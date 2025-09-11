Investice –  – 1 min čtení

Na obranném průmyslu chtějí vydělat všichni. Do tanků a spol. mohou díky novému fondu investovat i Češi

Skupina J&T spouští s českými investory z Wood & Company nový fond J&T Wood Defense. Zaměří se na společnosti profitující z růstu obranného sektoru.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

hajek
Foto: J&T
Štěpán Hájek, portfolio manažer J&T Investiční společnosti
Rozpočty na obranu letí vzhůru: Spojené státy plánují obří investice, Evropa znovu buduje své armády. Obranný průmysl s sebou ovšem kromě posilování národní bezpečnosti přináší i atraktivní investiční příležitosti. Na tento trend teď naskakuje také finanční skupina J&T, která spolu s českými investory z Wood & Company spouští nový tematický fond J&T Wood Defense.

Ten je zaměřený na společnosti schopné dlouhodobě profitovat z růstu obranného sektoru, který byl dlouhodobě zanedbáván. Investiční strategie fondu se soustředí na hlavní vládní kontraktory a dodavatele subsystémů, materiálů i softwarů. Menší část portfolia pak tvoří dluhopisy obranných společností a private equity i venture kapitálových fondů.

„Portfolio fondu bude diverzifikováno mezi vojenskou techniku, sektor kyberbezpečnosti a senzorických komponentů, letectví a strategické materiály. Sázíme na zavedené a perspektivní společnosti jako Rheinmetall či Leonardo, ale část portfolia chceme alokovat i do menších firem s užší specializací,“ říká Štěpán Hájek, portfolio manažer J&T.

J&T Wood Defense je otevřeným podílový fondem, nikoli fondem pro kvalifikované investory. Je tak přístupný širší veřejnosti. Podobně představila J&T nedávno další fond, který se zaměřuje na výrobce zařízení na produkci, přenos a uchování elektřiny. Oceňování obranného fondu bude probíhat na denní bázi, minimální investice činí 500 korun. Co se týče očekávaných výnosů, fond cílí na zhodnocení 10 až 15 procent ročně během investičního horizontu pěti let.

Podle Hájka si evropské země už uvědomily, že éra „mírové dividendy“ po skončení studené války definitivně skončila. „Cílem teď není vyvolat závod ve zbrojení, ale obnovit strategickou rovnováhu zajišťující dlouhodobou bezpečnost. Právě tento dlouhodobý charakter obranných výdajů činí z tohoto sektoru atraktivní a stabilní investiční téma s předvídatelnou poptávkou napříč celým dodavatelským řetězcem,“ doplňuje.

Související témata:J&TWood & CompanyŠtěpán Hájekobranný průmysl
