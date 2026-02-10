Na olympiádu díky pivu. Pražská výčepní otevírala Český dům a pomáhala i se speciálem pro medailisty
Tereza Pospíšilová není sportovkyně, umí ale skvěle načepovat pivo. A tak dostala možnost otevřít při zahájení her Český dům v Miláně.
Olympijské hry jsou svátek sportu a dostanou se na ně ti, kteří si poctivě oddřou přípravu. Je to ale taky příležitost, při které se jednotlivé státy snaží v doprovodných programech ukázat to nejlepší ze sebe jako celku. A tak se do dějiště aktuální pětadvacáté zimní olympiády, konkrétně do Českého domu v Miláně, dostala i výčepní Tereza Pospíšilová z pražského pivního baru Pult. Protože málokdo umí pivo načepovat tak dobře jako ona.
„Na takhle velké akci jsem ještě nikdy nebyla a bylo to pro mě dost zásadní. Hrozně jsem se těšila a byla jsem zvědavá, co od toho očekávat,“ vypráví zkušená výčepní. Že do Milána pojede, se domluvilo už na konci listopadu, kdy ji oslovil Budějovický Budvar.
„Máme spolu dlouhodobou spolupráci. Budvar je v Pultu od začátku a dělali jsme spolu už spoustu akcí, takže to bylo takové přirozené vyplynutí,“ popisuje Pospíšilová, na kterou tehdy zamířila prosba, aby před startem her proškolila výčepní Budvaru, kteří se do Itálie chystali.
Pro národní pivovar je totiž účast v Českém domě premiéra, do posledních her byl v tomto směru partnerem Českého olympijského týmu Plzeňský Prazdroj. Ten ale spolupráci zrušil krátce před startem her v Paříži kvůli tomu, že na nich Mezinárodní olympijský výbor povolil start ruským a běloruským sportovcům. Jeho místo tehdy narychlo zaujaly minipivovary jako Obora nebo Clock, letos se pak nové role ujal se vší parádou právě českobudějovický kolos.
„Budvar má samozřejmě skvělé výčepní, na nás bylo spíš jen takové finální dotažení,“ směje se Pospíšilová, která před odjezdem kromě školení taky pomáhala nastavovat standardy servisu, při rozjezdu Českého domu pak dohlížela na kvalitu čepování. „To, že jsme do Milána letěli taky, byla taková třešnička na dortu a krásná odměna,“ dodává šéfka Pultu, která s sebou vzala rovnou tři další kolegy, aby si olympijskou atmosféru užili s ní.
„Nálada v Českém domě byla fantastická. Na jeho otevření dorazila ohromná spousta sportovců a dalších lidí, se kterými bych se jinak asi nesetkala. Včetně pana prezidenta, kterému jsem mohla načepovat pivo – to byl opravdu silný zážitek. Pokud by mě Budvar oslovil i příště, moc ráda si to zopakuji,“ směje se dál.
Čtyřmi dny v Miláně ale olympijská stopa Terezy Pospíšilové nekončí. Když si totiž s Budvarem na téhle spolupráci plácli, řekli si, že vymyslí ještě něco navíc. „Chtěli jsme samozřejmě udělat nějaké speciální pivo, které by prezentovalo Česko. Ale vzhledem k tomu, že Česká republika rovná se ležák a Budvar má fantastické ležáky, nedávalo úplně smysl vytvářet další. Stejně jako pivo doplněné o americké nebo novozélandské chmely. Nakonec jsme dospěli k tomu, že každý úspěch se oslavuje bublinkami. Tak proč neudělat pivní bublinky?“
A tak se zrodila speciální limitovaná edice pivního sektu ve stylu lambik, jehož základ tvoří hrozny Svatovavřineckého. Pospíšilová ho navrhla ve spolupráci s Budvarem a na základě jejich zadání ho připravila Jitka Ilčíková z pivovaru Wild Creatures. Na začátku vzniklo sto lahví a jejich užití je vysoce exkluzivní – k ochutnání jsou totiž jen v Českém domě v Miláně, Olympijském parku v Českých Budějovicích a Pultu, kde se otevírají jen ve chvíli, kdy čeští sportovci získají medaili.
Ve sklenkách jste proto bordó tekutinu mohli zahlédnout už v nedělním přenosu České televize, když se slavil zisk medailí Zuzany Maděrové a Metoděje Jílka. Jednu lahev pak má dostat vždy i ten, kdo medaili vybojuje. „V tomhle mají výhodu sóloví sportovci. O něco složitější to budou mít hokejisté, pokud se jim povede cenný kov získat. Ale oni si určitě poradí,“ je si jistá Pospíšilová.
Coby šéfka stojí v čele Pultu, který má na čepu každý rok výběr z šesti českých ležáků, od jeho startu v roce 2021, předtím začínala coby servírka a později výčepní v karlínském Lokále, a tak se není co divit, že právě ležáky patří mezi její nejoblíbenější pivní styly. „Jsme národ pivařů a obzvláště na ležáky nedáme dopustit. Já osobně mám ráda ty nefiltrované, lehce hořčejší, ale když je speciální příležitost, tak jsem velký fanoušek právě lambiku,“ uzavírá. Do olympijského speciálu se jí tak podařilo promítnout to, co má sama nejraději.