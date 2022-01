Do českých sportovních dějin se zapsal hlavně pro svou fascinující štaci na zimní olympiádě ve francouzském Grenoblu v roce 1968, kde vyhrál zlato na středním a stříbro na velkém můstku. Legendárního skokana na lyžích Jiřího Rašku si však v posledních letech můžeme připomínat i jinak – přes jeho kulich, v němž skákal a který se v upravené verzi stal symbolem českých olympioniků. A právě ten je hitem i letošní olympijské kolekce naší výpravy také v prodejích.

Když loni v prosinci odhalil Český olympijský výbor (ČOV) ve spolupráci se značkou Alpine Pro novou kolekci pro letošní olympijské hry v Pekingu, mezi třemi desítkami doplňků vyčníval znovu kulich. Proč znovu? Protože podobně vypadající zimní čepice byla stěžejním prvkem kolekce i během olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu. Tam celý svět modernizovanou „raškovku“ viděl poprvé.

Představení kulichu, inspirovaného tím, ve kterém na lyžích skákal slavný Jiří Raška, na hrách v roce 2018 bylo navíc příhodné. Šlo totiž o padesáté výročí od momentu, co Raška vyhrál vůbec první zlatou medaili na olympijských hrách. I proto je francouzský Grenoble navždy zapsán do naší olympijské historie. Stejně tak jako takzvaná raškovka, ze které ČOV udělal zimní symbol českých olympioniků.

Aktuální raškovka je oproti zhruba čtyři roky starému modelu v mnohém odlišná. V první řadě nemá bílou bambuli (kterou ostatně neměl ani Raškův proslulý kulich) a její hlavní barvou není černá, nýbrž světle modrá, která lépe reprezentuje jednu z našich národních barev. Ve spodní části čepice se poté nachází výrazné bílé a červené lemování, na kterém vyniká logo české olympijské reprezentace.

Tým bobistů spolu s krasobruslařkou Eliškou Březinovou v olympijské kolekci Foto: Ondřej Hnilica/ČOV

Dost možná nejkontroverznějším prvkem nové raškovky je ale její cedulka. Standardně jsou totiž otravné lístečky informující o tom, kde bylo zboží vyrobeno, na kolik stupňů je doporučeno jej prát a zda je vhodné jej žehlit, skryté uvnitř oblečení – návrháři ale usoudili, že bude originální, když bude cedulka vidět. A to pořádně. Výrazně ji zvětšili a nebáli se s ní pracovat jako s klíčovým elementem.

Cedulka, na které je napsán slogan Made in Czech Republic a po vzoru symbolů žehličky či pračky vyobrazuje v piktogramech jednotlivé olympijské disciplíny, je na boční straně kulichu a výrazně překrývá ono bílo-červené lemování. Nesplývá tudíž s modrou barvou okolo, ale naopak viditelně vystupuje ven. Prakticky je k nepřehlédnutí a dozajista si jí všimnou i kamery v průběhu her.

Že by se ale jednalo o design, který v módě jako takové neexistuje, to ne. Ostatně se stačí podívat na některé ze streetwearových značek na trhu, které pracují s podobným formátem – vezmou základní údaje (například sídlo firmy, rok založení a podobně), použijí nějaký základní styl písma a bílou barvou těchto pár hesel na oblečení vyznačí. Zda je to líbivé, nebo ne, je pochopitelně na každém z nás.

U raškovky ale tento prvek v kombinaci s celkovým designem evidentně funguje. Jak pro ČTK zmínil generální ředitel Alpine Pro Václav Hrbek, zájemci z řad veřejnosti už vykoupili téměř třetinu zásob těchto kulichů, které se prodávají na oficiálním e-shopu olympijského týmu za 399 korun za kus. V obdobných barvách jsou k dispozici i například rukavice nebo ponožky.

Navíc s tím, jak se blíží start olympiády (začíná 4. února a většina sportovců už je na místě), očekává Alpine Pro ještě větší zájem. Zatím eviduje, že největší poptávka nejen po raškovkách, ale i jiných kusech oblečení a doplňků byla před Vánocemi. „Proto jsme naši síť obchodů dočasně rozšířili o speciální prodejny,“ říká pro ČTK Hrbek.

„Prodejny s olympijskou kolekcí se nachází v pražském obchodním centru Quadrio a také na Olympijském festivalu v Brně, kde pro fanoušky připravujeme hned dvě prodejny včetně speciální Raškárny, kde se budou prodávat hlavně čepice raškovky,“ doplňuje. Je ale nutné podotknout, že do prodeje pro fanoušky se v souvislosti s aktuálními hrami dostal omezenější počet zboží.

Český skokan na lyžích Jiří Raška, rok 1970 Foto: Tatransky

Konkrétně jde o 116 tisíc kusů, což je o několik tisíc kousků oblečení a doplňků méně, než se distribuovalo v rámci zimních olympiád v jihokorejském Pchjongčchangu a ruském Soči. Může za to pandemie koronaviru, kvůli které nebylo jisté, zda se hry vůbec uskuteční. Proto Alpine Pro počítalo spíš se skromnějším počtem. K dispozici je dohromady pětadvacet produktů od triček přes hojně brané bundy až po svetry nebo funkční prádlo.

Co se samotné olympiády v Pekingu týče, ta bude slavnostně zahájena již v pátek 4. února a potrvá do neděle 20. února. Český tým bude mít v Pekingu, kde je mu navíc důrazně doporučováno se chránit před možným zneužitím dat, více než stovku sportovců a zastoupení ve všech patnácti sportech. Z covidových důvodů se ale hry budou konat bez účasti zahraničních fanoušků.