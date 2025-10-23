Na Václaváku káva za 79 korun. MOL s konceptem Fresh Corner víří vody turistického centra
Skupina MOL ročně prodá přes 12 milionů šálků kávy. Teď osamostatňuje Fresh Corner od palivové části, protože jeho obliba nestojí jen na pohodlí.
Dvanáct a půl milionu. Tolik šálků kávy prodal loni MOL ve svých provozovnách Fresh Corner a potvrdil tak svou pozici jednoho z největších kávových řetězců v Česku. Značka, kterou si řidiči spojují se zastávkou na dálnici, se po deseti letech od svého vzniku odhodlala k odvážnému kroku – opustila jistotu krajnice a otevřela svou první samostatnou pobočku v centru Prahy.
Chce zde konkurovat nejen zavedeným kavárnám, ale i řetězcům s rychlým občerstvením. Sází přitom na vysokou kvalitu a také na překvapivě nízké ceny – velkou kávu v pasáži ve spodní části Václaváku za 79 korun, stejně jako XXL hot dog. „V obědových nabídkách se u nás najíte do stokoruny i s nápojem, to v centru Prahy není standard,“ dodává Jaroslav Černý, který má v MOL na starosti právě gastrosegment a stál u zrodu nové pražské pobočky od samého začátku.
Osamostatnění Fresh Corneru je další kapitolou proměny českých čerpacích stanic s logem MOL na servisní stanice. „Doba instantní kávy na čerpacích stanicích je dávno pryč a kvalita naší kávy je dnes srovnatelná s kavárnami. Celý výrobní proces máme pod kontrolou i díky vlastní pražírně,“ vysvětluje Černý. Podle něj už zákazníci neočekávají jen rychlé natankování, ale plnohodnotný servis, kvalitní jídlo a příjemné prostředí, kde si mohou odpočinout, připojit se k wi-fi nebo vyřídit pracovní schůzku.
Tento posun je klíčový, protože nepalivový segment je pro byznys čerpacích stanic čím dál důležitější. Dnes tvoří přibližně polovinu jejich zisku. „Rychlé občerstvení se stalo klíčovou věcí, která nás odlišuje od konkurence. Pro stále více zákazníků je kvalitní jídlo a káva hlavním důvodem, proč u nás zastaví,“ říká Černý.
Česká republika přitom není první, kde se koncept Fresh Corner osamostatňuje. Podobné pobočky již fungují na letišti v Bratislavě nebo v centru Budapešti. Český Fresh Corner ale podle Černého nechce primárně konkurovat specializovaným kavárnám. Cílem je vsadit na celý gastrokoncept a využít silnou značku a pozici v prodeji doplňkového suchého zboží.
Od zrna po šálek kávy
Právě káva je vlajkovou lodí celého konceptu. Skupina MOL na svých 1 300 pobočkách v devíti zemích ročně prodá v rámci celé skupiny přes 65 milionů šálků. To jí umožňuje držet kontrolu nad celým procesem a těžit z úspor z rozsahu. „Máme vlastní pražírnu v Maďarsku a umíme ovlivnit každou fázi cesty zrn od výběru při sklizni na plantáži až po finální chuťový profil šálku,“ říká Černý.
Tam se ale MOL v honbě za kvalitou nezastavuje. Na stanicích stojí špičkové automatické kávovary, na stovce vybraných poboček si pak zákazníci mohou dopřát i kávu z páky přímo od baristy. „V samoobslužných strojích je k dostání směs arabiky a robusty, kde si zákazník může vybrat ze tří velikostí a mnoha variant, včetně studených káv či různých příchutí. Na baristickém stroji nabízíme brazilskou 100% arabiku, ze které personál s baristickým tréninkem kávu připravuje na technologicky špičkovém poloautomatickém kávovaru,“ upřesňuje Černý, kolik úsilí skupina věnuje kávě, která v průzkumech mezi řidiči dlouhodobě boduje.
Druhým hero produktem, se kterým chce Fresh Corner v centru uspět, jsou hot dogy. Češi je podle Černého milují a firma jich loni prodala přes pět milionů. „Nejde jen o alternativu k fast foodu, v mnoha ohledech bereme tržby i klasickým restauracím. Jsme dostupnější, rychlejší a levnější. Trendem je přechod ze studených jídel k teplým, ať už jsou to hot dogy, nebo panini. Třeba i kvůli obsahu masa v uzeninách, kdy například naše pikantní papriková XXL klobása, která je jednou z nejoblíbenějších variant, obsahuje 97 procent masa,“ dodává.
Nabídku občerstvení doplňuje čerstvé pečivo, sendviče a nově také pizza wrap, na prodejně v pasáži mezi Václavským a Jungmannovým náměstím, která bude otevřena od 8:00 do 2:00, pak bude i klasická nabídka potravin, nápojů a tabákových výrobků.
Boj o každý centimetr i odstín barvy
Tažení do centra Prahy ale nebylo jen o přenesení zavedeného modelu. Tým se musel popasovat s výzvami, které u dálnice nezná. Tou první byla logistika. „Zásobování v centru Prahy je velká výzva. Museli jsme přeplánovat celý dodavatelský řetězec, s magistrátem řešit přesné hodiny a dny závozu a používat menší auta. Naštěstí naši dodavatelé s tím mají zkušenosti z jiných řetězců,“ vysvětluje Černý.
Mnohem větší oříšek představovala samotná lokalita – historická budova pod dohledem památkářů. Každý detail podléhal přísnému schvalování a na realizaci měl MOL pouhé tři měsíce. „Naše standardní firemní hnědo-zelená se musela změnit na černo-zlatou tak, abychom byli v souladu s požadavky památkářů na vzhled budovy,“ popisuje Černý.
Problém byl i s vnitřním uspořádáním. Kvůli omezením nebylo možné vybudovat sezení ani toalety, a tak celá provozovna o 37 metrech čtverečních funguje v režimu „to-go“.
„Věříme, že naše značka je tak silná, že bude fungovat i bez spojení s čerpací stanicí. Chceme vytipovat další lokality s vysokou koncentrací lidí, jako jsou nádraží nebo turistické destinace. Očekávání jsou velká. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že pokud má samostatný Fresh Corner dobrou lokalitu, je schopen generovat podobné obraty jako celá čerpací stanice, i když je to bez prodeje paliv,“ uzavírá Černý.
