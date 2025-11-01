Na Netflix míří finále jeho velkého hitu. A do kin zase divný Predátor, holky z OnlyFans i české fantasy
Co chystá Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV a kina? Přiběhne nový Running Man. A začátek konce Stranger Things.
Listopad je tady – a s ním tipy na filmy a seriály, které se chystají do kin a na streamovací služby. Hned zkraje měsíce se na plátno podívá nový Predátor: Nebezpečné území, opačným směrem z kin na obrazovky zase míří Fantastická čtyřka. Těšit se taky můžete na předělávku schwarzeneggerovského Running Mana anebo nový český fantasy film. No a samozřejmě na první dávku finálových epizod Stranger Things na Netflixu!
2. listopadu
Ozzy: No Escape from Now – SkyShowtime
Takhle jste Ozzyho Osbournea ještě neviděli. Dokument na SkyShowtime slibuje hluboce osobní pohled na jednoho z největších rockerů všech dob – a hlavně na poslední roky jeho života ovlivněné Parkinsonovou chorobou, s níž bojoval až do své smrti letos v létě.
3. listopadu
Harry Potter: Kouzelné pečení – HBO Max
Listopad znamená chladno, takže proč se nezahřát u harrypotterovské show, v níž zkušení cukráři tvoří dorty podle filmů o Harrym Potterovi uprostřed kouzelných kulis. Soutěží se o bradavický pohár a vše moderují Fred a George.
5. listopadu
Fantastická 4: První kroky – Disney+
Letošní megamarvelovka konečně míří na streamy. Nás Fantastic Four úplně nenadchla, ale koukatelná je – a superhrdinské filmové univerzum se díky ní hlavně připravuje na návrat Roberta Downey Jr., nikoliv však coby Iron Mana, ale jako Doctora Dooma…
6. listopadu
Predátor: Nebezpečné území – kino
Ano, taky máme obavu z toho, že predátor vypadá docela divně. Prostě až moc jako současný a lidský teenager/mladík. Ale spojení s Elle Fanning coby robotkou zlé korporace Weyland-Yutani nám dává jistou naději. I když čekáme spíš bídu ve stylu Vetřelci vs. Predátor.
Virtuální přítelkyně – kino
Jak se žije ženám, které vydělávají díky erotickému obsahu na OnlyFans? Dokument Barbory Chalupové nahlíží za oponu fenoménu, o kterém snad každý na internetu ví, ale všichni se o něm tak nějak stydí mluvit.
Die My Love – kino
Jennifer Lawrence a Robert Pattinson coby zamilovaná dvojka, jejíž idylka se zvrhne v psychologický thriller (říznutý černou komedií) o mateřství, partnerství a depresi.
Pohádky po babičce – kino
Hodnocení z Karlových Varů jsou pro tuhle česko-slovensko-slovinsko-francouzskou pohádku velice příznivá, navíc loutková stop-motion animace je opravdu krásná na pohled. Mohla by to být fajnová věc pro celou rodinu.
7. listopadu
Pluribus – Apple TV
Vince Gilligan vytvořil Breaking Bad a Better Call Saul – a teď přichystal seriál o tom, jak svět zasáhne virus neustálé pozitivity. A jenom jedna žena si zachová skutečné emoce. Zajímavý autor a zajímavá premisa!
Ohněm a vodou: Jak se točil Avatar – Disney+
Ještě letos do kin vletí modří mimozemšťané z filmu Avatar: Oheň a popel, tak se na ně můžete naladit dvoudílným dokumentem. Mimo jiné se dozvíte o tom, že i tenhle trikový film využil nádrž s objemem 2,5 milionu litrů vody.
13. listopadu
To monstrum ve mně – Netflix
Claire Danes jako spisovatelka, která se po rodinné tragédii odvrátí od světa… načež se jí do života připlete boháč v podání Matthewa Rhyse. Jehož temnou minulost autorka začne pozvolna odhalovat. Opravdu stojí za zmizením své ženy?
Do posledního samuraje – Netflix
„Jste pošetilci smyslu zbavení. Vybíjíte se navzájem až do posledního.“ Tak tohle vypadá slibně. Stylizovaná akce z japonské historie, v níž se hromada bojovníků utká v boji na život a na smrt. Tak trochu Hra na oliheň, tak trochu Battle Royale. A samurajové!
Podfukáři 3 – kino
Z nějakého důvodu se z fajn filmu Now You See Me o partě iluzionistů, co s úsměvem na rtech provádějí zločiny tak trochu jako Dannyho parťáci, stala už třídílná série. Oddechovka na streamu? Klidně. Ale do kina? Hm hm hm…
Mlátička – kino
Internetové moudro říká, že čím víc má Dwayne Johnson ve filmu vlasů, tím vážnější a lepší role to je. Tak uvidíme, jestli biografická story skutečného zápasníka Marka Kerra tuhle teorii potvrdí.
Běžící muž – kino
V osmdesátkách byl Running Man s Arnoldem Schwarzeneggerem. Teď dostaneme moderní remake s Glenem Powellem.
14. listopadu
Malice – Amazon Prime Video
Bohatá rodina v čele s Davidem Duchovnym si najme chůvu, respektive mužského vychovatele. A jeho úmysly nemusí být nutně zcela čisté.
18. listopadu
Zabitý večer – SkyShowtime
Ovdovělá matka si zajde na první randíčko s okouzlujícím mužem… načež všechno zkazí podivné zprávy z jejího domova, které jí dají za úkol zabít potenciálního partnera. Zní to slibně!
19. listopadu
The Mighty Nein – Amazon Prime Video
Máte rádi Dungeons & Dragons, Dračí doupě a podobné hry? Tak to jste určitě viděli boží seriál Legenda jménem Vox Machina. Jestli ne, rozhodně to napravte, je to skvělá kombinace fantasy, akce a humoru. No a The Mighty Nein je jeho nástupce.
20. listopadu
Čarodějka: Druhá část – kino
Loni jsme u prvního dílu Wicked umírali nudou. Ale Čaroděj ze země Oz je klasika, takže to asi zkusíme skousnout a i druhou část tohohle muzikálového zpracování zkoukneme.
24. listopadu
Chris Hemsworth: Nezapomenutelná cesta – Disney+
Filmový Thor má otce, kterému diagnostikovali Alzheimera. Tak se spolu vydali na metaforickou i skutečnou pouť, která je napůl dokumentem o vědě a paměti, napůl rodinným snímkem.
26. listopadu
Stranger Things – Netflix
Pátá, finální sezona netflixovského megahitu. Co dodat? I když už si pomalu ani nepamatujeme, co se stalo v té čtvrté, stejně se budeme koukat! Nejprve teď v listopadu, pak na Vánoce, no a ta úplně poslední epizoda přijde s koncem roku.
Zootropolis: Město zvířat 2 – kino
První díl disneyovského animáku byl velice povedený, dovedl totiž pobavit i dospělejší diváky. Dvojka mezi obyvatele zvířecího města přidá plazy coby společenskou spodinu, takže ani o lehce vážnější rovinu nebude mezi animovanými vtípky nouze.
27. listopadu
Zrození alchymistky – kino
Před časem vyšla na české poměry velice svěží pohádka s nádechem fantasy Princezna zakletá v čase. Teď dostaneme nepřímé pokračování o mladé alchymistce, která zahajuje svůj první školní rok. Harryho Pottera tak úplně nečekáme, ale fajnové pohádkové fantasy? Proč ne.