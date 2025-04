Na teniskách generují stovky milionů. Teď nasazují technologii, která je dostane ještě dál do světa

Uložit 0

Podnikají v oblasti, ve které zpravidla nevznikají příliš vizuálně pěkné tenisky, jednou z jejich priorit je ovšem to, aby to změnili – a jak vidno, strategie jim vychází. Z malého slovenského startupu je dnes hráč světových rozměrů, který operuje na několika kontinentech. A aby svůj vliv posílil, nasazuje Be Lenka nový systém, který pro ni znamená velký byznysový skok kupředu.

Zatímco ještě před sedmi lety Be Lenka teprve objevovala trh s barefootovou obuví v Česku a na Slovensku, dnes firma působí na více než osmdesáti světových trzích, generuje stovky milionů korun v tržbách a každý rok o desítky procent roste. Jinak tomu nebylo ani loni, kdy se Be Lence podařilo výrazně navýšit kapacity k výrobě svých bot a zajistit klíčové věci pro lepší pozici v zahraničí.

„Stále jsme nejsilnější v Evropě, ale zhruba dvacet procent tržeb tvoří Amerika a čím dál více o nás jeví zájem také Asie, proto tomu budeme přizpůsobovat jak výrobu, tak logistiku. Máme letos v plánu spouštět nové logistické uzly právě na těchto kontinentech, do toho otevíráme i několik distribučních dceřiných společností,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch šéf Be Lenky Juraj Fehervari.

Pod jeho taktovkou firma razí myšlenku, že úspěšné tenisky by neměly být jen kvalitně zpracované a spolehlivé v tom, co nabízejí, ale také by měly dobře vypadat, což je ostatně jeden z hlavních nešvarů barefootů. Proto má Be Lenka v nabídce jak minimalistické varianty pro nadšence, tak modely do města, které vypadají spíše jako moderní sneakers, jež toho s barefooty na první pohled nemají příliš společného.

Prodeje na zahraničních trzích, rostoucí sortiment a významně posílená výroba, která kromě Česka a Slovenska probíhá také v Portugalsku a ve Vietnamu, pak dopomohly k tomu, že mohla Be Lenka za uplynulý rok utržit přes 700 milionů korun a meziročně vyrůst o více než čtyřicet procent. A protože očekává, že bude růst i nadále, potřebovala si technicky zajistit, aby v následujícím období vše co nejlépe zvládla.

Spojila se proto s českou agenturou Actum Digital, se kterou necelý rok ladila implementaci systému SAP do klíčových firemních procesů. Ani ne z důvodu, že by to nutně potřebovala právě v tento moment, ale spíš jako prevenci před náporem, který může přijít klidně už během příštího roku. „Oproti většině firem nečekala na to, až ty problémy přijdou, ale začala jim předcházet,“ doplňuje šéf Actumu Tomáš Vondráček.

Foto: Michael Tomeš Juraj Fehervari (Be Lenka) a Tomáš Vondráček (Actum Digital)

„Vždycky jsem cítil, že je nesmírně důležité mít firmu připravenou na velký růst – a do toho nepochybně patří i podchycenost veškerých procesů na pozadí. Že jsme po sedmi letech od vzniku implementovali SAP ve verzi Public Cloud, což bylo dosud doménou pouze velkých korporací, je pro nás důležitý krok, který nám pomůže nejen s další zahraniční expanzí,“ dodává Fehervari.

„Klíčové ale také je vybrat si správného partnera, který s vámi SAP integruje, což se nám v případě spojení s Actum Digital povedlo velmi dobře. Hned jsme cítili jejich podporu a vůli řešit věci v takovém tempu, abychom mohli co nejrychleji růst,“ dodává šéf Be Lenky.

I když si ale většina pod pojmem expanze do zahraničí představí právě vzdálenější trhy, pro Be Lenku je to i Česko, které sice už dlouho obsluhuje a patří ke klíčovým oblastem byznysu firmy, ale dosud tady neměla žádnou pobočku. Na rozdíl od Slovenska. To se ale změnilo minulý týden, kdy otevřela první kamennou prodejnu v Praze, konkrétně v nákupním centru Arkády Pankrác.

„Náš nejdůležitější marketingový krok, který můžeme směrem k zákazníkovi udělat, je dát mu naše tenisky k vyzkoušení, aby se v nich prošel, než si je koupí. A právě umístění takové možnosti přímo do frekventovaného obchodního centra nám dává velký smysl, obzvlášť když se jedná o barefooty, u kterých je vhodné, aby si je člověk vyzkoušel a zjistil, jaký model mu vyhovuje,“ říká Fehervari.

V Arkádách navíc otevřela zcela nový koncept své pobočky, ve kterém kombinuje jak stejnojmenné modely, tak tenisky od Barebarics. Prakticky je tak obchod rozdělen na dvě poloviny, aby se v něm mohli návštěvníci lépe zorientovat. „Letos se chceme ještě rozšířit i do Brna a na spadnutí je také spuštění franšízingu prodejen tak, aby byla Be Lenka dostupnější i v menších městech,“ přibližuje šéf firmy.