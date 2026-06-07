Nač kupovat pěkné boty, když je stejně zničíte? Mladá italská značka dělá na ošuntělých teniskách miliony
Enterprise Japan vznikla jako experiment v dílnách u Jaderského moře, nakonec se z ní stal brand, který jde proti slavné značce Golden Goose.
Koupit si nové tenisky, které vypadají, jako by už měly pár sezón za sebou, může znít jako módní paradox. Jenže právě z toho se v posledních letech stal solidní byznys. Skvělým příkladem je italská značka Golden Goose, která na estetice nedokonalých bot generuje v přepočtu miliardy korun. Jenže koupit si kecky za více než deset tisíc korun není pro každého. A proto přichází další italský brand, který si získává příznivce jak svým stylem, tak dostupností.
Enterprise Japan zní jako značka z Tokia, a přitom vznikla na italském pobřeží Jaderského moře. Zpočátku šlo o rychlý experiment, kdy chtěl Maurizio Croceri, šéf obuvnické skupiny Eli Group, zkusit udělat tenisky, které by propojily poctivou italskou ševcovinu s japonským popkulturním stylem ze sedmdesátých a osmdesátých let. Přidal tomu ale twist, na který mnoho lidí nemusí být zvyklých.
Eli Group má více než desetileté zkušenosti s výrobou a distribucí módních tenisek, což potvrzuje i její úzká spolupráce se značkami jako Liu Jo a Pinko Shoes. Díky k tomu měl Croceriho tým dostatek know-how a odvahy, aby se pustil do takzvaných obnošených bot. Slovo obnošené je ale v tomto kontextu třeba brát s mírnou nadsázkou.
V jejich podání to neznamená zničené, spíš jde o jakousi kontrolovanou nedokonalost. Když je vytáhnete z krabice, zjistíte, že mají zašpiněnou podrážku, ošuntělé části svršku, měkčí barvy, ručně dokončované detaily a obecně jsou vyráběny z materiálů, které působí autentickým, městským dojmem. Skoro se dá říct, že vypadají tak, jak by vypadaly klasické tenisky po roce používání.
Tomu odpovídá i to, na koho značka míří. Pokud hledáte tenisky s nejnovější pěnovou technologií, díky které o pár vteřin zrychlíte při běhu, s Enterprise Japan byste sáhli vedle. Italové s ní míří na ty, kdo v botách hledají součást identity a chtějí – klišoidně řečeno – vystoupit z davu. V podstatě mají v ruce stejné karty jako luxusní tenisky od Golden Goose, které s kontrolovanou nedokonalostí také pracují.
Jenže zatímco původem benátské Golden Goose míří na movitější sortu zákazníků, kteří jsou ochotni utratit více než deset tisíc korun za pár, Enterprise Japan jsou výrazně dostupnější. Například model Jupiter Rocket lze sehnat i za necelé tři tisíce – a esteticky se silně podobá právě „zlatým husám“, ačkoliv pracuje s jinými detaily. Stejné to je i se siluetou Egg Rocket.
Rozdíl je ale v měřítku. Golden Goose je mašina na peníze s loňskými tržbami přes 730 milionů eur (přibližně osmnáct miliard korun) a má více než 230 prodejen. Enterprise Japan je malá značka na začátku cesty, jejíž tržby se počítají ve vyšších jednotkách milionů eur. Je ale čím dál populárnější za hranicemi Itálie, hlavně na Blízkém východě, ve Francii nebo Španělsku, odkud pochází osmdesát procent obratu.
Právě zahraničí má být pro značku klíčové i dál. Enterprise Japan už vstoupila do Mexika a Izraele, ale zajímají ji i asijské trhy jako Thajsko, Vietnam, Indie, Jižní Korea, Japonsko a Hongkong. Její tenisky jsou k dostání také v Česku, byť oficiální zastoupení tady nemá. V letošním roce má navíc vzniknout vlajkový obchod v Miláně, který by sloužil i jako dílna, kde si zákazníci mohou tenisky upravovat.
Co se týče dalšího sortimentu, u Enterprise Japan lze najít i „neušpiněné“ siluety. Vedle modelů s patinou má v nabídce také čistší tenisky, které působí uhlazeněji, ale pořád drží jazyk značky. Patří mezi ně například edice 61 Mondialito s fotbalovým přesahem. Firma ale prodává také oblečení, hlavně mikiny, trička a čepice, tedy věci, které jí pomáhají budovat širší streetwearový svět.
Enterprise Japan tak může fungovat jako dobrý mezistupeň pro někoho, kdo chápe kouzlo záměrně obnošených tenisek, ale nechce jít rovnou do dražších Golden Goose.
A oslovit může i ty, kdo se nechtějí pořád točit kolem stejných jistot. Slavné adidasky v provedení Samba, Gazelle nebo Handball Spezial jsou pořád nesmírně oblíbené, stejně jako kultovní modely od New Balance nebo Asics, ale právě značky jako Enterprise Japan mohou jejich popularitu postupně narušovat. Jednoduše proto, že jsou neotřelé.