V New Yorku vznikne prémiová restaurace pro držitele NFT

Jak si rezervovat místo v restauraci? Telefonicky, prostřednictvím aplikace nebo přes online formulář. Jak se bude místo v restauracích rezervovat v budoucnu? Podobně, jen budete muset mít exkluzivní právo vyjádřené digitálním obrázkem na blockchainu. Alespoň v tomto duchu se ponese nový podnik, který si vysnil internetový podnikatel a influencer Gary Vaynerchuk. Bez příslušného NFT se totiž dovnitř vůbec nedostanete.

Za poslední rok se s takzvanými nezaměnitelnými tokeny (NFT), které vyjadřují originální vlastnictví daného díla čistě v digitálním světě, roztrhl pytel. V návaznosti na růst tohoto trendu z oblasti kryptoměn se ale čím dál více řeší, k čemu ta „eneftýčka“ vlastně jsou. V širším pohledu ale NFT znamenají, že jste nějak výjimečný – vlastníte něco, co nikdo jiný na světě nemá. A použít se to dá různě. Například k tomu, abyste se vůbec najedli.

S myšlenkou exkluzivního kulinářského zážitku si už několik měsíců pohrává i internetový podnikatel, investor a influencer Gary Vaynerchuk, jehož prací je také vychytávání nových trendů. Mezi nimi je i oblast NFT, na kterou nasedl brzy, vytvořil vlastní sbírku digitálních předmětů a nadšeně o nich přednáší na YouTube. Nezaměnitelné tokeny mimo jiné vnímá také jako prvek, který jeho držitele dostane do „exkluzivních klubů“.

Internetový podnikatel a influencer Gary Vaynerchuk Foto: RISE/Flickr

Proto se svou investiční skupinou VCR Group přišel s nápadem restaurace, do které se lidé dostanou jen tehdy, budou-li majitelé příslušného NFT. Svým způsobem tak půjde o novodobou formu vstupenky, jež vám dá právo si rezervovat místo v restauraci jménem Flyfish Club, která vzniká v srdci New Yorku na Manhattanu. „Přepíšeme pravidla hry,“ říká Vaynerchuk ve videu, které nový podnik představuje.

Dohromady bylo zatím vydáno přesně 1 501 tokenů. A protože NFT fungují zpravidla na blockchainu etherea, prodávaly se za stejnou kryptoměnu. Jeden token původně stál 2,5 etherea, v té době zhruba 8 300 dolarů (přibližně 180 tisíc korun). Vzhledem k tomu, že Flyfish Club všechny tokeny ihned po takzvaném vyražení prodal, vyneslo to tvůrcům z VCR Group nějakých 12,5 milionu dolarů.

Každý majitel tohoto NFT, vyobrazeného jako animovaný obrázek ryby, bude mít po otevření newyorské restaurace exkluzivní právo si zarezervovat stůl, a to se čtrnáctidenním předstihem a s neomezeným počtem rezervací za měsíc. Podle popisu by pak mělo být jedno, zda mají všichni hosté ono NFT – bude stačit, když jej bude držet zakladatel rezervace, který s sebou může vzít až dalších sedm hostů.

„Ve výsledku se stanete skutečnými majiteli členství do naší restaurace – a pak s ním můžete i obchodovat,“ doplňuje Vaynerchuk a naráží na zásadní aspekt, pro který jsou NFT jako takové tak populární. Stejně jako jiné digitální předměty na blockchainu můžete i tuto vstupenku do restaurace brát jako investiční příležitost. Pokud vycítíte, že je čas ji prodat, uděláte to. A samozřejmě naopak.

Design tokenu Foto: Flyfish Club

Už teď se na burze OpenSea, která před nedávném získalo velkou investici na svůj další rozvoj, s „eneftýčkovými“ vstupenkami obchoduje. A cena je i dvojnásobná oproti té, za kterou byly vyraženy. Na OpenSea lze mimo jiné narazit i na obrázek se symbolem suši, který je zpravidla dražší a umožní majiteli si zabookovat prémiový zážitek spojený s přípravou a konzumací této speciality.

Vaynerchuk mimo jiné zdůrazňuje, že členství v restauraci nebude podmíněné žádnými měsíčními poplatky. Jednoduše bude stačit pouze NFT, které obsáhne vše. Flyfish Club, za kterým vedle Vaynerchuka stojí i šéf VCR Group David Rodolitz a šéfkuchař Josh Capon, se má otevřít začátkem příštího roku.