podíl a jako šéf nově vznikající skupiny bude řídit rozvoj a expanzi primárně na českém trhu. „Jelikož máme díky novým majitelům větší investiční apetit, řekli jsme si, že chceme růst rychleji a že chceme začít dělat akvizice,“ popisuje.
Kdo je PLG?
- PLG je největší ticketingová společnost ve střední Evropě, vznikla v roce 1997.
- Vlastní ji investiční společnost Angel Rose Capital Svena Nuutmanna, pobaltský investiční fond BaltCap a estonská investiční společnost Tristafan.
- Skupina působí v sedmi zemích s celkovou populací přibližně 80 milionů obyvatel (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko).
- Má více než 350 zaměstnanců.
- Roční objem prodaných vstupenek přesáhl 21 milionů při celkové hodnotě 600 milionů eur (14,7 miliardy korun).
Další nákupy se nakonec zrealizovaly v letošním roce. Nejprve PLG přikoupilo menší Ticketstream a o několik měsíců později oznámilo akvizici Ticketportalu, největšího prodejce vstupenek v Česku. Ani tentokrát nebyly podrobnosti transakcí zveřejněny. Podle informací CzechCrunche zaplatilo PLG za tyto dvě firmy řádově nízké, respektive střední až vyšší stamiliony korun.
Jaké má teď v Česku plány? Zlepší se uživatelská zkušenost z nakupování na Ticketportalu, na které zákazníci často spílají? A kdo chtěl původně koupit GoOut? O tom všem hovoříme s Lukášem Jandačem, který si v nástupnické společnosti GoOutu (PLG Czech Republic) ponechal pětinový podíl.
Na začátku se musím zeptat na jednu věc, která mi vrtala hlavou: vaši akvizici Ticketportalu vůbec neřešil antimonopolní úřad?
Nebylo to potřeba. Důvod je jednoduchý – trh se vstupenkami všichni znají jako GoOut, Ticketstream, Ticketportal, ale zahrnuje také platformy jako Webticket nebo Perfect System a jeho Colosseum Ticket, které fungují na každém hradu, na každém malém divadélku či kině. Naše značky primárně dominují na velkých akcích, v O2 areně nebo na festivalech, ale trh je extrémně velký a široký.
A ještě mám na úvod jednu čistě uživatelskou otázku: bude Ticketportal díky vaší akvizici konečně modernější a hodný roku 2025?
Možná vás to překvapí, ale důvod, proč Ticketportal vypadá tak, jak vypadá, je, že dlouhodobě neměl produktového designéra, který by se o něj staral. Je to vlastně docela fajn, protože teď máme možnost s tím něco dělat. Produkt a vzhled ale záleží do jisté míry na technologiích a tam jsou limity. Ne všechno půjde jednoduše změnit. Určitě chystáme vylepšení, ale pokud někdo čeká, že za půl roku to celé překopeme, tak to se nestane. Bude to chvíli trvat.
Jeden by mohl namítnout, že de facto monopolní hráč bez konkurence není pro trh, respektive pro zákazníka tak dobrá zpráva. Počítám, že vy to vidíte jinak?
Někteří pořadatelé se ozvali s obavami, další to vidí pozitivně, často jim synergie vyhovují. Z našeho pohledu je to pozitivní. Dosud byly tři technické týmy, které neměly čas posouvat produkt výrazně kupředu, protože se pořád jen doháněly. Historicky byl napřed Ticketportal, pak možná chvilku GoOut a pořád dokola. Byl to začarovaný kruh. Teď se můžeme na chvíli zastavit, zkonsolidovat a začít znovu přinášet inovace, ať už technologické nebo marketingové. Zároveň budeme hledat synergie, pořád máme tři značky, se kterými pracujeme.
Jak to s nimi bude do budoucna?
Pořád o tom debatujeme. Nechali jsme si udělat tržní průzkum, takže víme, jak jsou jednotlivé značky vnímané. Ticketportal logicky všechny napadne jako první, jelikož je to jedna z prvních firem na prodej vstupenek u nás, ale budeme chtít pracovat se všemi značkami a snažit se vše vybalancovat, aby to dávalo byznysový smysl.
Jak je velké PLG v Česku?
Do skupiny PLG v Česku patří společnosti Ticketportal, GoOut a Ticketstream. Takto znějí jejich poslední dostupné výsledky (v českých korunách) a meziroční růst.
Ticketportal za rok 2023
- čistý obrat: 241 milionů (+ 43 %)
- čistý zisk: 57 milionů (+ 138 %)
GoOut za rok 2024
- čistý obrat: 103 milionů (+ 7 %)
- čistý zisk: 29 milionů (+ 1 600 %)
Ticketstream za rok 2023
- čistý obrat: 54 milionů (+ 46 %)
- čistý zisk: 7,8 milionu (- 12 %)
Jak se tehdy v roce 2023 upekl prodej GoOutu do rukou estonské skupiny PLG?
S Vojtou Knyttlem a Vojtou Otevřelem jsme GoOut dělali dvanáct let. Pak přišel covid a celý byznys se rozpadl. Naštěstí jsme kolem sebe měli i malé pořadatele a akce pro pár desítek nebo stovek lidí nějakým způsobem probíhaly, takže zatímco ostatní úplně stáli, nám to pomohlo přežít. Každopádně jsme se v tento čas dostali do stavu, kdy jsme začali přemýšlet o dalším směřování firmy.
Nakonec jsme si řekli, že se pokusíme GoOut prodat, abychom každý dál mohli dělat to, co nám dává největší smysl. Vojta Otevřel měl na starosti značku a produktový design, Vojta Knyttl technologie a finance, já řešil operativu a obchod. Když jsme se bavili o tom, kdo by měl teoreticky zůstat, tak padla volba na mě jakožto člověka z provozu. Kluci se rozhodli jít budovat Herohero a já nakonec s novým estonským majitelem ve firmě zůstal z naší trojice sám.
To jste věděl od začátku, že budete chtít zůstat?
Cítil jsem odpovědnost za tým i za naše vztahy s pořadateli, protože tuhle část jsem řešil nejvíc. Po příchodu Estonců jsem už dostal kormidlo do ruky výhradně já a společně jsme na začátku spolupráce celkem rychle zkonsolidovali všechny naše aktivity a vedli například velkou debatu o tom, jestli zůstaneme v Německu. Nakonec jsme ho zavřeli, zároveň prodali naše aktivity v Polsku, které také koupilo PLG. Na řízení mi tak zbylo Česko a Slovensko. Jelikož jsem cítil, že mám pořád ve firmě co dokázat a mohl jsem v ní nadále zůstat i jako minoritní akcionář, byla to pro mě jasná volba.
Takže jste se místo expanze do zahraničí rozhodli ještě více posílit svou pozici na domácím trhu?
Když jsme dokončili konsolidaci, položili jsme si otázku, jak budeme dál růst. Jelikož máme díky novým majitelům větší investiční apetit, řekli jsme si, že chceme růst rychleji a že chceme začít dělat akvizice. Vytipoval jsem několik firem a jako první jsme koupili Ticketstream. To byl perfektní doplněk ke GoOutu. My jsme byli v hlavních městech, v divadlech a na vybraných kulturních akcích, Ticketstream přinesl regionální události nebo české festivaly. A když už jsme byli v akviziční jízdě, zkusili jsme rovnou i Ticketportal.
Počítám, že jeho nákup byl složitější než v případě Ticketstreamu?
První odpověď byla zamítavá. Tehdy se totiž prodala Mafra (původní majitel Ticketportalu, pozn. red.) skupině Kaprain v rámci velkého balíku společně se Synthesií a Ticketportal v tu chvíli vůbec nebyl předmětem jejich zájmu. Pořád mi to ale leželo v hlavě, až nakonec přišel podnět, že teď je ten správný čas bavit se o prodeji. V tu dobu navíc na dveře klepal druhý zájemce, tak jsme začali rychle jednat.
Kdo byl ten druhý zájemce?
Šlo o zahraniční ticketingovou společnost působící na tuzemském trhu. Její dominance na trhu by byla velká. Naše vyjednávací pozice ale byla díky Estoncům výrazně silnější. Šéf PLG Sven Nuutmann má v rámci středoevropského trhu jasnou vizi a je to byznysový dravec. Před Vánoci jsme udělali turbulentní otočku, poslali Kaprainu naši nabídku a nakonec vyhráli.
Jaká byla za tou akviziční strategií úvaha?
Třeba samotný GoOut by jistě mohl růst dál i sám o sobě, ostatně se to za poslední dva roky dařilo, ale trh neustále tlačí na ceny. Naše provize se sice za deset let víceméně nezměnily, ale stáli jsme před otázkou, zda dál tlačit provize dolů, abychom mohli růst, nebo nakoupit další hráče, zefektivnit provoz a růst udržitelněji. Třeba v Polsku je přes dvacet ticketingových operátorů a každou chvíli dostanu zprávu, že je někdo před krachem nebo že se spojuje. Není to jednoduchý byznys.
Po akvizici GoOutu začalo PLG kupovat další firmy nejen u nás, ale také v Polsku nebo v Rumunsku. Odstartoval tuhle akviziční jízdu právě GoOut?
Asi ano. V Pobaltí už mělo PLG dominantní pozici, a když našlo další investiční partnery, akvizice se rozjely. Ještě než jsme koupili Ticketstream a Ticketportal, plánovaly se akvizice na Slovensku, kde to ale nevyšlo. Nakonec jsme Slovensko získali přes akvizici Ticketportalu, což je skvělé. Středoevropský region máme díky tomu zamknutý. Už máme vyhlédnuté další dva akviziční cíle v další východní zemi, kde zatím nepůsobíme.
Takže místo na západ se vydáte na východ?
Shodli jsme se na tom, že Česko je nejzápadnější země, kam dává smysl jít. Zatímco západní trhy už jsou rozdané, na východě je stále prostor pro technologický růst. V Německu třeba Eventim už kupuje celé stadiony, těžko by se takovému hráči konkurovalo. Já zároveň často opakuji, že jen technologie vstupenky neprodají. Prodá je marketing, tržiště a dominantní postavení na trhu – když pak umíte dobře zacílit a říct lidem, kam mají jít, už si k vám cestu najdou.
Německý Eventim byl jeden z těch, kdo chtěl tehdy koupit GoOut.
V Česku už asi nemáte moc koho koupit?
Teoreticky ano, ale je otázka, jestli chceme. Naším úkolem bude přesvědčit trh, že naše služby a nástroje jsou lepší než jinde. Obecně platí, že trh se technologicky velmi přiostřuje, a kdo neudrží tempo, prohraje. A to není jen otázka samotných inovací, ale také peněz, kolik celý vývoj stojí. Trh se výrazně konsoliduje také proto, že covid v podstatě uzavřel kulturní scénu, řadu ticketingových firem to unavilo a raději se nechaly koupit. Ne všichni přežijí.
Jaký je vlastně v tomto ohledu stav PLG, které má dominantní pozici v Pobaltí?
Hlavní postavou je Sven Nuutmann a jeho investiční společnost Angel Rose Capital, který chtěl původně koupit PLG už před covidem. Tehdy to nevyšlo, ale když pak PLG po covidu hledalo kupce, ucítil Sven opět šanci. Firmu koupil, stabilizoval a ovládl baltské země. Spolu s ním PLG vlastní největší pobaltský private equity fond BaltCap a estonská investiční společnost Tristafan. Na další expanzi do Evropy navíc získal financování od největší švédské banky SEB Bank. Začal nákupy v Rumunsku a v Česku, kdy koupil GoOut. A tím se to rozjelo.
Jak jste v Česku velcí?
Jen GoOut prodal za minulý rok čtyři miliony vstupenek. U Ticketstreamu to byl jeden a půl milionu. A pak je tu nově i Ticketportal. Chceme se dříve nebo později dostat v Česku na prodaných vstupenkách na deset miliard korun ročně.
Jak moc teď řešíte ziskovost?
Jsme ve fázi, kdy sledujeme spíš růst než zisk, protože ta krása nastane v efektivitě. Dlouhodobě samozřejmě musíme vydělávat, chceme růst o deset až dvacet procent za rok a teprve se ukáže, jak moc efektivní budeme při spojování těch tří firem.
Jak to zatím jde?
Ticketstream a GoOut už jsou jedna entita. Sedíme spolu ve vinohradských kancelářích, převádíme pořadatele do systému GoOutu, sjednocujeme procesy. U Ticketportalu nás sladění procesů teprve čeká. Bude to však do jisté míry odlišné, jelikož Ticketportal má větší tým, složitější strukturu, větší a komplexnější produkt.
Z pohledu ekonomiky jsou pro vás důležitější tržby očištěné o příjmy, které plynou přímo pořadatelům. Ty se ve vašem případě pohybují řádově ve stovkách milionů korun, že?
Jde o naši provizi a pak servisní poplatek. Dříve jsme žili jen z provize za každou prodanou vstupenku, pak jsme přidali servisní poplatek na straně zákazníka. To je na dnešním trhu standard, který nám pomáhá, aby to celé ekonomicky fungovalo. S PLG zároveň chceme postupně stavět další příjmové kanály.
Na čem chcete dál vydělávat?
Chceme postavit interní marketingovou agenturu, protože máme obrovské množství dat a chceme je efektivně využívat ve prospěch pořadatelů i zákazníků. Už startujeme první marketingové balíčky, které by měly pomoci s prodeji samotných vstupenek. Dalším kanálem je programování různých technologických funkcí na míru, na které nestačí klasická provize, ať už je to napojení na účetnictví, firemní CRM nebo třeba vlastní web či mobilní aplikace. A pak to mohou být různá partnerství.
Důležité je, že GoOut, Ticketstream i Ticketportal byly dosud vnímané primárně jako ticketingové platformy, ale to chceme změnit. Od podzimu chceme spustit vlastní cashless systém, díky kterému nabídneme pořadatelům komplexní 360stupňovou službu. To znamená, že kdo u nás bude prodávat vstupenky, tomu dokážeme zajistit také marketing a veškeré služby na místě včetně turniketů, čteček, cashless systému a následného vyúčtování.
Kdo je vlastně váš největší konkurent? Jsou to ti velcí zahraniční hráči jako Ticketmaster nebo Eventim? Nebo to je spíš inspirace?
Záleží, jak to bereme. V Německu Eventim asi někdo jen těžko porazí, zejména s ohledem na ty vlastní stadiony, které provozují – to je ohromná konkurenční výhoda. Ticketmaster řeší především USA, občas vystrčí růžky i v Evropě, ale je strašně agresivní, navíc si pod sebou často podřezává větev, ať už jde o dynamický pricing, který nedává smysl, nebo zamykání umělců.
Zatímco oni se přetahují na západě, východní trhy jsou pro ně příliš malé. My se toho nebojíme, jen je potřeba si to odpracovat. Chceme se teď starat primárně o středoevropský trh a jít dál na východ, přičemž se nebojíme dojít třeba až do Turecka.
A jednou vás třeba tihle velcí hráči koupí?
Německý Eventim byl shodou okolností jeden z těch, kdo chtěl tehdy koupit GoOut. Jsou v podobné pozici jako Ticketmaster, mají spoustu peněz, a tak skupují řadu konkurentů a zkoušejí, zda to bude fungovat. O tom ale nepřemýšlíme. V rámci naší vize chceme do roku 2030 vstoupit na burzu, pravděpodobně v Londýně. Uvidíme, co se do té doby stane.