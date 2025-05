Naší výhodou je vlastní vývoj, říká Ondřej Jirovec z Liftoru. Míří ke 130 milionům a na švýcarský trh

Uložit 0

Polohovací stoly už dávno nejsou výsadou startupových kanceláří. Stávají se standardem i v korporacích a veřejném sektoru. A český výrobce kancelářského nábytku Liftor z Plzně drží krok. „V Německu už téměř nenajdete kancelář bez výškově nastavitelného stolu – a podobný trend pozorujeme postupně i v Česku,“ říká zakladatel společnosti Ondřej Jirovec.

Firma, která si zakládá na vlastním vývoji a výrobě, loni dosáhla obratu 98 milionů korun a letos chystá expanzi na další trhy. V rozhovoru jsme mluvili o růstu firmy, ergonomii i novém AI stole, který má proměnit způsob, jakým lidé pracují.

V loňském roce jste uváděli, že byste rádi rostli o 100 procent. Jak to dopadlo a k jaké částce míříte letos?

Loňský rok jsme zakončili s obratem 98 milionů korun, takže nám target těsně unikl, ale zatím jedeme, dá se říct, podle plánu. Navíc jsme dál rostli zdravým tempem, bez kompromisů na kvalitě i ziskovosti. Letos plánujeme další výrazný posun – na přelomu jara a léta uvedeme na trh zcela nový produkt, výškově nastavitelný stůl Flow, který bude vybaven pokročilou AI technologií.

Jeho vývoj nám zabral téměř dva roky a míří primárně na západoevropské trhy. I díky němu očekáváme růst obratu minimálně o dalších 30 procent. Přinese totiž šest inovativních funkcí, které zcela změní způsob, jakým lidé u stolu pracují – z hlediska produktivity, zdraví i komfortu. Další detaily si ale zatím necháváme pod pokličkou.

Pomohla vám v růstu i čím dál vyšší poptávka po zdravějším pracovním prostředí ve firmách?

Rozhodně. Trend zdravějšího a ergonomičtějšího pracovního prostředí rezonuje stále silněji – ať už se jedná o startupy, větší firmy, nebo i veřejný sektor. Zaměstnanci dnes benefit v podobě polohovacího stolu a kvalitní ergonomické židle nejen ocení, ale často ho už i přímo očekávají. Řada z nich je na něj zvyklá z předchozích zaměstnání, zejména v zahraničí, a nechtějí ustupovat ze svých nároků.

V Německu už téměř nenajdete kancelář bez výškově nastavitelného stolu a podobný trend pozorujeme postupně i v Česku. Podle některých studií dokáže polohovací stůl zvýšit produktivitu až o 15 procent, což je silný argument pro zaměstnavatele. Výsledkem je tedy situace, kdy z ergonomického vybavení profitují obě strany – zaměstnanec i firma.

Polohovací stoly a ergonomické židle v kanceláři CzechCrunche

Jaké konkrétní produkty u vás firmy nejvíce kupují?

Jednoznačně dominuje náš bestseller polohovací stůl Rise, který se stal oblíbeným zejména díky výbornému poměru ceny a výkonu. Nabízíme ho navíc ve 14 dekorech a dokážeme přizpůsobit jeho rozměry na míru, takže každá firma si může sestavit pracovní prostor přesně podle svých potřeb, jak esteticky, tak funkčně. Mnohé firmy u nás řeší kancelář kompletně – od stolů přes ergonomické židle až po příslušenství jako například držáky na monitory.

Pokud jde o židle, velmi oblíbená je například ergonomická židle Active s dvoudílnou, pohyblivou zádovou opěrkou, která se dynamicky přizpůsobuje pohybu těla. Zaujala i kancelářská židle Orca, která má výsuvnou podnožku a promyšlené ergonomické prvky pro cílenou oporu páteře. Výběr židle je často individuální záležitost, a i proto nabízíme více modelů s různými funkcemi i designem.

A jak to máte vy osobně – používáte ve firmě své vlastní produkty?

Bez debat. Každý z nás má vlastní polohovací stůl i ergonomickou židli, už si vlastně ani neumíme představit pracovat jinak. Pro nás to není jen produkt, který prodáváme, ale především každodenní realita, kterou sami žijeme. Právě díky vlastní zkušenosti dokážeme produkty neustále ladit a vylepšovat tak, aby opravdu fungovaly v praxi.

Ve kterých zemích aktuálně působíte?

Momentálně aktivně působíme na šesti evropských trzích – v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Rumunsku a Dánsku. Každý trh má své specifikum. Třeba v Německu zákazníci často volí atypické rozměry a vyšší tloušťku desek, v Čechách jdou zákazníci spíše po slevách a stačí jim menší tloušťka desky.

Máte v plánu expanzi do dalších států?

Ano, expanze je pro nás dlouhodobou strategií. Momentálně finalizujeme vstup na švýcarský trh, kde budeme mít i vlastní sklad a lokální tým. Švýcarsko je specifický trh mimo EU, který má svá pravidla, ale zároveň velký potenciál. Paralelně připravujeme i expanzi do Polska, které je blízké geograficky i kulturně, ale vyžaduje vlastní přístup v marketingu.

Foto: Liftor Novinka od Liftoru: unikátní zaoblená deska

Konkurence v oblasti ergonomického nábytku roste. Co je vaše největší konkurenční výhoda?

Na rozdíl od firem, které jen přeprodávají, my si své produkty navrhujeme od základu sami. Každý detail prochází našima rukama – od designu a technického návrhu přes vývoj softwaru až po finální kompletaci a důkladné testování. A tohle všechno jsme spojili i v novém modelu Liftor Flow.

Máme vlastní truhlárnu v Česku, kde umíme vyrobit desky na míru, včetně atypických rozměrů nebo specifických úprav, a to s odesláním do 24 hodin. Díky tomu dokážeme vytvářet řešení, která jsou technicky promyšlená, vzájemně perfektně sladěná a skutečně odpovídají potřebám moderního pracovního prostředí. Nejsme jen prodejci, jsme tvůrci inovativních ergonomických pracovišť.

Před časem jste uvedli na trh zmiňovanou ergonomickou židli Active. Máte nějaké další novinky? Co dalšího chystáte?

Nedávno jsme uvedli tři nové modely ergonomických židlí s prémiovými funkcemi. A úplnou novinkou, doslova pár dní čerstvou, je stolová deska s oblinou – první svého druhu na evropském trhu.

Má přirozené oblé linie a nadstandardní tloušťku čtyři centimetry, což jí propůjčuje vzhled srovnatelný s masivem. Je to estetický i funkční posun směrem k prémiovějšímu designu kanceláří. No a jak už jsem zmínil v úvodu – naším hlavním letošním highlightem bude stůl Flow s pokročilou AI. Věříme, že to bude náš nejzásadnější produkt posledních let.