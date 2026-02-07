Nasadil jsem v letadle AirPods Pro 3 a… bylo ticho. Velká sluchátka nezahodím, ale už nejsou nutnost
Když perfektní může být ještě lepší. Poslední AirPody Pro jsou na první pohled nenápadný upgrade, který v plné kráse ukazuje sílu Applu.
První bezdrátové AirPody stále považuju za jeden z nejlepších produktů, který jsem si za poslední dekádu koupil. Když je Apple před devíti lety poprvé ukázal, říkal jsem si, že to je moc drahý špás a proč bych takovou věc vůbec měl potřebovat. Upozorňuju, že to byla doba, kdy dráty čouhající od ucha až do kapsy byly naprostý standard, který se ale pak začal rychle drolit. Apple svá bezdrátová sluchátka postupně vylepšoval, představil řadu Pro a její třetí generace ukazuje to, v čem je kalifornská firma úplně nejsilnější – menší změny, za které se ale vyplatí pořád dokola platit.
Během oněch devíti let Apple představil čtyři generace základních AirPodů, troje AirPody Pro a jedny AirPody Max. Měl jsem v uších v průběhu let snad všechny modely. Možná trochu paradoxně ale mým nejoblíbenějším zůstávají pořád ty vůbec první. Je v tom možná i trochu nostalgie – vypadají totiž přesně tak, jako by se tehdejším EarPodům jenom ustřihla šňůra. Dalším důvodem je, že jsou pro mé ucho možná vůbec nejpohodlnější. Pořád je mám doma, a i když na jedno nabití vydrží už jenom chvilku, stále si je čas od času do uší nasadím.
I když se to nemusí zdát, bezdrátová sluchátka ušla kus cesty. Zásadní proměnou prošla řada Pro i jen od předchozí generace. Pořád jsou to na první pohled klasická bílá sluchátka, ale mnoho důležitých změn se událo „pod kapotou“. Mají vylepšené potlačení okolního hluku, větší odolnost i lepší výkon mikrofonu. Apple zároveň upravil úhel, pod kterým se sluchátka zasazují do uší, aby po všech stránkách fungovala ještě lépe. Sluchátka jsou sice o pár gramů těžší, ale v uších to nepostřehnete.
Co naopak pocítíte okamžitě, jsou nové hybridní ušní koncovky. Tradičním svárem u AirPodů bývá, zda vůbec v uchu drží. Zatímco u základních „pecek“ je to trochu loterie a mně samotnému některé v uších prakticky vůbec nedrží, u řady Pro tento problém řeší nástavce. U třetí generace Apple navíc část silikonové vložky naplnil speciální paměťovou pěnou, který se po zasunutí do ucha mírně roztáhne a zajistí mnohem těsnější a bezpečnější usazení. A v balení najdete ještě širší škálu velikostí včetně extra malých špuntů (XS).
Největším tahákem je ale vylepšené aktivní potlačení hluku (ANC). Apple nasadil svou nejvýkonnější technologii a tvrdí, že AirPods Pro 3 jsou v tlumení okolí dvakrát účinnější než jejich předchůdce. V hlučné kavárně nebo v MHD je ten rozdíl markantní, až překvapí. A tak mě zajímalo, jak si poradí v letadle, kde jsem vždy spoléhal na velká náhlavní sluchátka. AirPods Pro 3 jim ale skutečně mohou konkurovat. Pokud v nich hraje hudba, bude odhlučnění pro většinu lidí patrně dostačující. Ostatně jich v letadlech vidíme v uších spoustu.
Přesto si velká sluchátka na dlouhé lety nechám. Jednak čistě pocitově jsou komfortnější a od okolí mě „odpojí“ nejvíce, navíc i prakticky nabídnou větší izolaci, i když nic nehraje. Pokud máte v uších AirPods Pro 3 a nic neposloucháte, tak k vám stále pronikají zbytky hluku motorů nebo lidské hlasy v kabině o něco výrazněji. To už ale ne každému tak vadí. Ještě lépe funguje také transparentní režim, díky kterému nemusíte třeba u poklady sluchátka vůbec sundavat, jen přepnete režim a konverzujete tak, jako byste v uších prakticky nic neměli.
Zlepšená je v nové generaci rovněž výdrž. S aktivním ANC se dostanete na 8 hodin poslechu, což je o dvě hodiny více než dříve. Pak sluchátka můžete vložit do krabičky, kde sice Apple pro zachování kompaktních rozměrů i hmotnosti o něco zmenšil baterii, ale i tak je pohodlně dobijete alespoň dvakrát – a vydrží vám tak čtyřiadvacet hodin, aniž byste museli hledat nabíječku. Stejně jako u posledních AirPodů 4 už nabíjecí dioda na krabičce jen prosvítá skrze šasi a zmizelo fyzické tlačítko ve prospěch dotykové plochy.
Výrazný posun nastal také u mikrofonů, které ještě lépe a věrněji zachycují váš hlas. To se hodí jak při telefonátech, tak řada uživatelů může malá sluchátka využít místo externích mikrofonů třeba při natáčení vlogů nebo namlouvání videí.
Aktivní uživatele pak potěší vestavěné optické sledování srdečního tepu přímo ve sluchátku. Pokud nosíte Apple Watch, sluchátka s nimi chytře spolupracují a systém si vybírá data z toho zařízení, které má v danou chvíli přesnější signál. Apple nicméně nespecifikuje, jak to vyhodnocuje.
Nejen při sportu zaujme i zvýšená odolnost IP57, kdy sluchátka přežijí nejen pot, ale i prach nebo déšť. Celkově vzato je vylepšení v rámci jedné generace překvapivě mnoho. A s tím ohledem je velmi pozitivní cenová politika, kdy Apple ponechal stejnou cenu jako u předchozí generace. V Česku vlastně patrně i díky síle koruny dokonce zlevnil. Zatímco předchozí generace se při startu prodávala za 7 290 korun, nejnovější AirPods Pro 3 jsou k dispozici za 6 490 korun.
Není to rozhodně nejlevnější špás, a pokud máte předchozí generaci AirPods Pro 2 a nepotřebujete nutně ještě lepší ANC, tak můžete ušetřit. Pokud ale máte starší či jiná sluchátka a o řadě Pro uvažujete, tak nemůžete udělat chybu. A to ještě u nás není dostupná funkce živého překladu, kterou mnozí zahraniční recenzenti také popisují jako skvělou vychytávku. Na to asi ale zatím v češtině musíme nechat zajít chuť.