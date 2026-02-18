Našli způsob, jak měřit výkon ajťáků a jejich dopad na byznys. Od investorů získali 50 milionů
Navigara nejdřív pomáhala vývojářům s náborem, svůj produkt ale nakonec změnila. „Nahrazujeme domněnky konkrétními důkazy,“ říká zakladatel.
Obchodní oddělení ukazuje růst tržeb, marketing konverze zákazníků. Měřit ale byznysový výkon vývojářů je mnohem náročnější disciplína a technologičtí ředitelé se často spoléhají na ne tak jasné metriky, jako je počet řádků napsaného kódu nebo kadence sprintů. Tvrdí to Jiří Bachel, jenž sám o sobě říká, že je duší inženýr a vývojář, s tím, že ve svém startupu Navigara našel způsob, jak byznysový výkon ajťáků opravdu měřit. Vizi věří i investoři, kteří mu posílají přes padesát milionů korun.
Firmy v dnešní době masově zavádějí nástroje založené na umělé inteligenci, podle Bachela ale jen málokteré dokážou přesně vyhodnotit, zda skutečně zvyšují kvalitu, respektive byznysový přínos při vývoji softwaru. „Práce vývojářů je kvalitativní. Jeden řádek kódu v autentifikačním systému má větší význam než tisíc řádků, které mění barvy tlačítek. Většina organizací ale měří počet commitů, řádků kódu a frekvenci nasazování – tedy metriky, které nedokážou rozlišit rozdíl,“ popisuje Bachel.
Navigara proto vyvinula nástroj, který měří reálný vliv AI na výkon inženýrských týmů. Agenti se integrují přímo do vývojářského stacku (včetně nástrojů jako GitHub, GitLab, Jira či Linear) a data převádějí do srozumitelných ukazatelů pro vedení technologických organizací.
Součástí produktu je i systematické vyhodnocení dopadu AI nástrojů díky srovnání stavu před jejich zavedením a po něm. To má firmám umožňovat lépe odlišit skutečný přínos od pouhé aktivity a identifikovat místa, kde vyšší objem práce nepřináší odpovídající efekt. „Navigaru jsme vytvořili proto, abychom nahradili domněnky konkrétními důkazy. Místo dalších přehledů poskytuje srozumitelná data, která umožňují řídit technologickou organizaci na základě faktů,“ popisuje Bachel.
Ve své kariéře Bachel téměř sedm let pracoval v Seznamu, dalších sedm let mimo jiné budoval také studio Lolo.team, kde s kolegy vyvíjel software pro klienty z celého světa. Během těchto štací si uvědomil problém – IT specialisté se v pracovních nabídkách rozhodují špatně –, a tak se jim rozhodl pomáhat v novém startupu. Cílem bylo, aby změna práce byla jednoduchá jako najít si ubytování na Bookingu.
V roce 2022 tak Bachel založil Navigaru a do jejího rozběhu vložil sedm milionů korun z vlastních úspor, částkou přibližně deset milionů korun se přidal také český fond QQ Capital Michala Štencla, zakladatele navigační aplikace Sygic. Aby však startup dokázal firmám nabízet dostatečně kvalitní vývojáře, hledal způsob, jak výstup jejich práce otestovat. A z toho vznikl další produkt, na němž aktuálně staví.
Samotný Bachel přitom firmu buduje ze San Francisca, zatímco inženýrský tým rozvíjí v Praze. Navigara se nasazuje přímo v prostředí zákazníka, tedy lokálně v jeho infrastruktuře nebo v privátním cloudu. Startup ale zdůrazňuje, že se nesoustředí na jednotlivé vývojáře ani na počet řádků kódu, ale na to, zda dodávka softwaru odpovídá strategii firmy, zlepšuje kvalitu a přináší měřitelný výsledek.
První z AI agentů propojuje kódování se strategickými cíli a byznysovými výsledky. Druhý AI agent objektivně hodnotí interní týmy i externí dodavatele podle jednotných metrik a vše uzavírá AI agent, jenž kvantifikuje přínos nástrojů umělé inteligence prostřednictvím porovnání s historickými výchozími hodnotami.
Podle vyjádření přitom Navigara již před oficiálním uvedením produktu dosáhla ročního obratu ve výši jednoho milionu dolarů, tedy asi dvaceti milionů korun. Teď směřuje k dalším cílům, se kterými jí má pomoci i takzvaná seed investice ve výši 2,5 milionu dolarů, v přepočtu 51 milionů korun. Kolo vedl polský fond Inovo VC, přidali se i čeští Rockaway Ventures a zmiňovaní QQ Capital.